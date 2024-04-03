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Новини
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Активи Ахметова зменшилися за рік ще на $1,7 млрд, – Forbes

ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов за оцінками американського Forbes у 2023 році втратив $1,7 млрд.

Активи, що залишилися у бізнесмена, журнал оцінив у $4 млрд, повідомляє український Forbes.

До глобального списку Forbes увійшли п’ять українців: Віктор Пінчук, Генадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, чиї активи зменшилися на $100 млн, та Вадим Новинський, оцінку статків якого журнал понизив на $200 млн.

Найбагатшим у світі за версією Forbes є французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінюються у $195 млрд.

Як зазначає Forbes, зараз у світі більше мільярдерів, ніж будь-коли раніше: загалом 2781. Це на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше рекорду, встановленого у 2021 році.

Водночас попри санкції число російських мільярдерів у світовому рейтингу Forbes зросло за рік із 110 до 125 осіб. Це число могло бути ще більшим, але 10 учасників рейтингу раніше відмовилися від російського громадянства.

Автор: 

Ахметов (1606) Новини компаній (3316)


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Топ коментарі
+6
як же тепер жити? з голоду помре? оце горе.
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03.04.2024 11:40
+6
зараз заплачу, так шкода бідненького....як же тепер віллу на лазурному утримувати?
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03.04.2024 11:49
+6
Ренатик гуди в гудок ти професіонал у цій справі.
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03.04.2024 11:52
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як же тепер жити? з голоду помре? оце горе.
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03.04.2024 11:40 Відповісти
Знав би він в 14 році скільки бабла вилитить у той "гудок"!
Однієї десятої вистачило би тоді щоб підкацапників загасити...
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03.04.2024 22:26 Відповісти
І до пенсії ще два роки...
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03.04.2024 11:46 Відповісти
А як же він на три тисячі проживе?
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03.04.2024 13:20 Відповісти
Незабаром побачимо на Хрещатику біля метро.
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03.04.2024 11:48 Відповісти
зараз заплачу, так шкода бідненького....як же тепер віллу на лазурному утримувати?
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03.04.2024 11:49 Відповісти
Та що ж це таке, а як же кінець єпохи бідності ? ахметову лишається тільки побібікати, стопудово допоможе. Бібікай ринат бібікай.
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03.04.2024 13:21 Відповісти
Ренатик гуди в гудок ти професіонал у цій справі.
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03.04.2024 11:52 Відповісти
Ну все залишилось одне - жебракувати
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03.04.2024 11:58 Відповісти
Та не переймайтеся,ось енергію на 300% піднімуть,і все наладиться.Пару днів тому казали,що майже все ок,а вчора генерація вже впала на 80%.
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03.04.2024 11:59 Відповісти
Бідося, фактично побираться доведеться.
Хлопці і хлопцеси, ану давайте зробим рінату гудковичу банку і надонатим, а то ж з голоду загнеться хлопик....
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03.04.2024 12:01 Відповісти
Вже лунають призиви збільшити ціну на електроенергію, щоби компенсувати відновлення ТЕС, які на 80% належать Ахметову. І, виявляється, навіть під час війни, досі виплачується "зелений" тариф на електроенергію.
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03.04.2024 12:16 Відповісти

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