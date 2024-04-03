Активи Ахметова зменшилися за рік ще на $1,7 млрд, – Forbes
Бізнесмен Рінат Ахметов за оцінками американського Forbes у 2023 році втратив $1,7 млрд.
Активи, що залишилися у бізнесмена, журнал оцінив у $4 млрд, повідомляє український Forbes.
До глобального списку Forbes увійшли п’ять українців: Віктор Пінчук, Генадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, чиї активи зменшилися на $100 млн, та Вадим Новинський, оцінку статків якого журнал понизив на $200 млн.
Найбагатшим у світі за версією Forbes є французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінюються у $195 млрд.
Як зазначає Forbes, зараз у світі більше мільярдерів, ніж будь-коли раніше: загалом 2781. Це на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше рекорду, встановленого у 2021 році.
Водночас попри санкції число російських мільярдерів у світовому рейтингу Forbes зросло за рік із 110 до 125 осіб. Це число могло бути ще більшим, але 10 учасників рейтингу раніше відмовилися від російського громадянства.
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