Негода спричинила знеструмлення у семи областях

Унаслідок негоди знеструмлено 337 населених пунктів у семи областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Київській області без світла залишилося 180 населених пунктів, у Чернігівській – 58, у Житомирській – 48, у Хмельницькій – 22, у Дніпропетровській – 20, у Черкаській – 5, у Кіровоградській – 4 населені пункти.

При цьому у Харкові минулої доби застосовувалися графіки погодинних відключень – знеструмлювалися близько 230 тисяч споживачів. Також графіки застосовуються сьогодні зранку – відключено 115 тисяч абонентів. В інших регіонах обмежень споживачів не планується, додади в Міненерго.

Загалом у відомстві наголошують, що енергосистема України працює стабільно та збалансовано. Дефіциту електроенергії не передбачається.

Водночас унаслідок обстрілів на Донеччині знеструмлювалася повітряна лінія 110 кВ. Також на Дніпропетровщині через обрив проводу відключалась повітряна лінія 150 кВ. У районі тривають бойові дії. Споживачі не знеструмлювались.

Минулої доби на Київщині також відключалась повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Лінію вже заживлено.

На сьогодніі прогнозується імпорт електроенергії обсягом 5415 МВт-год. Також передбачається експорт – 1487 МВт-год.