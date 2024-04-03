БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
852 відвідувача онлайн
Новини
18 660 43

Без Коломойського: У світовому рейтингу мільярдерів залишилося п’ять українців

ахметов,новинський

У цьогорічному світовому рейтингу найбагатших людей за версією Forbes залишилося лише п’ять українців. Минулого року з нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський.

Про це пише українська редакцію журналу.

Найбагатшим серед українців є власник ДТЕК та співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов зі статками у $4 млрд посів, що на $1,7 млрд менше, ніж роком раніше. У світовому рейтингу він посів 785 місце.

У власник групи "Інтерпайп" Віктора Пінчука за рік скоротилися статки на $100 млн – до $2 млрд. Наразі він 1623-й у загальному рейтингу мільярдерів.

Власник Smart Holding Вадим Новинський з $1,2 млрд (-$200 млн за рік) обійняв 2410 місце в глобальному рейтингу Forbes.

Статки акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго за рік також скоротилися на $100 млн – до $1,2 млрд. І це дало йому змогу посісти 2410 місце серед найбагатших людей світу.

Співвласник так званої групи "Приват" Геннадій Боголюбов посів 2692 місце у рейтингу. Його статки за рік скоротилися на $100 млн – до $1 млрд.

Минулого року у списку мільярдерів було шість українців. Утім, із рейтингу вибув бізнес-партнер Боголюбова Ігор Коломойський.

Як зауважує Forbes, статки співзасновників стартапу Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин оцінюються у $1,9 млрдукожного. Проте, у рейтингу вони вказані як громадяни Канади.

Загалом сьогодні у світі рекордна кількість мільярдерів – 2781. Це на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше рекорду, встановленого у 2021 році.

Найбагатшим серед них є французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінюються у $195 млрд.

Крім того, цього року учасники рейтингу мають найбільші статки, ніж будь-коли. Загальна їхня вартість досягла $14,2 трлн, що на $2 трлн більше, ніж у 2023 році, і на $1,1 трлн більше попереднього рекорду 2021 року.

Автор: 

рейтинг (952) мільярдери (213)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Нагадаю як Зеленський із Г+Г відверто брехали про "збільшення" статків Порошенко за час президентства супроводжуючи це заявами про "гроші на крові" коли у реальності капітал 5-го президента зменшився більш ніж удвічі. Зверну увагу й на те що коли наші багатії втрачають капітал зараз, після початку повномасштабної агресії Московії (т.з. "роССії") проти України, багато наших ******** ВИСОКОПОСАДОВЦІВ, а не бізнесменів, багатіють, як і московські посадовці та бізнесмени у більшості. Це інформація для виборців, аби вони розуміли хто саме заробляє на цій війні, і навчаться нарешті перевіряти те що їм сповіщують навіть у "надійних" ЗМІ, перш ніж довіряти СЛОВАМ!!!
показати весь коментар
03.04.2024 10:27
+6
Офшорних мільярдерів Forbes не врховує.
Тоді Зеленський опинився між Ахметовим і Пінчуком.
Порошенко після втрати 40% статків під час каденції,фінансуючи ЗСУ своїми мільйонами(з яких сплачені податки у бюджет!) ще довго до цього списку не попаде.
показати весь коментар
03.04.2024 10:28
+4
Коломойского арестовали а Боголюбов тут совсем не причем?
показати весь коментар
03.04.2024 09:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коломойского арестовали а Боголюбов тут совсем не причем?
показати весь коментар
03.04.2024 09:51 Відповісти
https://forbes.ua/news/sprava-na-19-mlrd-visokiy-sud-londona-vidnovlyue-rozglyad-pozovu-privatbanku-do-kolomoyskogo-i-***********-02102023-16374 Високий суд Лондона 2 жовтня 2023 поновив розгляд справи ПриватБанку проти бізнесменів Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова. Розгляд після літньої перерви почнеться з перехресного допиту сторін по судово-бухгалтерський експертизі, яка має уточнити суми збитку банку.
показати весь коментар
03.04.2024 10:31 Відповісти
Коломойський там теж довго не затримається. Він знає чого чекає
показати весь коментар
03.04.2024 10:13 Відповісти
А Боневтік з його оманськими офшорами чому не увійшов? Чи він не український?
показати весь коментар
03.04.2024 10:22 Відповісти
Є 2 завади!
1. Офшорних Forbes НЕ рахує! На то вони і офшорні,що про них "ніхто" не знає.
2. Податок до бюджету є офіційним показником статків.
В Україні статки з'являються нізвідки,податки з них НЕ сплачуються,і кого це цікавить окрім ЄС?
показати весь коментар
03.04.2024 10:35 Відповісти
Так в тому-то і справа, що деякі на закупах так збагатішали за два роки, а їх навіть у списку немає
показати весь коментар
03.04.2024 12:58 Відповісти
Якщо Беня схуд, то можна шукати перетік "жиру" до 5-6 менеджерів
показати весь коментар
03.04.2024 10:24 Відповісти
Нагадаю як Зеленський із Г+Г відверто брехали про "збільшення" статків Порошенко за час президентства супроводжуючи це заявами про "гроші на крові" коли у реальності капітал 5-го президента зменшився більш ніж удвічі. Зверну увагу й на те що коли наші багатії втрачають капітал зараз, після початку повномасштабної агресії Московії (т.з. "роССії") проти України, багато наших ******** ВИСОКОПОСАДОВЦІВ, а не бізнесменів, багатіють, як і московські посадовці та бізнесмени у більшості. Це інформація для виборців, аби вони розуміли хто саме заробляє на цій війні, і навчаться нарешті перевіряти те що їм сповіщують навіть у "надійних" ЗМІ, перш ніж довіряти СЛОВАМ!!!
показати весь коментар
03.04.2024 10:27 Відповісти
Офшорних мільярдерів Forbes не врховує.
Тоді Зеленський опинився між Ахметовим і Пінчуком.
Порошенко після втрати 40% статків під час каденції,фінансуючи ЗСУ своїми мільйонами(з яких сплачені податки у бюджет!) ще довго до цього списку не попаде.
показати весь коментар
03.04.2024 10:28 Відповісти
Що таке офшорні мільярдери?
показати весь коментар
03.04.2024 16:01 Відповісти
В срср існували підпільні мільйонери. Офшорні - це теж саме,тільки на міжнародному рівні.
В срср іх розстрілювали. В ********* світі зними борються більш цивілізованими засобами,хоча і розстріли трапляються.
Запитаня рівня молодшої групи дітсадка,бо вже в середній більшість це знає.
показати весь коментар
03.04.2024 20:20 Відповісти
До ахметки, який прямим чином привів війну в Україну , питань нема!
показати весь коментар
03.04.2024 10:36 Відповісти
Їм всім дали отмашку на грабунок країни після будапештського меморандуму, тоді і повилуплялись, кучмівські висерки...
показати весь коментар
03.04.2024 10:57 Відповісти
А я вже було думав що це путін привів, а виявляється що ні. Ну хоч розібралися
показати весь коментар
03.04.2024 12:57 Відповісти
Кацапи теж отримали що хотіли, і бомбардувальники і зброю, ядерну і звичайну, тепер по нам пуляють єю...
показати весь коментар
03.04.2024 17:19 Відповісти
Пуйло прийшов туди,де його запросили, відкривши двері! От Янукович і Зеленський запросили ***** до всієї України. Янек здав Крим,Зеля 30% території,поки їх не зупинили.І обоє знищували ЗСУ.
Ахметов,Тарута у Донобл.,Єфремов у Лугобл. були дрібними фігурами на фоні таких зрадників як Янукович і Зеленський!
показати весь коментар
03.04.2024 20:30 Відповісти
И только Петр Алексеевич как настоящий гетман способен все разрулить, я вас правильно понял? не устали от этой надоевшей всей мантры?
показати весь коментар
04.04.2024 09:51 Відповісти
Правильно! И это реальность!
Не вижу другой фигуры в укрполитикуме,хотябы немного приблизившейся к уровню его авторитета и влияния на международной арене! Их просто нет.
Но зе-шоу ДЛЯ дебилов на марафоне продолжаеться,даже пса патрона убрали,как конкурента Зеленского.
показати весь коментар
04.04.2024 10:51 Відповісти
А Косюк з своим МХП ???
показати весь коментар
03.04.2024 11:02 Відповісти
Зебіли, а чому немає в цьому журналі на перших місцях Порошенка, він збагатився у 83 рази? Він нічого не змінив, він і його родина як витрачали гроші на ЗСУ, так і продовжують це робити, але зебіли обдурені бенівсько-херпідовською брехнею через медведчуківсько-коломойський телеканал "1+1" з величезною силою у 2019 році обливали брудом Порошенка, який не давав їх тут розвернутися і обдирати громадян і все-таки вони через Херпіду прийшли до влади і продовжують обкрадати зраджений, обкрадений ними і обдурений нарід 73% і звичайно нас всіх.
показати весь коментар
03.04.2024 11:17 Відповісти
Порохоботи попереджали зебілів у 2019:"Накріє всіх!". Не чули. Так зєфани виходьте! До вас прийшли і прилетіло!
показати весь коментар
03.04.2024 20:34 Відповісти
А скільки ці паразити вклали в допомогу ЗСУ ? якусь незначну суму вкладає Ахметов ,а троє інших нічого ,більше того новінський це відвертий ворог України не здивуюсь якщо він фінансує рашиську орду, я знаю церкву рпц то точно . Тому або вони мають фінансувати нашу армію, допомагати переселенцям ,або націоналізувати все прихватизоване.
показати весь коментар
03.04.2024 12:08 Відповісти
Який з Новінського українець? Звичайна російська консерва ,тільки з мільярдом ,та ще й вічний спонсор гундяєвської церкви упц.
показати весь коментар
03.04.2024 13:14 Відповісти
а від коли це Новінскій став українцем, громадянство то він отримав, але він не українець.
показати весь коментар
03.04.2024 13:50 Відповісти
Там всі українці по громадянству,по національності там українців нема.
показати весь коментар
03.04.2024 16:40 Відповісти
Янукович дав!
показати весь коментар
03.04.2024 20:35 Відповісти
та да, поставили аряшку смотрящим з кацапії за церквою і капіталом в Україні.
показати весь коментар
03.04.2024 20:38 Відповісти
Ахметов, Пинчук ( там же и Рыжий-Кучма ) , Новинский, Боголюбов , как и "выбывший" Коломойский и есть владельцы телеканалов Хасид-ТВ , которые впарили примитивной ЗЕотаре73% в качестве Президента Украины абсолютно профнепригодное и крайне аморальное ЭТО!
Поди сейчас сами жалеют ( особенно Беня в СИЗО ) , что так лоханулись с ЭТИМ ! Выходит , что эти миллиардеры не такие и умные , как про них рассказывали ихние же телеканалы.

Бывает ... лохом может быть и миллиардер. Но мне их не жалко, как и ЗЕотару73%.
показати весь коментар
03.04.2024 13:55 Відповісти
ЕЕЕ!!! А де ж Порох з вкраденми 800 мільярдами баксів?
показати весь коментар
03.04.2024 14:30 Відповісти
В уявлені зебілів.
показати весь коментар
03.04.2024 20:37 Відповісти
Як легко всякі москальські зайди багатіють, грабуючи Україну, а влада цьому сприяє.
показати весь коментар
03.04.2024 14:47 Відповісти
Фонд Порошенка і "Справа Громад" витратили на допомогу ЗСУ понад 4 млрд гривень

Гроші пішли на закупку озброєння, безпілотників, автомобілів, тягачів та багато всього іншого.
показати весь коментар
03.04.2024 15:07 Відповісти
ЗЕбануті керують Україною з 19 року. Війна уже більше двох років. Мене цікавить, хоть хтось із всіеї ЗЕбанутої срані хоч десять гривень задонатив на оборону ?
Вони прийшли красти, як останній раз, щоб і правнукам хватило. Я правильно запитав, бидло 73процентне? У вас, ідіотів, закінчилася епоха бідності? Уже поржали по пріколу?
показати весь коментар
03.04.2024 15:31 Відповісти
Війна іде вже більше 10 років.
показати весь коментар
03.04.2024 20:38 Відповісти
это понятно, в существующих реалиях куда более интересный вопрос, сколько еще будет продолжаться все это безумство
показати весь коментар
04.04.2024 09:46 Відповісти
Возможно до последнего расеянина.
показати весь коментар
04.04.2024 10:42 Відповісти
Українські мільярдери... А хто з них українець?
показати весь коментар
03.04.2024 15:24 Відповісти
Пряма залежність: чим бідніші стають мільярдери(чи мільйонери), тим біднішим стає і народ..
показати весь коментар
03.04.2024 16:04 Відповісти
Не знаю, як той Форбс рахує, але, Ахмєтка повністю втратив металургійні активи и усе, що входить до вирорбничого ланцюжка, майже повністю (на 80%) втратив енергетичні активи після нещодавніх ракетних ударів. Ще трохи, і треба буде відкривати шаурмячечну на Троєщині. Може ще щось є?...
показати весь коментар
03.04.2024 16:37 Відповісти
Это вы считать не умеете. Когда Кучма разваливал колхозы, то на майновые паи селянам все останки лет десять раздавали. Фермы по кирпичику разбирали и выдавали по стоимости на паевые. Так что Форбс всё нормально считает.)))
показати весь коментар
03.04.2024 18:48 Відповісти
А что это Форбс Коломойского уже со счетов снял? Беня вроде-бы живой ещё и у него сто пудов золотишко припрятано, не зря-же он еврей.))) Поторопились в Форбсе или специально договорились чтоб Беню в тень увести.
показати весь коментар
03.04.2024 18:50 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 