Без Коломойського: У світовому рейтингу мільярдерів залишилося п’ять українців

У цьогорічному світовому рейтингу найбагатших людей за версією Forbes залишилося лише п’ять українців. Минулого року з нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський.

Про це пише українська редакцію журналу.

Найбагатшим серед українців є власник ДТЕК та співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов зі статками у $4 млрд посів, що на $1,7 млрд менше, ніж роком раніше. У світовому рейтингу він посів 785 місце.

У власник групи "Інтерпайп" Віктора Пінчука за рік скоротилися статки на $100 млн – до $2 млрд. Наразі він 1623-й у загальному рейтингу мільярдерів.

Власник Smart Holding Вадим Новинський з $1,2 млрд (-$200 млн за рік) обійняв 2410 місце в глобальному рейтингу Forbes.

Статки акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго за рік також скоротилися на $100 млн – до $1,2 млрд. І це дало йому змогу посісти 2410 місце серед найбагатших людей світу.

Співвласник так званої групи "Приват" Геннадій Боголюбов посів 2692 місце у рейтингу. Його статки за рік скоротилися на $100 млн – до $1 млрд.

Минулого року у списку мільярдерів було шість українців. Утім, із рейтингу вибув бізнес-партнер Боголюбова Ігор Коломойський.

Як зауважує Forbes, статки співзасновників стартапу Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин оцінюються у $1,9 млрдукожного. Проте, у рейтингу вони вказані як громадяни Канади.

Загалом сьогодні у світі рекордна кількість мільярдерів – 2781. Це на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше рекорду, встановленого у 2021 році.

Найбагатшим серед них є французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінюються у $195 млрд.

Крім того, цього року учасники рейтингу мають найбільші статки, ніж будь-коли. Загальна їхня вартість досягла $14,2 трлн, що на $2 трлн більше, ніж у 2023 році, і на $1,1 трлн більше попереднього рекорду 2021 року.