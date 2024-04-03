Без Коломойського: У світовому рейтингу мільярдерів залишилося п’ять українців
У цьогорічному світовому рейтингу найбагатших людей за версією Forbes залишилося лише п’ять українців. Минулого року з нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський.
Про це пише українська редакцію журналу.
Найбагатшим серед українців є власник ДТЕК та співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов зі статками у $4 млрд посів, що на $1,7 млрд менше, ніж роком раніше. У світовому рейтингу він посів 785 місце.
У власник групи "Інтерпайп" Віктора Пінчука за рік скоротилися статки на $100 млн – до $2 млрд. Наразі він 1623-й у загальному рейтингу мільярдерів.
Власник Smart Holding Вадим Новинський з $1,2 млрд (-$200 млн за рік) обійняв 2410 місце в глобальному рейтингу Forbes.
Статки акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго за рік також скоротилися на $100 млн – до $1,2 млрд. І це дало йому змогу посісти 2410 місце серед найбагатших людей світу.
Співвласник так званої групи "Приват" Геннадій Боголюбов посів 2692 місце у рейтингу. Його статки за рік скоротилися на $100 млн – до $1 млрд.
Минулого року у списку мільярдерів було шість українців. Утім, із рейтингу вибув бізнес-партнер Боголюбова Ігор Коломойський.
Як зауважує Forbes, статки співзасновників стартапу Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин оцінюються у $1,9 млрдукожного. Проте, у рейтингу вони вказані як громадяни Канади.
Загалом сьогодні у світі рекордна кількість мільярдерів – 2781. Це на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше рекорду, встановленого у 2021 році.
Найбагатшим серед них є французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінюються у $195 млрд.
Крім того, цього року учасники рейтингу мають найбільші статки, ніж будь-коли. Загальна їхня вартість досягла $14,2 трлн, що на $2 трлн більше, ніж у 2023 році, і на $1,1 трлн більше попереднього рекорду 2021 року.
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1. Офшорних Forbes НЕ рахує! На то вони і офшорні,що про них "ніхто" не знає.
2. Податок до бюджету є офіційним показником статків.
В Україні статки з'являються нізвідки,податки з них НЕ сплачуються,і кого це цікавить окрім ЄС?
Тоді Зеленський опинився між Ахметовим і Пінчуком.
Порошенко після втрати 40% статків під час каденції,фінансуючи ЗСУ своїми мільйонами(з яких сплачені податки у бюджет!) ще довго до цього списку не попаде.
В срср іх розстрілювали. В ********* світі зними борються більш цивілізованими засобами,хоча і розстріли трапляються.
Запитаня рівня молодшої групи дітсадка,бо вже в середній більшість це знає.
Ахметов,Тарута у Донобл.,Єфремов у Лугобл. були дрібними фігурами на фоні таких зрадників як Янукович і Зеленський!
Не вижу другой фигуры в укрполитикуме,хотябы немного приблизившейся к уровню его авторитета и влияния на международной арене! Их просто нет.
Но зе-шоу ДЛЯ дебилов на марафоне продолжаеться,даже пса патрона убрали,как конкурента Зеленского.
Поди сейчас сами жалеют ( особенно Беня в СИЗО ) , что так лоханулись с ЭТИМ ! Выходит , что эти миллиардеры не такие и умные , как про них рассказывали ихние же телеканалы.
Бывает ... лохом может быть и миллиардер. Но мне их не жалко, как и ЗЕотару73%.
Гроші пішли на закупку озброєння, безпілотників, автомобілів, тягачів та багато всього іншого.
Вони прийшли красти, як останній раз, щоб і правнукам хватило. Я правильно запитав, бидло 73процентне? У вас, ідіотів, закінчилася епоха бідності? Уже поржали по пріколу?