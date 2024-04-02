Суд дозволив націоналізувати 49% мережі АЗС Shell

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляцію Міністерства юстиції та дозволила стягнути на користь частку ексголови "Роснєфті" Едуарда Худайнатова у розмірі 49% в ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею АЗС Shell в Україні.

Про це повідомила очільниця департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих у Facebook.

"49% ТОВ "Альянс Україна" (мережа заправок Shell) стягнуто на користь України – Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляцію Мінʼюсту", – написала Богатих.

Нагадаємо, ще в січні 2024 року ВАКС не дозволив націоналізацію мережі АЗС Shell. Утім, Мін’юст подав апеляцію.

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснєфть".

Зокрема, йшлося про Todwick Holdings LTD, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Коларова Івана, Eatongate Holding Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна".

Як писав БізнесЦензор, міжнародна корпорація Shell у 2006 році створила спільно з російською групою "Альянс" спільне підприємство з управління мережею АЗС в Україні – ТОВ "Альянс Холдинг". Контрольний пакет належав Shell.

У 2015 році співвласником спільного підприємства замість російського "Альянсу" стала "Незалежна нафтова компанія" (ННК), яка належить колишньому голові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.