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Суд дозволив націоналізувати 49% мережі АЗС Shell

shell

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляцію Міністерства юстиції та дозволила стягнути на користь частку ексголови "Роснєфті" Едуарда Худайнатова у розмірі 49% в ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею АЗС Shell в Україні.

Про це повідомила очільниця департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих у Facebook.

"49% ТОВ "Альянс Україна" (мережа заправок Shell) стягнуто на користь України – Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляцію Мінʼюсту", – написала Богатих.

Нагадаємо, ще в січні 2024 року ВАКС не дозволив націоналізацію мережі АЗС Shell. Утім, Мін’юст подав апеляцію.

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснєфть".

Зокрема, йшлося про Todwick Holdings LTD, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Коларова Івана, Eatongate Holding Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна".

Як писав БізнесЦензор, міжнародна корпорація Shell у 2006 році створила спільно з російською групою "Альянс" спільне підприємство з управління мережею АЗС в Україні – ТОВ "Альянс Холдинг". Контрольний пакет належав Shell.

У 2015 році співвласником спільного підприємства замість російського "Альянсу" стала "Незалежна нафтова компанія" (ННК), яка належить колишньому голові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.

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Мін'юст (627) націоналізація (175) санкції (4346) Shell (123)


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крутезне рішення, особливо на тлі намагань нідерландців врятувати грощі свого кацапського компаньйона
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02.04.2024 20:24 Відповісти
Вони там складні схеми придумували що допомогти йому вийти з під санкцій... але мабуть ще будуть міжнародні суди...

і це не нідерландці... просто дочерна структура Shell
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02.04.2024 21:17 Відповісти
ТОВ Альянс Холдинг-кінцевий бенефіціар 51% Royal Dutch Shell... нідерландо-британці...
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02.04.2024 22:17 Відповісти
Політичне і не більше, правового полю там не було ні на копійку
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03.04.2024 12:00 Відповісти
Тю, список спонсорів війни скасували, а бізнес спонсорів війни націоналізовують. Дива дивні.
Чекаємо на відкриття Ашан в Харкові, хоча і без нього нормально.
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02.04.2024 23:55 Відповісти
Яскравий приклад як можна плювати на рішення міжнародних судів, і політичного тиску влади на суддів. Боремося за справедливість ігноруючи правові норми. Якщо хтось не знає суті справи, подивіться що відбувалося у суді який транслювався на ютубі, і які аргументи були у міністерстві юстиції. Після їх аргументів і рішення суду можна ставити під сумнів подальші надходження інвестицій. І не забуваємо хто передає нам Ф16?
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03.04.2024 11:59 Відповісти

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