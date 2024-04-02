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У Киргизстані припинять приймати платіжні картки російської системи "Мир"

мир,картки,картка

У Киргизстані з 5 квітня припинять обслуговувати картки російської платіжної системи "Мир" через санкції США.

Про це повідомив оператор національної платіжної системи країни "Елкарт", пише російський "Коммерсант".

Як повідомлялося, раніше банки Вірменії припинили приймати російські платіжні картки "Мир".

Нагадаємо, 23 лютого США запровадили санкції проти російської держструктури "Національна система платіжних карток" (НСПК) – оператора платіжної системи "Мир".

Автор: 

банки (6939) кредитні картки (109) Киргизстан (21) росія (14103) санкції (4346)


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Миру-мир *****!
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02.04.2024 18:31 Відповісти
Натомність будуть обслуговувати картки системи "Війна".
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02.04.2024 18:34 Відповісти
Киргизи закиргизили ,,Мир,,!
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02.04.2024 18:57 Відповісти
Террористы всегда маскируются, в данном случае словом МИР.
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02.04.2024 19:44 Відповісти

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