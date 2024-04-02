У Киргизстані припинять приймати платіжні картки російської системи "Мир"
У Киргизстані з 5 квітня припинять обслуговувати картки російської платіжної системи "Мир" через санкції США.
Про це повідомив оператор національної платіжної системи країни "Елкарт", пише російський "Коммерсант".
Як повідомлялося, раніше банки Вірменії припинили приймати російські платіжні картки "Мир".
Нагадаємо, 23 лютого США запровадили санкції проти російської держструктури "Національна система платіжних карток" (НСПК) – оператора платіжної системи "Мир".
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