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Новини
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Українці торік збільшили свої витрати в Польщі до 1,65 мільярда євро

біженці,польща

Витрати українців у Польщі минулого року становили 7,1 млрд злотих (1,65 млрд євро), що на 1,6 млрд злотих або 31% більше, ніж у 2022 році.

Про це свідчать останні дані польського Головного статистичного управління країни, передає bankier.pl.

Зазначається, що відповідні показники наближаються до витрат до пандемії коронавірусу. Так, у 2016-2019 роках українці залишали в Польщі в середньому 7,5 млрд злотих (1,75 млрд євро). У 2020 році ця сума внаслідок пандемії впала до 2,6 млрд злотих, у 2021 році – 2,9 млрд злотих.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ витрати українців у Польщі підстрибнули до 5,4 млрд злотих. У 2023 році ця сума зросла до 7,1 млрд злотих.

На думку польських експертів ринку праці, такі витрати українців були очікуваними.

"Зараз у реєстрах ZUS (Управління соціального страхування, – ред.) 755 тисяч громадян України. Це свідчить про їхню активну участь у польському ринку праці, що також виражається у витратах", – пояснює Кшиштоф Инглот, засновник Кадрової служби Польщі.

Минулого року оціночна вартість товарів і послуг, придбаних у Польщі іноземцями загалом, становила 44,3 млрд злотих (10,3 млрд євро).

У четвертому кварталі 2023 року найбільше грошей у Польщі витратили люди, які перетинали кордон з Німеччиною (47,1%), Україною (21,9%), Чехією (14,2%), Словаччиною (8,6%).

Як повідомлялося, Польща прогнозує зростання ВВП на 2% завдяки українським біженцям

Автор: 

біженці (688) мігранти (430) Польща (2419)


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02.04.2024 20:06 Відповісти
переважної більшості українців нема чого робити у польші. Брак роботи та ставлення. Якщо і прямувати до ЄС, краще подалі від угрів та пшеків.
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02.04.2024 20:25 Відповісти
якраз наоборот ...- " роботи" у пшеків і при том легальної повно - інше питання заробітки..., попробуйти найти роботу у Норвегії...
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02.04.2024 22:31 Відповісти
роботи за копійки і в нас вистачає
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02.04.2024 22:36 Відповісти
а якщо додати скільки в Україні польского контрабасу продається, підтримаючи економіку країни нещасних рольників, взагалі можна *********
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02.04.2024 20:28 Відповісти
Не розумію, навіщо жити в Польщі. Був там двічі проїздом, ну так собі країна. Якби я став зйобком і втік кудись, то точно не в Польщу. Або на тепле море, або на великі гроші. В Польщі ні того, ні іншого немає.
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03.04.2024 00:04 Відповісти

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