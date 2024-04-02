Українці торік збільшили свої витрати в Польщі до 1,65 мільярда євро

Витрати українців у Польщі минулого року становили 7,1 млрд злотих (1,65 млрд євро), що на 1,6 млрд злотих або 31% більше, ніж у 2022 році.

Про це свідчать останні дані польського Головного статистичного управління країни, передає bankier.pl.

Зазначається, що відповідні показники наближаються до витрат до пандемії коронавірусу. Так, у 2016-2019 роках українці залишали в Польщі в середньому 7,5 млрд злотих (1,75 млрд євро). У 2020 році ця сума внаслідок пандемії впала до 2,6 млрд злотих, у 2021 році – 2,9 млрд злотих.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ витрати українців у Польщі підстрибнули до 5,4 млрд злотих. У 2023 році ця сума зросла до 7,1 млрд злотих.

На думку польських експертів ринку праці, такі витрати українців були очікуваними.

"Зараз у реєстрах ZUS (Управління соціального страхування, – ред.) 755 тисяч громадян України. Це свідчить про їхню активну участь у польському ринку праці, що також виражається у витратах", – пояснює Кшиштоф Инглот, засновник Кадрової служби Польщі.

Минулого року оціночна вартість товарів і послуг, придбаних у Польщі іноземцями загалом, становила 44,3 млрд злотих (10,3 млрд євро).

У четвертому кварталі 2023 року найбільше грошей у Польщі витратили люди, які перетинали кордон з Німеччиною (47,1%), Україною (21,9%), Чехією (14,2%), Словаччиною (8,6%).

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