Мін’юст вимагає конфіскувати майно колишнього кримського митрополита Лазаря

Міністерство юстиції подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до Ростислава Швеця (митрополита Лазаря) – священнослужителя, архієрея Російської православної церкви на спокої, який очолював Кримську митрополію з 1992 року до жовтня 2023 року.

Згідно із повідомленням міністерства, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

"Відповідач, починаючи з 2014 року, вчиняв активні дії спрямовані на підтримку збройної агресії РФ проти України та окупації її територій, шляхом матеріально-технічного забезпечення збройної агресії проти України, здійснення активного інформаційного сприяння окупаційній владі", – пояснили у Мін’юсті.

У міністерстві додали, до митрополит Лазар також поширював російську ідеологічну пропаганду серед вірян, а також сприяв "мотивації морально-психологічного здоров'я військовослужбовців збройних сил РФ та незаконних збройних формувань, які здійснюють збройну агресію проти України".

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Митрополит Лазар (Ростислав Швець) – колишній проросійський священнослужитель з України, колаборант та сепаратист. У 1992-2014 роках – митрополит Сімферопольський і Кримський УПЦ Московського патріархату. Під час російського вторгнення в Україну перейшов на бік окупантів та втік до Росії. У січні 2023 року українське громадянство Швеця призупинено указом президентом Зеленського за підтримку агресії проти України.