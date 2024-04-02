Кількість платників податків на "спрощенці" зросла за рік на понад 100 тисяч

Упродовж 2023 року кількість платників податку на додану вартість в Україні скоротилася на 20,2 тис. осіб. При цьому кількість платників податків на спрощеній системі оподаткування зросла на понад 100 тис.

Про це пише ЕП із посиланням на дані Державної податкової служби.

Відповідно до них, на 1 січня 2024 року в Україні було 250,7 тис. платників ПДВ (без врахування ФОП третьої групи, які зареєстровані платниками цього податку), тоді як торік ця кількість становила 260,9 тисячі.

Кількість платників на спрощеній системі оподаткування протягом 2023 року зросла з 1,68 млн до 1,75 млн осіб. Зокрема, ФОП першої групи – з 207,7 тис. до 210,4 тис., ФОП 2 групи – з 555,3 тис. до 601,8 тис., ФОП 3 група (неплатники ПДВ) – з 897 тис. до 918,1 тис. Водночас ФОП 3 групи, які зареєстровані платниками ПДВ в Україні навпаки поменшало – з 26,3 тис. до 25,3 тис. осіб.

Також в Україні зросла кількість платників податку на прибуток підприємств. Станом на 1 січня 2023 року їх було 1,615 млн, а вже через рік – 1,72 млн.

Тренд на зростання кількості ФОП та платників податку на прибуток підприємств в Україні спостерігається щонайменше з 2020 року. Так, за даними податківців, за останні чотири роки кількість ФОП в Україні зросла на 202,6 тис. платників податків, а кількість платників податку на прибуток – на 200,1 тис.

Водночас кількість платників ПДВ (без урахування ФОП, які зареєстровані платниками цього податку) за останні чотири роки скоротилася на 27,4 тис. платників податків.