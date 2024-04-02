Середня зарплата держчиновників перевищила 43 тисячі гривень, – Мінфін

Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у лютому 2024 року зросла до 43 тис. грн, порівняно із 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад збільшився до 25 тис. із 22 тис. гривень.

Про це свідчать оновлені дані Мінфіну, отримані від державних органів влади за лютий 2024 року.

"Варто зауважити, що порівняно з січнем у лютому майже всі органи перейшли на нову, грейдову систему оплати праці. Тому простежується ріст середнього рівня оплати праці", – пояснив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Також змінилися середні зарплати для працівників деяких рівнів посад. Так, наприклад, спеціалісти фахового рівня, які працюють у державних органах центрального рівня та перейшли на нову систему оплати праці, у середньому отримували на 4,2 тис. грн більше, ніж у січні цього року.

Детальніше читайте у матеріалі: Бюджет-2024: Чому видатки на чиновників зростають, а на військовослужбовців – ні?

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.

Також з 1 січня уряд вирішив скоротити кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.