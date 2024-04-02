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Новини
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Середня зарплата держчиновників перевищила 43 тисячі гривень, – Мінфін

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Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у лютому 2024 року зросла до 43 тис. грн, порівняно із 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад збільшився до 25 тис. із 22 тис. гривень.

Про це свідчать оновлені дані Мінфіну, отримані від державних органів влади за лютий 2024 року.

"Варто зауважити, що порівняно з січнем у лютому майже всі органи перейшли на нову, грейдову систему оплати праці. Тому простежується ріст середнього рівня оплати праці", – пояснив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Також змінилися середні зарплати для працівників деяких рівнів посад. Так, наприклад, спеціалісти фахового рівня, які працюють у державних органах центрального рівня та перейшли на нову систему оплати праці, у середньому отримували на 4,2 тис. грн більше, ніж у січні цього року.

Детальніше читайте у матеріалі:  Бюджет-2024: Чому видатки на чиновників зростають, а на військовослужбовців – ні?

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.

Також з 1 січня уряд вирішив скоротити кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.

Автор: 

Мінфін (2916) чиновник (86) зарплата (1115)


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Топ коментарі
+16
Тобто, якщо порахувати в годинах перебування на робочому місці, тилові чиновники отримують значно більшу платню, ніж військові, які ризикують життям на передовій (останні ще й частково витрачають її на дрони, запчастини і т.п.). Чиновник працює максимум вісім годин на добу і має вихідні та відпочиває дома в комфорті, а військовий/мобілізований на передовій цілодобово в надважких умовах без належного відпочинку та вихідних. Так само по-факту ще більше отримують і поліцейські, які ховаються за спинами мобілізованих цивільних. Може вже час підняти платню тим, хто реально воює і суттєво порізати чиновникам, суддям, поліції і т.п.?
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02.04.2024 18:48
+9
Жирують, а інші - воюють.
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02.04.2024 17:39
+4
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02.04.2024 18:21
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Жирують, а інші - воюють.
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02.04.2024 17:39 Відповісти
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02.04.2024 18:21 Відповісти
А я жумав шо 8000 грн...
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02.04.2024 18:26 Відповісти
43 тисячі гр. = 1 093 дол. США
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02.04.2024 23:27 Відповісти
Тобто, якщо порахувати в годинах перебування на робочому місці, тилові чиновники отримують значно більшу платню, ніж військові, які ризикують життям на передовій (останні ще й частково витрачають її на дрони, запчастини і т.п.). Чиновник працює максимум вісім годин на добу і має вихідні та відпочиває дома в комфорті, а військовий/мобілізований на передовій цілодобово в надважких умовах без належного відпочинку та вихідних. Так само по-факту ще більше отримують і поліцейські, які ховаються за спинами мобілізованих цивільних. Може вже час підняти платню тим, хто реально воює і суттєво порізати чиновникам, суддям, поліції і т.п.?
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02.04.2024 18:48 Відповісти
Цілком згоден з Вами.
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02.04.2024 19:03 Відповісти
длЯ чого ? Можна просто проводити ротацію. І ті , і ті держслужбовці ....
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02.04.2024 19:47 Відповісти
Тобто година праці чиновника-245 грн. В ідеальних умовах У солдата-30 грн (при 21000 зарплати. Більшість отримує саме таку). В поганих умовах. По півроку без сімЇ
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02.04.2024 20:21 Відповісти
Ви ще врахуйте що чиновники мають ще і 13-ту і 14-ту зарплату, ще й дві відпустки на рік, і при цьому, більшість з них, взагалі нічого не робить, навіть не відсиджують необхідні жопогодини!!
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03.04.2024 10:34 Відповісти
Ну, до зарплат вчителів їм ще ой дуже далеко. Сарказм. Цікава штука, суддя 90+к, прокурор також, поліція 30+к, а той хто наповнює оту копілку-бюджет 7100+. - а середня з п разом з ними 19+к. Тому й тікатимуть роботяги за кордон, правда,поки війна не всі зможуть .
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02.04.2024 19:19 Відповісти
Час переходити на євро. І тоді буде видно, що середня ЗП зменшується, а не збільшується. Особливо пенсії Багато з них живуть на 50 євро в місяць. Вони мовчать й тихо помирають. Годі вже маніпулювати. Україна живе за рахунок великих запозичень. Ягідки ще попереду.
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02.04.2024 19:25 Відповісти
Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у лютому 2024 року зросла ...

Шановна редакціє, ну і нащо такі маніпуляції ??

Середня зарплата держчиновників перевищила 43 тисячі гривень
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02.04.2024 19:33 Відповісти
якщо питання про доходи, офіційні....
то у чиновників Ладижинської міськради, зарплата 20-25 тисяч а місячний доход 50-60 тисяч,
це я отримав офіційну відповідь за 2023рік. і таких, в маленькій міськраді чоловік 15.
у солдата, на третій і далі лініях, 42000, спить хрензна де, їсть, хрензна що...
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02.04.2024 19:34 Відповісти
От чого в Україні нема, так це справедливості.
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02.04.2024 20:07 Відповісти
Потім про це дізнаються платники податків в США і Європі, і скажуть, а нахріна ми даємо свої гроші тій офігевшій українській владі
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02.04.2024 22:31 Відповісти
По деклараціям виходить на багато більшою, на багато. На багато.
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02.04.2024 22:40 Відповісти
Кому в Україні жити добре
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02.04.2024 22:43 Відповісти
З а є бісь, а просте питання, за що їм по тисячі євро?
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02.04.2024 23:03 Відповісти
А ще у чиновників є надбавки, вислуги та премії. Так що, думаю, десь 80-90 отримують.
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03.04.2024 07:00 Відповісти
ххмм.....
не створюють робочі місця, нічого не виробляють, не платять податки, зарплатня 40 тис, а хатинок та мерседесів, як у заможнього середнього класу в європі та сша.
як так?
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03.04.2024 07:44 Відповісти
Середня Зарплата військового близько 13 тисяч, + премія така сама. Разом десь 26. Ну так, чиновники роблять важливішу роботу, це ж не солдат -сіроманці. Хто знає скільки у нас чинуш і який їх фонд оплати? В цілому це несправедливо, таке ставлення до військових
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03.04.2024 07:52 Відповісти
щиро за них рада
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03.04.2024 11:28 Відповісти

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