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Новини
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Кількість мільярдерів у Росії рекордно зросла попри санкції, – рейтинг Forbes

путін,алекперов

У Росії нарахували рекордну кількість мільярдерів – 125 осіб. Це більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну та посилення антиросійських санкцій у відповідь.

Попередній рекорд за кількістю росіян у списку найбагатших бізнесменів світу було зафіксовано у 2021 році – тоді до нього входили 123 особи, пише російська редакція Forbes.

Найбагатшим російським мільярдером укладачі рейтингу вперше визнали співвласника нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алєкпєрова. Його статки оцінили у $28,6 млрд.

Сукупні статки російських мільярдерів за рік збільшився на 14% – до $576,8 млрд. Але цей показник поки що нижчий, ніж зафіксований у 2021 році рекорд, – тоді сумарний капітал 123 російських мільярдерів оцінювали у $606,2 млрд.

Цього року росіян у переліку найбагатших людей світу могло бути ще більше, але 10 мільярдерів із рейтингу Forbes раніше відмовилися від російського громадянства, зауважує видання.

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Тепер росіяни Олександр Герко (зі статком $10,4 млрд) та Микола Сторонський ($2,7 млрд) представляють у глобальному рейтингу найбагатших Велику Британію, Юрій Мільнер ($5,9 млрд) – Ізраїль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) – Казахстан, Сергій Дмітрієв ($2,9 млрд), Валентин Кіпятков ($2,1 млрд), Ігор Макаров ($2,1 млрд), Володимир Крупчак ($1,2 млрд) – Кіпр, Василь Анісімов ($1,7 млрд) – Хорватію, а Рубен Варданян ($1,1 млрд) – Вірменію.

Однак на їхнє місце прийшли нові мільярдери. Цього року в рейтингу Forbes одразу 19 нових доларових мільярдерів з Росії, більшість із них мають бізнес у споживчому секторі – роздрібній торгівлі, сільському господарстві та житловому будівництві. Найбагатшим новачком став Іван Таврін ($2,4 млрд), який купив Avito та низку інших активів у іноземних власників.

Автор: 

росія (14103) санкції (4346) мільярдери (213)


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Топ коментарі
+8
Санкції якраз вводили щоб олігархат збіднів і вчинив заколот. А вийшло що коло навколо хутіна забагатіло і підтримує його як ніколи
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02.04.2024 16:46
+6
Не думаю, що ЗЕбаута срань відстае від кацапських злодюг. Новие ліца прийшли з блазнем на кормленіе, і вони з ніщебродів, які збирали пляшки на звалищах, щоб купити у циган ширку перетворились на мільйонерів.
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02.04.2024 16:40
+5
НЕмає ніяких російських мільярдерів - є гроші КГБ-ФСБ...
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02.04.2024 16:43
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Не думаю, що ЗЕбаута срань відстае від кацапських злодюг. Новие ліца прийшли з блазнем на кормленіе, і вони з ніщебродів, які збирали пляшки на звалищах, щоб купити у циган ширку перетворились на мільйонерів.
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02.04.2024 16:40 Відповісти
новачком став Іван Таврін ($2,4 млрд), який купив Avito
-----
це сайт-сервіс оголошень.
просто у них, ніхто на ринку не торгує своїми речами вже років 20...
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02.04.2024 16:45 Відповісти
От оце якраз ГРОШІ НА КРОВІ, а не те що нам розповідало хрінПІДУ ЗЕЛЕбобо!!!
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02.04.2024 16:43 Відповісти
НЕмає ніяких російських мільярдерів - є гроші КГБ-ФСБ...
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02.04.2024 16:43 Відповісти
https://bastion.tv/david-arahamiya-***********-zahishati-putinski-groshi_n48400 https://bastion.tv/david-arahamiya-***********-zahishati-putinski-groshi_n48400

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02.04.2024 16:45 Відповісти
Санкції якраз вводили щоб олігархат збіднів і вчинив заколот. А вийшло що коло навколо хутіна забагатіло і підтримує його як ніколи
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02.04.2024 16:46 Відповісти
так. В організації мафіозного типу гроші не найголовніше. Головне контроль, що досягається страхом розправи. Якщо є контроль, то будуть і гроші.
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02.04.2024 20:45 Відповісти
Та мабуть ні... в раші типу створена мережа царків які керують по регіонах і по секторах економіки... якщо лишити їх грошей вся ху...ловська вертикаль швидко обвалиться....

Якщо подивитись по історії завжди валили диктаторів або вбивали хтось з його оточення ну або зовнішні сили шляхом вторгнення...
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02.04.2024 21:23 Відповісти
Тому що санкції введені так... щоб їх можна було обійти... тільки видимість для медіа... що вони потужно щось роблять...
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02.04.2024 21:20 Відповісти
Це сфера діяльності резидента арахамії легалізація та виведення з-під санкцій московицьких олігархів
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03.04.2024 16:01 Відповісти
Компанія Шел до прикладу допомагала орківському олігарху спробувати врятувати своє майно в Україні і так безліч прикладів
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03.04.2024 17:16 Відповісти
Вони дякують зебобі
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02.04.2024 16:46 Відповісти
Може правильно писати "санкції"?
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02.04.2024 16:48 Відповісти
Чергові пекельні ссанкції.
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02.04.2024 17:14 Відповісти
Просто черговий пук!
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02.04.2024 17:26 Відповісти
От вам і відповідь на питання - "коли закінчиться війна" ? А тоді , коли кацапським елітам це стане не вигідно ! А доки - все навпаки ...
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02.04.2024 18:08 Відповісти
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02.04.2024 18:37 Відповісти
дуже потужні санкції!
і персональні і секторальні.

так і живемо!
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03.04.2024 08:26 Відповісти
Санкції-це розмови для плебса. Реальних санкції немає. Навпаки! Зараз росія просто купається в грошах. Хто від цієї реально зараз виграїє , то це 1) росія 2) США 3) Китай. ХТо реально програє. Всі місця твердо зайнять Україною.
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03.04.2024 09:15 Відповісти

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