Кількість мільярдерів у Росії рекордно зросла попри санкції, – рейтинг Forbes

У Росії нарахували рекордну кількість мільярдерів – 125 осіб. Це більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну та посилення антиросійських санкцій у відповідь.

Попередній рекорд за кількістю росіян у списку найбагатших бізнесменів світу було зафіксовано у 2021 році – тоді до нього входили 123 особи, пише російська редакція Forbes.

Найбагатшим російським мільярдером укладачі рейтингу вперше визнали співвласника нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алєкпєрова. Його статки оцінили у $28,6 млрд.

Сукупні статки російських мільярдерів за рік збільшився на 14% – до $576,8 млрд. Але цей показник поки що нижчий, ніж зафіксований у 2021 році рекорд, – тоді сумарний капітал 123 російських мільярдерів оцінювали у $606,2 млрд.

Цього року росіян у переліку найбагатших людей світу могло бути ще більше, але 10 мільярдерів із рейтингу Forbes раніше відмовилися від російського громадянства, зауважує видання.

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Тепер росіяни Олександр Герко (зі статком $10,4 млрд) та Микола Сторонський ($2,7 млрд) представляють у глобальному рейтингу найбагатших Велику Британію, Юрій Мільнер ($5,9 млрд) – Ізраїль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) – Казахстан, Сергій Дмітрієв ($2,9 млрд), Валентин Кіпятков ($2,1 млрд), Ігор Макаров ($2,1 млрд), Володимир Крупчак ($1,2 млрд) – Кіпр, Василь Анісімов ($1,7 млрд) – Хорватію, а Рубен Варданян ($1,1 млрд) – Вірменію.

Однак на їхнє місце прийшли нові мільярдери. Цього року в рейтингу Forbes одразу 19 нових доларових мільярдерів з Росії, більшість із них мають бізнес у споживчому секторі – роздрібній торгівлі, сільському господарстві та житловому будівництві. Найбагатшим новачком став Іван Таврін ($2,4 млрд), який купив Avito та низку інших активів у іноземних власників.