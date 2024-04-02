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Новини
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Гривня знову падає: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

деньги,инвестиции

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро, закріпившись нижче позначки 39 грн/$.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 3 квітня, на рівні 39,3236 грн/$, порівняно із 39,0749 грн/$ у вівторок. Минулої середи, 27 березня, гривня падала до історичного мінімуму на рівні 39,3430 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 14 копійок – до 42,2768 грн за євро. 27 березня він також опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2145) гривня (1527) курс (1477) НБУ (9233) обмін валюти (681)


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а звідки буде зміцнення? Щось зелена влада не збирається економити гроші, насамперед на собі
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02.04.2024 16:18 Відповісти
Власне так.Гривня падає бо ні в уряді,ні в національному банку не знають їй ціни...А ціни не знають бо в них тої гривні неміряно...Прийшла для них легко і легко дивитись як падає...
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02.04.2024 16:30 Відповісти
Бо друкарський станок у їх руках. Нагадує одного персонажа що гроші сам собі малював
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02.04.2024 16:45 Відповісти
Угу, банківська справа і кловани...
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02.04.2024 18:17 Відповісти

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