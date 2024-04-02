Кабмін схвалив угоду з Південною Кореєю про пільгові кредити на $2 мільярди

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Рамкової угоди між урядами України та Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 2 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Укладення Рамкової угоди сприятиме економічному співробітництву між урядом України та урядом Республіки Корея шляхом надання пільгових кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва до максимальної суми зобовʼязань, що не перевищує еквівалент $2 млрд для реалізації проєктів", – уточнив Мельничук.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Верховна Рада ратифікувала угоду з Південною Кореєю стосовно кредитів на відбудову.

Ця угода передбачає виділення українським компаніям довгострокових кредитів під низькі відсотки від Експортно-імпортного банку Кореї через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF). На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. А з 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.

За даними Мінекономіки, вже існує домовленість про надання Україні перших $2 млрд на відбудову у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через EDCF.