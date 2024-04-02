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Кабмін схвалив угоду з Південною Кореєю про пільгові кредити на $2 мільярди

корея,шмигаль,південна,хі,вон,рьон

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Рамкової угоди між урядами України та Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 2 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Укладення Рамкової угоди сприятиме економічному співробітництву між урядом України та урядом Республіки Корея шляхом надання пільгових кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва до максимальної суми зобовʼязань, що не перевищує еквівалент $2 млрд для реалізації проєктів", – уточнив Мельничук.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Верховна Рада ратифікувала угоду з Південною Кореєю стосовно кредитів на відбудову.

Ця угода передбачає виділення українським компаніям довгострокових кредитів під низькі відсотки від Експортно-імпортного банку Кореї через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF). На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. А з 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.

За даними Мінекономіки, вже існує домовленість про надання Україні перших $2 млрд на відбудову у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через EDCF.

Автор: 

Кабмін (7722) кредит (3266) Південна Корея (125) відбудова (38)


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Прикольна, до речі, тема-- кредити бере влада на що завгодно, а винні залишаються всі українці.
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02.04.2024 19:06 Відповісти
Пане Петров - не переживайте. Після перемоги України та кастрації раші усі борги наші цивілізовані країни пробачать і ще 100 разів стільки заінвестують в Україну.
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02.04.2024 20:18 Відповісти
Найвеличніше, здається ще в 2021-му, репетувало, що через "нагнітання" і "паніку" ВІН (в оригиналі було "Я б втрачав") втрачав би по 7млрд на місяць. Зоотехнік сказав, що про вторгнення їх попередили ще у вересні. 7х6=42млрд баксюків не втратило найвеличніше та його шобла.
А от завдяки "потужній підготовці" до вторгнення Україна (саме країна, а не це дєрьмаківське шапіто) отримала борг в сотні мільярдів баксюків, якщо не триліони....
"Перемогметр" просто зашкалює!
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02.04.2024 20:35 Відповісти

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