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Новини
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Кабмін схвалив законопроєкт про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС

аес,хмельницька,хаес

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції".

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 2 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроєкт передбачає прийняття рішення про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 філії "Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електрична станція".

Проєктом пропонується визначити місце розміщення енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, кількість реакторів, їх тип та загальну характеристику, загальні вимоги до проєктування та будівництва.

Що відомо про добудову двох блоків на Хмельницькій АЕС

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року підрозділ "Атомпроектінжиніринг" держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" уклав угоду з Westinghouse Electric Sweden AB про аналіз варіантів добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Westinghouse мала оцінити можливість реалізації двох потенційних стратегій закупівлі. Варіантом "А" є отримання реакторної установки В-466Б, яка зберігається на майданчику АЕС "Белене" (Болгарія), а варіантом "Б" – отримання реактора В-320 від компанії Skoda JS (Чехія).

Нагадаємо, на початку липня 2023 року парламент Болгарії доручив уряду країни почати переговори з Україною про продаж ядерних реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва, придбаних для недобудованої атомної електростанції "Белене". Ціна угоди не може бути меншою, ніж заплатила сама Болгарія – близько 600 млн євро.

Цю інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко, уточнивши, що ці реактори можна було б використати для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС "Белене" у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.

Автор: 

законопроєкт (1662) Кабмін (7722) Енергоатом (1194) Хмельницька АЕС (73)


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Топ коментарі
+5
Хитрі болгари хочуть, за домовленістю з корупціонерами Енергоатому, втюхати Україні старий реактор В-466Б, який пролежав у них на майданчику півтора десятка років, за ціною нового! Щодо реактору В-320, цей проект дрівніший за мамонтів, його розробляли ще в 70-х роках минулого століття. Тим більше, усім відомо, що Skoda JS контролюється росіянами. Де там Малюк із своїми хлопцями? Чи не пора їм завітати до Енергоатому?
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02.04.2024 17:08
+2
Не вчить нічому.
Це легка мішень. Чи це не має значення?
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02.04.2024 16:25
+2
У висоту він сягає 20 метрів, в діаметрі - 2,7 м (вагою 700 тонн), з можливістю доставки готового з заводу і установки в спеціальному басейні на АЕС, який виконує роль джерела аварійного охолодження.
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02.04.2024 16:56
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Запорізьку АЕС даруємо окупантам?
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02.04.2024 16:11 Відповісти
бєрі шинєль, іди в окоп - стратєх
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02.04.2024 16:51 Відповісти
З окопу пишеш?
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02.04.2024 17:41 Відповісти
Це вже війна закінчилася? Гроші можна і в будівництво закопувати.
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02.04.2024 16:16 Відповісти
Думаю хороше рішення, зруйновані ДніпроГЕС та інші генеруючі потужності.
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02.04.2024 16:30 Відповісти
Насправді, погане рішення. Чистий розпил. Десь тут на цензорі була стаття фахівця з галузі, що ці блоки не будуть зараз збудовані і не треба цього робити
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02.04.2024 17:01 Відповісти
Не вчить нічому.
Це легка мішень. Чи це не має значення?
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02.04.2024 16:25 Відповісти
мабуть треба будувати модульні АЕС в суперзахищених бункерах

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02.04.2024 16:54 Відповісти
У висоту він сягає 20 метрів, в діаметрі - 2,7 м (вагою 700 тонн), з можливістю доставки готового з заводу і установки в спеціальному басейні на АЕС, який виконує роль джерела аварійного охолодження.
показати весь коментар
02.04.2024 16:56 Відповісти
Хитрі болгари хочуть, за домовленістю з корупціонерами Енергоатому, втюхати Україні старий реактор В-466Б, який пролежав у них на майданчику півтора десятка років, за ціною нового! Щодо реактору В-320, цей проект дрівніший за мамонтів, його розробляли ще в 70-х роках минулого століття. Тим більше, усім відомо, що Skoda JS контролюється росіянами. Де там Малюк із своїми хлопцями? Чи не пора їм завітати до Енергоатому?
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02.04.2024 17:08 Відповісти
Це такий парикол.Схоже рівень кретинизму в нас зашкалює.
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02.04.2024 20:12 Відповісти

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