Кабмін схвалив законопроєкт про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції".

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 2 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроєкт передбачає прийняття рішення про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 філії "Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електрична станція".

Проєктом пропонується визначити місце розміщення енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, кількість реакторів, їх тип та загальну характеристику, загальні вимоги до проєктування та будівництва.

Що відомо про добудову двох блоків на Хмельницькій АЕС

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року підрозділ "Атомпроектінжиніринг" держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" уклав угоду з Westinghouse Electric Sweden AB про аналіз варіантів добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Westinghouse мала оцінити можливість реалізації двох потенційних стратегій закупівлі. Варіантом "А" є отримання реакторної установки В-466Б, яка зберігається на майданчику АЕС "Белене" (Болгарія), а варіантом "Б" – отримання реактора В-320 від компанії Skoda JS (Чехія).

Нагадаємо, на початку липня 2023 року парламент Болгарії доручив уряду країни почати переговори з Україною про продаж ядерних реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва, придбаних для недобудованої атомної електростанції "Белене". Ціна угоди не може бути меншою, ніж заплатила сама Болгарія – близько 600 млн євро.

Цю інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко, уточнивши, що ці реактори можна було б використати для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС "Белене" у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.