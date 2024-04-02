У "Дії" з’явився новий сервіс: Відсьогодні можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, завданих Росією

Міністерство цифрової трансформації запустило новий сервіс у "Дії", за допомогою якого українці можуть подавати заяви про пошкодження та руйнування житла внаслідок російської агресії до міжнародного Реєстру збитків.

Дані з цього реєстру мають показати реальні масштаби збитків та стануть основою для майбутніх репарацій, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Щоб скористатися новим сервісом у "Дії", треба оновити застосунок.

На першому етапі українці зможуть подати через "Дію" заяви про знищені або пошкоджені:

приватний будинок;

квартиру;

дачний будинок;

садовий будинок;

інше житлове приміщення.

Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях, обіцяють у міністерстві.

Пізніше з’явиться можливість задокументувати в міжнародному Реєстрі збитків вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможуть подавати бізнес і держава.

"Подання заяв через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків – новий важливий крок для майбутніх репарацій. Облік заяв про шкоду та втрати від російської агресії дасть можливість майбутній комісії розглянути їх і присудити компенсації до виплати. Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовують "Дію", – зазначають у Мінцифри.

Як повідомялося, Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії (RD4U) починає приймати перші заявки 2 квітня 2024 року. Пріоритетна категорія заявників, на яких сфокусують увагу насамперед – люди, у яких зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 тис. до 600 тис. заяв.