У "Дії" з’явився новий сервіс: Відсьогодні можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, завданих Росією
Міністерство цифрової трансформації запустило новий сервіс у "Дії", за допомогою якого українці можуть подавати заяви про пошкодження та руйнування житла внаслідок російської агресії до міжнародного Реєстру збитків.
Дані з цього реєстру мають показати реальні масштаби збитків та стануть основою для майбутніх репарацій, повідомляє пресслужба Мінцифри.
Щоб скористатися новим сервісом у "Дії", треба оновити застосунок.
На першому етапі українці зможуть подати через "Дію" заяви про знищені або пошкоджені:
- приватний будинок;
- квартиру;
- дачний будинок;
- садовий будинок;
- інше житлове приміщення.
Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях, обіцяють у міністерстві.
Пізніше з’явиться можливість задокументувати в міжнародному Реєстрі збитків вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможуть подавати бізнес і держава.
"Подання заяв через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків – новий важливий крок для майбутніх репарацій. Облік заяв про шкоду та втрати від російської агресії дасть можливість майбутній комісії розглянути їх і присудити компенсації до виплати. Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовують "Дію", – зазначають у Мінцифри.
Як повідомялося, Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії (RD4U) починає приймати перші заявки 2 квітня 2024 року. Пріоритетна категорія заявників, на яких сфокусують увагу насамперед – люди, у яких зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 тис. до 600 тис. заяв.
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Треба цім скористатися.
Параша повинна знати- платити доведеться. Нікуди вона не дінеться.
Більше довіри визивае міжнародний Реестр , ніж Дія. Тому можно подавати у два місця одночпстно.
можна заявку про розбомблену хату тєлєграфом послати, а при Баризі Пороху такого не було
три тижні! три, ****, тижні! ніхто не прийшов і не затвердив, факт вибитих вікон.
все!
вікна вставлені, за свій кошт. від факту, вибиття, тільки фотки, та рахунок, за нові.
або, судитися з державою.
інші мої знайомі, судилися. так, виграли, через два роки. отримали компенсацію, згідно державних тарифів на сировину, комплектуючі та роботу.
отримали, через пів року. на особливий рахунок, який повинні були відкрити, у вже державному приваті.