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Новини
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У "Дії" з’явився новий сервіс: Відсьогодні можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, завданих Росією

обстріл,нікополь

Міністерство цифрової трансформації запустило новий сервіс у "Дії", за допомогою якого українці можуть подавати заяви про пошкодження та руйнування житла внаслідок російської агресії до міжнародного Реєстру збитків.

Дані з цього реєстру мають показати реальні масштаби збитків та стануть основою для майбутніх репарацій, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Щоб скористатися новим сервісом у "Дії", треба оновити застосунок.

На першому етапі українці зможуть подати через "Дію" заяви про знищені або пошкоджені:

  • приватний будинок;
  • квартиру;
  • дачний будинок;
  • садовий будинок;
  • інше житлове приміщення.

Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях, обіцяють у міністерстві.

Пізніше з’явиться можливість задокументувати в міжнародному Реєстрі збитків вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможуть подавати бізнес і держава.

"Подання заяв через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків – новий важливий крок для майбутніх репарацій. Облік заяв про шкоду та втрати від російської агресії дасть можливість майбутній комісії розглянути їх і присудити компенсації до виплати. Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовують "Дію", – зазначають у Мінцифри.

Як повідомялося, Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії (RD4U) починає приймати перші заявки 2 квітня 2024 року.  Пріоритетна категорія заявників, на яких сфокусують увагу насамперед – люди, у яких зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 тис. до 600 тис. заяв. 

Автор: 

збитки (1123) Федоров Михайло (252) Мінцифри (798) Дія (617)


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Топ коментарі
+3
А на зелену владу за завданні збитки можна подати до суду?
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02.04.2024 15:30
+3
після чергового прильоту в києві, мої знайомі, стикнулися з роботою державної системи.
три тижні! три, ****, тижні! ніхто не прийшов і не затвердив, факт вибитих вікон.
все!
вікна вставлені, за свій кошт. від факту, вибиття, тільки фотки, та рахунок, за нові.
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02.04.2024 15:43
+2
при ЗЄлі однозначно "жить лучше , стало вєсєлєй"

можна заявку про розбомблену хату тєлєграфом послати, а при Баризі Пороху такого не було
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02.04.2024 15:27
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І хтось розповість як подати заяву на репарації власнику майна що було відібрано або зруйновано на окупованій рашистами території а зараз ця людина є біженцем?! Який иам акт від місцевих органів влади? А у прифронтовій зоні, особливо якщо зруйновано частково а завтра може бути знищеним вщент через нові "прильоти", що, до речі, може статися й далеко від фронту бо війна ще не скінчилась і ракети із дронами продовжують діставати по усій території країни?! Тобто все це маячня до того часу поки війна не скінчилась і не вся територія держави звільнена від рашистів!!!
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02.04.2024 15:25 Відповісти
То влада хоче грошей побільше нахапати..Зе! ж вже нелігитимний..ото й в Дію закопують..ще є майно, що кацапи вкрали й вивезли, небойові втрати, коли люди помирали без медичної допомоги..а як виміряти шкоду, завдану полоном, та шкоду угнаним дітям?
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02.04.2024 15:47 Відповісти
Та отож, може моя квартира і ціла, хоч сумніваюсь, толку з цього, для мене вона вже втрачена навічно ...коротше знову по судах ...
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02.04.2024 15:48 Відповісти
Захід створив Реестр для українців і це добре.
Треба цім скористатися.

Параша повинна знати- платити доведеться. Нікуди вона не дінеться.

Більше довіри визивае міжнародний Реестр , ніж Дія. Тому можно подавати у два місця одночпстно.
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02.04.2024 16:30 Відповісти
при ЗЄлі однозначно "жить лучше , стало вєсєлєй"

можна заявку про розбомблену хату тєлєграфом послати, а при Баризі Пороху такого не було
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02.04.2024 15:27 Відповісти
А на зелену владу за завданні збитки можна подати до суду?
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02.04.2024 15:30 Відповісти
У "Дії" з'явився новий сервіс: єЛабуга,від сьогодні дрони можуть літати аж до Уралу
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02.04.2024 15:33 Відповісти
після чергового прильоту в києві, мої знайомі, стикнулися з роботою державної системи.
три тижні! три, ****, тижні! ніхто не прийшов і не затвердив, факт вибитих вікон.
все!
вікна вставлені, за свій кошт. від факту, вибиття, тільки фотки, та рахунок, за нові.
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02.04.2024 15:43 Відповісти
Треба було викликати недержавного оцінювача..як в страхових. Є аваркоми що транспортом займаються, є ті - що майном..
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02.04.2024 15:49 Відповісти
А, доречі по фоткам Вам можуть надати експертний висновок. Можете звернутись й в державний - на В. Окружній.
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02.04.2024 15:51 Відповісти
там, чітка процедура. повинен прийти, саме уповноважений та скласти державний акт.
або, судитися з державою.
інші мої знайомі, судилися. так, виграли, через два роки. отримали компенсацію, згідно державних тарифів на сировину, комплектуючі та роботу.
отримали, через пів року. на особливий рахунок, який повинні були відкрити, у вже державному приваті.
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02.04.2024 15:57 Відповісти
(( можу тільки матюкнутись..все для людей..
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02.04.2024 17:14 Відповісти
Дія - ПНХ!
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02.04.2024 15:49 Відповісти

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