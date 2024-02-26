У Вінниці відсудили незаконно приватизоване укриття в центрі міста

Громаді Вінниці, за рішенням суду, повернули незаконно приватизоване бомбосховище на 300 осіб вартістю 8,2 млн грн.

"Йдеться про бомбосховище площею 327 кв. м місткістю 300 осіб та вартістю 8,2 млн грн у самому центрі Вінниці – на вулиці Соборній, де завжди велике скупчення людей, які потребують захисту під час загрози обстрілів", – сказано в повідомленні Вінницької обласної прокуратури.

Свого часу товариство, всупереч чинному законодавству, приватизувало приміщення з укриттям. Тому, з метою відновлення законності розпорядження об’єктами цивільної оборони, прокуратура у квітні 2023 року в судовому порядку ініціювала витребування бомбосховища з незаконного володіння.

Господарським судом Вінницької області в липні позов прокуратури задоволено, однак відповідач оскаржив рішення суду в апеляційній інстанції.

Північно-західний апеляційний господарський суд, зваживши на доводи прокуратури, постановою від 30 жовтня 2023 року залишив скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

Попри це, відповідач надалі звернувся з касаційною скаргою до Верховного Суду, який ухвалою колегії суддів Касаційного господарського суду від 7 грудня 2023 року відмовив йому у відкритті касаційного провадження.