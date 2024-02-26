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Уряд схвалив погашення євробондів бізнесом, останнє слово за Нацбанком, – Свириденко

свириденко

Остаточне рішення про продаж валюти великим українським компаніям і холдингам для розрахунків за єврооблігаціями та із західними кредиторами ухвалить Національний банк України (НБУ).

Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила на форумі "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми діяли рівно в рамках закону. Було внесено відповідні зміни, згідно з якими передбачається, що уряд звертається до Національного банку України. Ми, відповідно, зареєстрували це звернення і звернулися до Національного банку, за яким останнє слово щодо дозволу або заборони здійснення відповідних валютних операцій", – сказала очільниця Мінекономіки.

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Як повідомлялося, Кабмін своїми розпорядженнями від 6 і 13 лютого схвалив клопотання до НБУ з проханням дозволити компаніям "ВФ Україна", ДТЕК, "Метінвест", "Інтерпайп" і "Кернел" платежі з України за євробондами та іншими зобов'язаннями перед зовнішніми кредиторами.

У супровідних документах до цих розпоряджень зазначалося, зокрема, що такі рішення дозволять зберегти довіру інвесторів, заощадити компаніям, чимало з яких є найбільшими експортерами, валютні кошти та забезпечити їхню ефективнішу і стабільнішу роботу в майбутньому.

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