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У "Дії" з’являться документи про освіту. Мінцифри розпочало бета-тестування

дія

Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування послуги відображення освітніх документів у додатку "Дія".

Про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Освітні документи в "Дії" – записуйтеся на бету. Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО – зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою – у "Дії", – розповів Федоров.

Долучитися до бета-тестування можна, якщо ви громадяни України, вам виповнилося 14 років та є ідентифікаційний код.

"У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії", – додав Федоров.

Зареєструватися на бета-тестування можна за посиланням.

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