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індексація (24) Пенсійний фонд (402) пенсія (666)

Індексація пенсій: У Пенсійному фонді розповіли, хто отримає збільшені виплати

пенсія

Індексації підлягатимуть в Україні всі пенсії, призначені по 31 грудня 2023 року, і це відбудеться вже з 1 березня.

Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко в інтерв'ю Українському Радіо.

"Кому буде проведена індексація? Правила проведення індексації визначені постановою уряду від 20 лютого 2019 року №124. До того часу індексація, як правило, здійснювалася винятково на показник інфляції. Новий порядок передбачає загальний механізм індексації пенсій. Тобто, в першу чергу індексуються призначені пенсії. Ми їх називаємо страховими. Й індексації будуть підлягати всі пенсії, призначені по 31 грудня 2023 року", – розповіла Ковпашко.

За її словами, для кожного пенсіонера розмір підвищення розрахують індивідуально, але мінімальний розмір індексації не може бути менший, ніж 100 грн.

"З попередніх постанов Кабміну ми вже звикли, що мінімальний розмір індексації не може бути менший, ніж 100 гривень. Тобто, це та мінімальна гарантія, яка дається і тим пенсіонерам, які призначені, наприклад, у минулому році", – пояснила Ковпашко.

Вона нагадала, що цьогоріч для призначення пенсії як чоловікам, так і жінкам потрібно досягнути віку 60 років і мати 31 рік стажу. Якщо такого стажу немає, то можливо вийти на пенсію після досягнення віку 63 роки, там вимоги до стажу менші. Якщо немає стажу, який дає таке право у віці 63 роки, але людина має не менше 15 років стажу, тоді можна вийти на пенсію після досягнення віку 65 років.

Індексація пенсій у 2024 році. Що відомо?

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій із 1 березня 2024 року на 7,9%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн, розповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, індексація торкнеться більше 10 млн українців – 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч "чорнобильців".

Крім того, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.

Автор: 
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Топ коментарі
+15
Таке ставлення до пенсіонерів які були роботягами чи колгоспниками одна з причин чому народ не бажає воювати на заклики влади. Ще третю платіжку за газ, підняття ціни того ж газу та електрики і лишаться в країні держслужбовці, силовики і пільговики. А ще латифундисти. Просто країна-мрія.
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26.02.2024 20:32
+14
Прокурорам і суддям не забудьте підняти пенсії!
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26.02.2024 20:44
+13
а середня пенсія зросте до 5 717 грн, розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль

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26.02.2024 20:45
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Таке ставлення до пенсіонерів які були роботягами чи колгоспниками одна з причин чому народ не бажає воювати на заклики влади. Ще третю платіжку за газ, підняття ціни того ж газу та електрики і лишаться в країні держслужбовці, силовики і пільговики. А ще латифундисти. Просто країна-мрія.
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26.02.2024 20:32 Відповісти
Прокурорам і суддям не забудьте підняти пенсії!
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26.02.2024 20:44 Відповісти
Відносно законодавчо встановленого підвищення мінімальних та максимальних пенсій з 1 січня пенсіонерів вже кинули, хоча піарились урядовці досхочу. Так само буде і з індексацією. Рожеві мрії рожевих поні.
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26.02.2024 20:44 Відповісти
Цих кинув не уряд , а народні депутати в Законі про бюджет, де прописали що перерахунок пенсій відповідно до збільшення прожиткового мінімуму провести з 1 березня разом з індексацією пенсій. Хоча депутатські зарплати підвищили з 1 січня. Так само і судді оті захмарні утримання самі собі присудили.
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26.02.2024 22:05 Відповісти
а середня пенсія зросте до 5 717 грн, розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль

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26.02.2024 20:45 Відповісти
ох і заживем
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26.02.2024 20:57 Відповісти
Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/conv#n1421 закону "Про судоустрій та статус суддів", після відставки колишні служителі Феміди можуть обирати: або отримувати пенсію на загальних підставах, або отримувати довічне грошове утримання судді у відставці. Законодавство не обмежує максимальний розмір грошового утримання суддів, хоча для інших українців ця сума обмежена 20 930 грн на місяць.Колишні судді в Україні отримують чи не найбільші виплати від держави. Їх середній розмір становить 96 195,61 грн на місяць. 1 січня на довічному утриманні держави перебували 3 594 колишні судді.
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26.02.2024 21:05 Відповісти
.....а середні витрати на 1 оркополоненого складає 10000 грн/міс....це все,що потрібно знати про ставлення хрипливого Наполеона до українців і орків....
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26.02.2024 21:13 Відповісти
Цікаво, скільки виділяють на нашого полоненого на росії?
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26.02.2024 22:57 Відповісти
На 10-20 грн звичайним трудягам і на 10-20 тис грн суддям, прокурорам та ментам.
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26.02.2024 21:25 Відповісти
А де можна прочитати ,що мєнтам підняли на 20 тис. по цій індексації?
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27.02.2024 08:26 Відповісти
9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств Джерело: https://biz.censor.net/n3475579
піздец у нас шалений відсоток силових пенсіонерів, а як воювати так Микол з села потрібно мобілізувати
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26.02.2024 21:28 Відповісти
Триста тисяч,навчених воєнній справі,можна мобілізувати.Нєхер здоровим бугаям яйцями в футбол гуляти.На фронт,на фронт і тільки на фронт.
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27.02.2024 13:42 Відповісти
Згадайте щє чернігівського воєнкома якому 23 000 грн мало тому подав в суд. При цьому непосильною працею нацарював 1 млн. долларів та 200 тис. євро.
Тож продовжуємо виживати на 2760 грн.
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26.02.2024 21:35 Відповісти
А чомусь у нас попередні розрахунки завжди вищі, ніж остаточні коефіцієнти. Спочатку довго і нудно обіцяють 13%, а тоді скоренько приймають 7,9%. Це ж не життя, і навіть не виживання. Про кінець епохи бідності вже не кажу. Отут не збрехав гундосик, настала епоха зубожіння.
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26.02.2024 22:35 Відповісти
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26.02.2024 22:39 Відповісти
а де взялося сто тищ чернобильців? Всі ліквідатори повимирали ще в минулому тисячелітті
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27.02.2024 00:13 Відповісти
Виселені з 1986 року теж входять до цієї группи.
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27.02.2024 05:12 Відповісти
То в минулому тисячолітті повмирали ліквідатори,а в цьому тисячолітті їх воскресили.Наука на місці не стоїть.
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27.02.2024 13:46 Відповісти
це мешканці полісся забруднених територій, у них пенсії більше 2 мін.з/п, а це дно таке бюджета, що ти не уявляєш
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28.02.2024 05:48 Відповісти
******.«Не менш як 100 грн»..
Пачка цигарок недорогих...
В дупу забийте собі ту«індексацію»...
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27.02.2024 04:57 Відповісти
обіцяли 13,хоч це мало по закону та інфояції і тут надурили7.9,хто ж таквирахував не 8,а7,9.................
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27.02.2024 06:17 Відповісти
А за вислугу років??? Що на хлібі воді з калюжі Жити?
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27.02.2024 08:13 Відповісти
Держава дбає не про нас,про пенсіонерів,а протих хто служить владі.Народ вибрав таку владу,хай тепер радується.
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27.02.2024 13:52 Відповісти

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