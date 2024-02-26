У Росії націоналізували третій від початку року великий завод

Російська влада продовжує кампанію зі скасування підсумків приватизації 1990-х, вилучаючи у власників великі промислові активи.

Як пише The Moscow Times, 26 лютого арбітражний суд Свердловської області задовольнив позов Генпрокуратури РФ щодо передачі державі акцій заводів групи Челябінського електрометалургійного комбінату.

За підсумками засідання, яке проходило у закритому режимі, вимоги задовольнили "в повному обсязі". Націоналізації, згідно з рішенням суду, підлягають три підприємства, що входять до єдиного металургійного комплексу – АТ "Челябінський електрометалургійний комбінат", АТ "Серовський завод феросплавів" та АТ "Кузнецькі феросплави".

Усіх їх було незаконно приватизовано у 1990-х, після чого активи заводів було виведено за кордон для "завдання шкоди національним інтересам, обороні та безпеці країни", стверджувала в позові Генпрокуратура Росії.

Відповідно до правил приватизації на 1992 рік, рішення про акціонування та передачу підприємств у приватну власність належало до повноважень уряду Росії. Однак, згідно з позовом, Кабінет Міністрів такого рішення не ухвалював – приватизацію було затверджено місцевою владою.

У результаті продукція, що випускається заводами під їх контролем, "на шкоду національним інтересам за заниженою вартістю вивозиться до США, Франції та Великої Британії, які ведуть агресивну політику щодо Російської Федерації і поставляють зброю в Україну", стверджувала Генпрокуратура РФ.

ЧЕМК став третім із початку року великим промисловим активом, вилученим у власників.

Генеральна прокуратура РФ через суди добивається повернення під державний контроль важливих підприємств та втраченої державної власності, звітував на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним у вересні голова відомства Ігор Краснов. За його словами, прокурори діють "з урахуванням геополітичної ситуації", а заходи реагування спрямовані на економічний розвиток країни.