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росія (13641) платіжні системи (377)

Крах платіжної системи QIWI позбавив росіян 4 мільярдів рублів. Клієнти залишилися без доступу до грошей

qiwi

Крах платіжної системи QIWI, яка припинила працювати після того, як Центробанк Росії 21 лютого відкликав ліцензію у QIWI Банку, вдарив по мільйонах росіян.

Система QIWI, яка працювала з 2007 року і мала мережу майже з 100 тис. кіосків і терміналів, дозволяючи росіянам без відкриття рахунку здійснювати платежі, на момент краху налічувала 9,3 млн активних гаманців, передає The Moscow Times.

Таку оцінку дало Агентство зі страхування вкладів, яке має розплатитися із вкладниками QIWI Банку.

За даними АСВ, загалом на гаманцях зависли понад 4 млрд руб. коштів громадян. Платіжні термінали, особисті кабінети та інша інфраструктура QIWI перестали працювати відразу після відкликання ліцензії у банку, залишивши клієнтів без доступу до грошей.

Основна частина суми – 2,35 млрд руб. – знаходиться на гаманцях зі спрощеною ідентифікацією, яких, за даними АСВ, у системі QIWI було 7,15 млн. На гаманцях з повною ідентифікацією (близько 870 тис. штук) залишилося 1,76 млрд руб. Також система налічувала 1,3 млн повністю анонімних гаманців (з лімітом до 15 тис. рублів), але обсяг коштів на них оцінюється лише 277 млн руб. (тобто менше 7% від усієї суми, що "зависла").

Виплачувати державну страховку власникам гаманців за аналогією із вкладами АСВ не планує. Їхнім власникам доведеться стати в чергу кредитів, зібравши підтверджуючі документи.

Власникам гаманців потрібно буде вказати ПІБ, дату народження, реквізити документа, що засвідчує особу, поштову адресу, телефон та адресу електронної пошти, платіжні реквізити кредитора, номер гаманця та суму коштів. До вимоги слід додати довідку стільникового оператора з підтвердженням, що номер, на який оформлений гаманець, належить кредитору.

Інформація про те, що QIWI Банку вистачить активів, щоб розплатитися з власниками гаманців, – попередня, зазначили в АСВ, додавши, що агентство зараз "уважно вивчає якість кредитного портфеля QIWI Банку, а також видані поруки та гарантії".

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Топ коментарі
+8
Тепер підтримка х#йла виросте до 120-ти відсотків.
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26.02.2024 19:37
+7
Ось чому немае нічого кращого за готівку.
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26.02.2024 19:21
+6
Тобі кінець Савецкава Союзу нагадати? Коли дали 3(три) дні на заміну готівкових купюр 100 і 50 рублів. Хто не встиг той *******. Тобто 95 відсотків населення. Бо 250 мільйонів за три дні звичайно не встигли попасти в ощадкаси.
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26.02.2024 19:37
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Ось чому немае нічого кращого за готівку.
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26.02.2024 19:21 Відповісти
Тобі кінець Савецкава Союзу нагадати? Коли дали 3(три) дні на заміну готівкових купюр 100 і 50 рублів. Хто не встиг той *******. Тобто 95 відсотків населення. Бо 250 мільйонів за три дні звичайно не встигли попасти в ощадкаси.
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26.02.2024 19:37 Відповісти
Було ще обмеження на кількість готівки.
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26.02.2024 20:18 Відповісти
В "совку" 90% населення не мало доступу до валюти, а ми маємо - долари, євро і т.п. завжди і всюди приймуть, а перекрити доступ до рахунків чи заблокувати всі перекази можуть за лічені секунди (не кажучи вже про тотальний контроль та можливість брати будь-яку комісію, якщо немає альтернативи). Відмова від готівки це те саме, що відмова від свободи.
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26.02.2024 20:41 Відповісти
А якшо валюту не приймуть? Вже ж були обмеження на продаж валюти. І бігав нарід мінятися зі стрьомними тіпочками по обʼявах на "мінфіні" .
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26.02.2024 21:43 Відповісти
Буде проблемніше, але все одно є валютники, контрабандисти, бізнес, якому валюта завжди потрібна і т.п., отже буде тіньовий обіг. Зрештою, валюта є валюта і її можна витратити будь-де. А в цілому, звісно, заборонити можна буд-що і ввести будь-які обмеження - просто в безготівковому варіанті нічого точно не вдієш, а якщо готівка в гривні - то у разі маніпуляцій влади з нею, за кордоном це буде нічого не вартий папір.
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26.02.2024 21:48 Відповісти
А якшо валюту не приймуть?

шо, доляри не візмуть ?
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26.02.2024 21:58 Відповісти
атключім газ!
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26.02.2024 22:30 Відповісти
Він мав на увазі готівку в доларах
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26.02.2024 21:33 Відповісти
Поправка: готівку в доларах, євро, фунтах і т.п.
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26.02.2024 20:35 Відповісти
Звісно, таке може відбуватися тільки з бідолахами рузьге!
(регоче)
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26.02.2024 19:23 Відповісти
Тю, так це корисно, як і срубль по 0.01$.
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26.02.2024 19:28 Відповісти
Це дуже сумно. Чим можемо допомогти?
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26.02.2024 19:35 Відповісти
В@бати ракетами і дронами по ху#лостану!
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26.02.2024 19:41 Відповісти
Тепер підтримка х#йла виросте до 120-ти відсотків.
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26.02.2024 19:37 Відповісти
😁 З поганої вівці хоч шерсті жмут.
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26.02.2024 19:43 Відповісти
Початок......... Це тільки початок.............................
Ми доб"ємо цих фашистів!
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26.02.2024 20:00 Відповісти
Лепо и еще раз лепо.
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26.02.2024 20:01 Відповісти
Да хоть камні з неба… Ніхто з дітей верхушки сруськага міра від прутіна+патрушева+матвієнчихи, взагалі не живуть на мацковії
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26.02.2024 20:01 Відповісти
Граждане, держите деньги в сберкассе.
Партия скажет "спасибо".
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26.02.2024 20:10 Відповісти
Ждем когда рубль в фантики превратится,давно бы сильные мира сего такое сотворить но к сожалению пока тянут.
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26.02.2024 20:15 Відповісти
Якщо нам перестануть давати гроші США, ЄС та інші іноземні партнери - з гривнею буде те саме, що з купонами в 90х. Це лише питання часу.
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26.02.2024 20:44 Відповісти
Чи не передбачає такого варіанту подій влада ,пропонуючи "Є"- гривню...?😊
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26.02.2024 20:53 Відповісти
QiWi и ЮMoney, мутные конторки.
кстати вторая на очереди.

у QiWi на миллионные города, максимум 1 платежный терминал.
Все операции путем переводов с других банков, ну и вывод через другие.
Благо у них до 100 тысяч бублей, переводы бесплатные.
Дальше 0,5%, но не более 1500 бублей
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26.02.2024 21:28 Відповісти
звичайний бізнес "па-русскі", мінус один
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26.02.2024 21:52 Відповісти
да все использовали для анонимных платежей.
наркоту купить
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26.02.2024 22:08 Відповісти
ну и соответственно продать
вот эти деньги там и крутились, это самое простое что приходит.

любые теневые платежи.
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26.02.2024 22:09 Відповісти
повышает ВВП
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26.02.2024 22:26 Відповісти
Правильніше було б казати не "бублєй", а "фублєй".
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26.02.2024 22:29 Відповісти
Грабитель и *********** Егор Гайдар давал москалям очень правельный совет и я ему фсихда следую : "деньги фсихда нужно сберегать в сберегательных баксах в сберегательной банке под кроватью.
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26.02.2024 22:25 Відповісти
у них само выгодное - недвижимость
валюта постоянная и растет лучше доллара.

большинство с деньгами в неё вкладываются.
доход от аренды, доход от перепродажи.
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26.02.2024 23:33 Відповісти
> https://www.moscowtimes.ru/2024/02/26/krah-platezhnoi-sistemi-qiwi-lishil-rossiyan-4-milliardov-rublei-a122686 передає The Moscow Times.
Ссылка на рашисткий сайт, закрытый в Украине. Как это мило.
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26.02.2024 23:51 Відповісти

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