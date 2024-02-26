НАБУ викрило ще одну корупційну схему на закупівлях "Укрзалізниці", підозри отримали 9 осіб. ІНФОГРАФІКА

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило організовану злочинну групу, яка організувала схему заволодіння коштами "Укрзалізниці".

До її складу якої входили посадові особи "Укрзалізниці" та підприємці, повідомляє пресслужба НАБУ.

26 лютого про підозру у цій справі повідомили 9 особам:

двом керівникам організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

бенефіціару ТОВ (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Лідера організованої групи затримано, вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності.

Фото: НАБУ Затримання організатора схеми розкрадання коштів "Укрзалізниці"

За даними слідства, у 2018 році підприємець - лідер групи вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці" з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця".

"Таким чином, у 2018-2021 роках посадові особи АТ "Укрзалізниця" на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Вона надалі поставила філіям "Укрзалізниці" продукцію за завищеною вартістю", – зазнається у повідомленні.

За підрахунками слідчих, розмір переплати становив 11,4 млн грн, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.