Auchan закриває магазини у Запоріжжі та Кривому Розі після ракетної атаки росіян

Компанія "Auchan Україна" з 3 березня закриє свої магазину у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи.

У пресслужбі компанії називають причиною закриття магазинів закінчення договору оренди приміщень.

"У зв’язку з закінченням договору оренди, 3 березня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг та забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні", – запевнили в компанії.

Там додали, що у цих двох містах Auchan продовжуватиме працювати в онлайн форматі.

"Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів це першочерговий пріоритет для "Auchan Україна", – додали в компанії.

Зауважимо, що під час масованого ракетного обстрілу 8 січня російські окупаційні війська влучили у ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, де Auchan виступає якірним продовольчим орендарем. Під час обстрілу міста всі співробітники Auchan знаходилися в укритті і жоден не постраждав.

На початку 2022 року компанія "Auchan Україна" вже анонсувала закриття гіпермаркетів в містах Запоріжжя та Кривий Ріг. Проте після повномасштабного вторгнення Росії, "Auchan Україна" та Arricano домовились про продовження оренди, зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, у лютому 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.

Компанія відмовилась згортати бізнес у РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, а також постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги" і допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ. В "Auchan Україна" запевняють, що надають гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям та не можуть вплинути на рішення французького офісу.

У 2022 році "Auchan Україна" отримав найбільшу суму збитку серед великих гравців галузі. Основні причини: майже повна зупинка торгівлі на початку війни, руйнування гіпермаркетів в Одесі та Харкові й необхідність зачинятися через повітряні тривоги. Після падіння на 21,4% у 2022 році роздрібні продажі в супермаркетах і магазинах у січні – червні 2023‐го збільшилися на 7,3%.