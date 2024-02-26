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Запоріжжя (509) Кривий Ріг (264) рітейл (152) Auchan (38)

Auchan закриває магазини у Запоріжжі та Кривому Розі після ракетної атаки росіян

ашан,auchan

Компанія "Auchan Україна" з 3 березня закриє свої магазину у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи.

У пресслужбі компанії називають причиною закриття магазинів закінчення договору оренди приміщень.

"У зв’язку з закінченням договору оренди, 3 березня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг та забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні", – запевнили в компанії.

Там додали, що у цих двох містах Auchan продовжуватиме працювати в онлайн форматі.

"Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів це першочерговий пріоритет для "Auchan Україна", – додали в компанії.

Зауважимо, що під час масованого ракетного обстрілу 8 січня російські окупаційні війська влучили у ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, де Auchan виступає якірним продовольчим орендарем. Під час обстрілу міста всі співробітники Auchan знаходилися в укритті і жоден не постраждав.

На початку 2022 року компанія "Auchan Україна" вже анонсувала закриття гіпермаркетів в містах Запоріжжя та Кривий Ріг. Проте після повномасштабного вторгнення Росії, "Auchan Україна" та Arricano домовились про продовження оренди, зазначається у повідомленні.

Читайте також: У французькому офісі Auchan відкидають звинувачення у допомозі армії РФ

Нагадаємо, у лютому 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.

Компанія відмовилась згортати бізнес у РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, а також постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги" і допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ. В "Auchan Україна" запевняють, що надають гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям та не можуть вплинути на рішення французького офісу.

У 2022 році "Auchan Україна" отримав найбільшу суму збитку серед великих гравців галузі. Основні причини: майже повна зупинка торгівлі на початку війни, руйнування гіпермаркетів в Одесі та Харкові й необхідність зачинятися через повітряні тривоги. Після падіння на 21,4% у 2022 році роздрібні продажі в супермаркетах і магазинах у січні – червні 2023‐го збільшилися на 7,3%.

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Топ коментарі
+17
А шо такоє!,ви суки досі з території кацапстану не пішли і тут ваші баратушки по вам бахнули. Если бьёт значит любит! Успіхів уроди😁
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26.02.2024 20:48
+14
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26.02.2024 20:50
+14
Не купуйте товари в Ашан. Це спонсор тероризму.
Нехай замість нього заходять інші торговельні мережі, а їх досить багато.
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26.02.2024 20:56
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Замість Ашану буде Равшан чи Джамшут?
)))
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26.02.2024 20:41 Відповісти
Головне,щоб не прораб.....
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26.02.2024 20:47 Відповісти
А шо такоє!,ви суки досі з території кацапстану не пішли і тут ваші баратушки по вам бахнули. Если бьёт значит любит! Успіхів уроди😁
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26.02.2024 20:48 Відповісти
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26.02.2024 20:50 Відповісти
Не купуйте товари в Ашан. Це спонсор тероризму.
Нехай замість нього заходять інші торговельні мережі, а їх досить багато.
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26.02.2024 20:56 Відповісти
Може й на краще. Бо Ашан працює в раші. Тож нехай обирає. Бо про рибку та інше ці французькі армяни добре знають
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26.02.2024 21:28 Відповісти
***** про кацапських ********
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26.02.2024 22:08 Відповісти
а в раше ашан не хоче закрити свої супермаркети ?

Ашан- спонсор війни
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26.02.2024 22:21 Відповісти
Кончена жабоїдна компанія,в кацапів завжди робила різні суттєві знижки на товари,особливо сезонні/коньяки,клюшки,риболовні товари,в Україні ніколи
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26.02.2024 22:33 Відповісти
Українці ! Бойкотуємо квашан !!! Хай йому грець ! Він ллє на ворожий млин !
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26.02.2024 22:39 Відповісти
Посміявся з заяви про «безпека клієнтів та співробітників понад усе», та про переведення співробітників до міст, де працюють магазини 😅 Яке ж огидн лицемірство
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26.02.2024 22:43 Відповісти
если б вместо торговых центров делали бомбоубежища - глядишь и торговые центры могли бы туда переместиться, хотя бы частично.
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27.02.2024 03:15 Відповісти

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