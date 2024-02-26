Видобуток газу державними компаніями зросте цьогоріч до 15 мільярдів кубометрів, – Чернишов

Сумарний видобуток газу державними компаніями "Укргазвидобування" і "Укрнафта" у 2024 році зросте до 15 мільярдів кубометрів.

Про це голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив під час конференції "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

"На 2024 рік наш план – наблизитися до 15 млрд куб. м за рахунок підприємств "Укргазвидобування" і "Укрнафти", – сказав голова "Нафтогазу".

Він уточнив, що "Укргазвидобування" у 2023 році видобуло 13,5 млрд куб. м газу.

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Голова "Укргазвидобування" Олега Толмачева раніше уточнював, що у 2023 році компанія збільшила видобуток газу приблизно на 700 млн кубометрів, порівняно з 2022 роком. У 2022 році вона видобула 12,5 млрд куб. м товарного газу.

Нагадаємо, "Укрнафта" минулоріч видобула 1,41 млн тонн нафти з конденсатом та 1,1 млрд кубометрів газу, природного й нафтового.

НАК "Нафтогаз України" є найбільшим акціонером "Укрнафти" з часткою 50%+1 акція, йому також належить 100% акцій "Укргазвидобування".