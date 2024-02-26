Росія завезла з Євросоюзу товарів для виробництва зброї на 100 мільйонів євро попри санкції, – Bloomberg

Попри велику кількість раундів введених санкцій проти Росії, за перші дев’ять місяців минулого року РФ імпортувала з Євросоюзу "чутливих товарів", які використовуються у зброї, на понад 100 млн євро.

Країни Європейського Союзу все ще роблять недостатньо, щоб зупинити Росію в отриманні технологій, які підпадають під обмеження експорту до РФ, для використання їх у зброї для ведення війни проти України, передає Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовника агентства серед єврочиновників, майже чверть із 450 млн євро так званих "товарів високого пріоритету", які Росія отримала з ЄС за перші дев'ять місяців минулого року, були відправлені безпосередньо з країн блоку.

Решту таких товарів Росія здебільшого імпортувала через треті країни, як наприклад, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сербія, Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан та Вірменія.

Упродовж останніх місяців ЄС та його союзники зосередили більшу частину своєї роботи із застосування санкцій проти РФ на переліку товарів "спільного високого пріоритету", які включають десятки запчастин, компонентів і передових технологій, таких як напівпровідники та електроніка, які були знайдені в ракетах та інших військових системах, що використовуються Росією проти України або необхідні для їхнього виробництва.

Серед іншого, у блоці вживають заходів щодо дотримання виконання санкційного режиму: експортні обмеження для компаній у третіх країнах, а також дипломатичні контакти з цими країнами з проханням обмежити реекспорт до Росії.

ЄС також отримав повноваження, які дозволять йому забороняти експорт санкційних товарів до країни в найбільш кричущих випадках, хоча деякі країни-члени досі опиралися використанню цього інструменту.