Міноборони уклало перший прямий контракт зі шведським виробником

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробником.

"Співпраця з іноземними партнерами – це пріоритет Міноборони, який дозволить нам покращити забезпечення Збройних Сил України і зміцнити боєздатність", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Контракт став можливим завдяки підтримці "Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV" у межах угоди про співпрацю між FMV та Міністерством оборони України, яка була підписана під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Співпраця із шведською адміністрацією оборонних матеріалів дає змогу пришвидшити розбудову власної агенції та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на кращий європейській досвід прозорості процесу придбання необхідних виробів за рахунок використання та втілення кращих європейських моделей, зазначили в Міноборони.

Узгоджений сторонами на початку лютого у Стокгольмі план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає також можливість підключитися до поточних шведських закупівель вже зараз.

Як повідомлялося, раніше Швеція оголосила про виділення нового пакета військової допомоги України вартістю 7,1 млрд шведських крон ($683 млн), він стане найбільшим від початку полномасштабного вторгнення Росії в Україну.