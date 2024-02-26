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Путіну бракує грошей на війну: Росія знову просить в борг у Китаю

путін,сі,цзіньпін

Російська влада розглядає можливість залучення позики в юанях у Китаю.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив в інтерв'ю російському пропагандистському агентству "РИА Новости", пише The Moscow Times.

За його словами, відповідні повноваження Мінфіну передбачені законом про федеральний бюджет.

"Право залучити позики у юанях є. Переговори з китайськими партнерами йдуть досить давно", – сказав Сілуанов, зазначивши, що "рішення поки що немає".

Він уточнив, що останній раунд переговорів про залучення позик у Китаю відбувся наприкінці минулого року.

Проект державних юаневих облігацій обговорюється в Росії від початку війни з Україною у 2014 році. Випуск на суму близько 6 млрд юанів (до $1 млрд) спочатку планували на 2016 рік, потім перенесли на 2017 рік. У березні 2019 року заступник заступника міністра фінансів Сергій Сторчак констатував, що прогресу в переговорах досягнути не вдалося.

Після початку повномасштабної війни з Україною російський уряд знову повернувся до ідеї юаневих держоблігацій, розраховуючи залучити гроші китайських інвесторів та замінити ними західний капітал. Але у вересні 2022 року заступник голови Мінфіну РФ Тимур Максимов визнав, що результату у цьому напрямку досягти не вдалося,

Пекін дозволяє закордонним позичальникам розміщувати так звані панда-бонди. Але вони продаються на внутрішньому ринку КНР, а вивести гроші за межі Китаю не можна без спеціального дозволу.

Скільки Росія витрачає на війну?

Як повідомлялося, уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну 

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Топ коментарі
+3
Китай дає кошти і стає і став вже спонсором терористів .Про це саме потрібно казати.Китай спонсор тероризму щоб їх економіка з піке яка падає стала камнем падати.Всі хто підртримує рф це спонсори терористів Ми повинні це чітко казати !
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26.02.2024 17:48
+2
Після скринінгу грошей на війну в Україні, путін вирішив зайнятися вафлінгом у Китаю
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26.02.2024 17:41
+2
Всього у них вистачає. Тут йдеться про альтернативу розміщенню їхніх вкладів у США. Оскільки зараз існує загроза їхнього вилучення, вони шукають варіант з заміною американських облігацій на китайські.
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26.02.2024 18:13
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Після скринінгу грошей на війну в Україні, путін вирішив зайнятися вафлінгом у Китаю
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26.02.2024 17:41 Відповісти
"китай дає кредіт московітам"
картина маслом

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26.02.2024 18:33 Відповісти
Китай дає кошти і стає і став вже спонсором терористів .Про це саме потрібно казати.Китай спонсор тероризму щоб їх економіка з піке яка падає стала камнем падати.Всі хто підртримує рф це спонсори терористів Ми повинні це чітко казати !
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26.02.2024 17:48 Відповісти
Всього у них вистачає. Тут йдеться про альтернативу розміщенню їхніх вкладів у США. Оскільки зараз існує загроза їхнього вилучення, вони шукають варіант з заміною американських облігацій на китайські.
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26.02.2024 18:13 Відповісти
Може ***** хоче за китайську таньгу у північнокорейського виродка снаряди купувати?
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26.02.2024 18:23 Відповісти
От прям "всього"? гарна спроба!
і снарядів, і дронів, і ракет, і чіпів, і технологій, і запчастин вистачає - тільки от облігації не знають куди приткнути!
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27.02.2024 08:10 Відповісти
на доляри вже й не сподіваються
тільки в паперових тєньге
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26.02.2024 18:36 Відповісти
Ура?
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26.02.2024 18:38 Відповісти
Аж 6% ВВП,а ВВП це так звуть там плешивого.
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26.02.2024 19:00 Відповісти
75% російсько-китайської торгівлі та 25% російської торгівлі з іншими партнерами обслуговуються в китайських юанях.
Індія також частково перейшла на розрахунки в юанях з Росією.
З минулого року юань становить основу ліквідної частини Фонду національного добробуту Росії.
Ще у 2020 році він складався переважно з доларів та євро, а зараз це юань (60%) та золото (40%).
Росія - єдина країна в світі, яка використовує юань в якості основної резервної валюти. Незважаючи на те, що він навіть не є вільно конвертованим, курс валют щодня встановлюється китайською владою.

У майбутньому залежність Росії від Китаю зростатиме, і Китай може використати це у своїх інтересах. Кремль робитиме те, що йому накаже Пекін. Інша справа, що Китай робитиме це дуже шанобливо.

DW
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26.02.2024 19:03 Відповісти
А посла нашого в Китаї нема. Ні міністра колишнього, ні мінь?:%№ці, взагалі нікого
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26.02.2024 19:15 Відповісти
Ну, а ми маємо так багато грошей на війну, що аирішили закатати 17 мільярдів в асвальт. Та, суки, ви не мільярди, а нас, СОЛДАТІВ В АСВАЛЬТ ЗАКАТУЄТЕ.
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26.02.2024 20:53 Відповісти
За юані можна купити тільки зброю в Китаї. А потім землями віддати кредит. Така не хитра схемка.
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26.02.2024 20:54 Відповісти

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