Україна наздогнала Росію за спроможністю виробляти аналоги "Шахедів", – Камишін

Потужності з виробництва аналогів іранських дронів типу Shahed в Україні не поступаються російським.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив в ефірі телемарафону, передає українська редакція Forbes.

"На цей рік наші спроможності виробити (аналоги "Шахедів") вже нічим не поступаються Росії", – запевнив міністр.

За його словами, українські дрони подібні до іранських "і за кількістю вибухівки, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".

"Те, що ви бачите, коли палає в Росії – це вироблені в Україні дрони", – додав Камишін.

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Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Камишін заявляв, що Україна вже виробляє десятки так званих українських "Шахедів" на місяць, що є аналогами іранських безпілотників.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку 2023 року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.