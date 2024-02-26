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безпілотник (501) дрони (319) Мінстратегпром (66) Камишін (65) Армія дронів (8)

Україна наздогнала Росію за спроможністю виробляти аналоги "Шахедів", – Камишін

камишін

Потужності з виробництва аналогів іранських дронів типу Shahed в Україні не поступаються російським.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив в ефірі телемарафону, передає українська редакція Forbes.

"На цей рік наші спроможності виробити (аналоги "Шахедів") вже нічим не поступаються Росії", – запевнив міністр.

За його словами, українські дрони подібні до іранських "і за кількістю вибухівки, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".

"Те, що ви бачите, коли палає в Росії – це вироблені в Україні дрони", – додав Камишін.

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Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Камишін заявляв, що Україна вже виробляє десятки так званих українських "Шахедів" на місяць, що є аналогами іранських безпілотників.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку 2023 року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.

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Не знаю, как насчет "потужністю", а вот за *******ом уже даже перегнала.
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26.02.2024 17:29 Відповісти
3,14здобол. Повірим лише тоді коли мацква почне горіти і вибухати.
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26.02.2024 18:47 Відповісти
Чому я йому не вірю? Що це взагалі за показник "спроможність виготовляти"? Я можу заявити, що "спроможний побити Кличка", але я ніколи на ринг проти нього не вийду.
Якби ж він сказав, що Україна зараз виробляє Шахедів більше, ніж рф, то його би попросили їх показати - ну хоча би кілька сотень. Тому він і каже лише про "спроможності".
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26.02.2024 22:57 Відповісти
І чи це значить, що від байки про 1 млн. дронів зе-шобла вже відмовилася?
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26.02.2024 22:58 Відповісти

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