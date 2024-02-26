"Нафтогаз" сприятиме постачальникам українських товарів, – Чернишов

Політика закупівель групи компаній "Нафтогаз України" сприятиме постачальникам українських товарів.

Про це голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив під час конференції "Зроблено в Україні".

"Ми робитимемо все можливо, щоб розвивати виробництво товарів для потреб групи "Нафтогаз" в Україні. Компанії нашої групи отримують величезне задоволення кожного разу, коли через справедливий тендер в системі "Prozorro" перемагає саме українська компанія", – розповів Чернишов.

Він додав, що "Нафтогаз" підтримує зміни до системи закупівель, які сприятимуть розвитку українських виробників.

"Ми робимо все задля того, щоб підтримати українських виробників. Зокрема, наші пропозиції від групи "Нафтогаз" в проєкт закону який стосується покращення технології і системи закупівель, також мають призвести до певного врахування локалізації і зростання якості товарів українського виробництва, які постачаються "Нафтогазу", – наголосив Чернишов.

За даними НАК "Нафтогаз України". оприлюдненими на конференції "Зроблено в Україні", рівень проникнення імпорту у закупівлі компаній групи наразі становить від 10% до 35%.

Як повідомлялося, відкриваючи конференцію "Зроблено в Україні", президент Володимир Зеленський оголосив про нову державну економічну політику, пріоритетом якої буде максимальне сприяння зростання українського промислового виробництва та зростання локалізації у публічних закупівлях.