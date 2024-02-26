Друга країна Балтії обмежить ввезення зерна з Росії. Але повної заборони не буде

Міністерство сільського господарства Литви планує запровадити обмеження на імпорт зерна з Росії, при цьому питання про повну заборону його ввезення не розглядається.

Про це заявив радник міністра сільського господарства Рокас Петрашюнас, передає Інтерфакс-Україна.

"Заборона – в принципі непроста вправа, на нас дуже сильно тиснуть і Світова організація торгівлі, і всі міжнародні організації через глобальний голод. І взагалі, обмеження на те ж пересування – це досить токсична тема. І латиші отримають багато критики за ту саму заборону, тож я якось думаю, що тут необов'язково все пройде так, як заплановано", – сказав Петрашюнас.

Литовські фермери, які влаштували в січні акції протесту, закликають уряд ухвалити рішення про обмеження транзиту російського зерна. Голова Литовської сільськогосподарської ради Ігнас Хофманас висловлював підозри, що частина російського зерна перевозиться через Литву та залишається в країні.

Однак міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас заявив, що через Литву проходить дуже мало російського зерна, і що все воно йде до портів.

Парламент Латвії минулого тижня тимчасово заборонив імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів. Ця заборона діятиме до середини 2025 року, але за необхідності може бути продовжена.

Латвія наголосила, що її ініціатива доповнює загальну санкційну політику Європейського Союзу.