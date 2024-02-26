Покупець lifecell стане найбільшим акціонером європейського оператора Tele2

Французький підприємець Ксав’є Ньєль і його телекомунікаційна група Iliad купують 19,8% акцій міжнародного телекомунікаційного оператора Tele2 – одного з найбільших у Швеції та країнах Балтії.

Вартість угоди складе 13 мільярдів крон ($1,26 мільярда), передає Reuters.

Покупцем стане Freya Investissement Ньєля, яка придбає частку інвестиційної компанії Kinnevik – найбільшого акціонера Tele2.

Після завершення угоди, компанії Iliad належатиме менше 30% голосуючих акцій Tele2.

Останніми роками компанія французького мільярдера скуповує активи у телекомунікаційному секторі Європи.

Зокрема, у 2022 році Ньєль отримав контроль над 2,5% акцій Vodafone. Того ж року компанія запропонувала понад 11 мільярдів євро за придбання Vodafone Італія, але отримала відмову.

Які активи в Україні планує придбати NJJ Capital?

Як повідомлялося, турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні – ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" – французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав’є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів, однак для її завершення потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Крім того, NJJ Capital Ксав'є Ньєля планує купує активи національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Воля" (Datagroup Holding Limited). Цю угоду теж має погодити АМКУ.

Першу заяву на придбання lifecell Антимонопольний комітет також повернув через невідповідність встановленим вимогам, проте 23 січня Комітет отримав повторне звернення від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ. Наразі воно перебуває на розгляді Комітету.

На думку учасників ринку, перешкодою для завершення угоди може стати арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.

Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".