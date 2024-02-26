Українські металургійні підприємства продовжують працювати попри нульову рентабельність. The Telegraf назвав причини

Компанія "Метінвест" за два роки війни втратила кілька потужних підприємств, а інші металургійні підприємства групи розташовані поблизу лінії зіткнення і працюють на межі рентабельності.

Про це генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков розповів у інтерв’ю The Telegraf.

За словами Риженкова, компанія зіткнулася з великими викликами: 9000 із 60 тисяч співробітників "Метінвесту" пішли на війну. Водночас підтримувати виробництво в умовах повномасштабного вторгнення особливо складно: працівники одягають на роботу бронежилети та шоломи, а компанія облаштувала укриття, щоб захистити їх від прямого вогню.

"Очевидно, для компанії спочатку це було викликом, особливо через бомбардування й високу ймовірність ракетних обстрілів, зокрема на деяких наших підприємствах, розташованих буквально за 35-40 кілометрів від лінії фронту. Ми мали кілька влучань", — розповів гендиректор компанії.

Водночас Риженков наголосив, що наразі пріоритетом для "Метінвесту" є підтримка роботи підприємств, навіть якщо це означає, що компанія працює на межі рентабельності. Наразі металургійні комбінати Групи працюють на 65-75% потужності, а це нижче за нормальний рівень, вказує видання.

"Якщо ви хочете бути прибутковими в металургійній промисловості, рівень завантаження підприємства має бути вищим за 80%. Але принаймні ми можемо забезпечити роботою і зарплатами наших співробітників та зберегти потужності. Ми маємо змогу продовжувати обслуговувати наших клієнтів", – зазначив гендиректор "Метінвесту".

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Як повідомлялося, у 2023 році Група "Метінвест" перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів. Серед найбільших за обсягом відрахувань – єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 млрд грн, податок на прибуток – 3,2 млрд грн, та податок на доходи фізичних осіб – понад 3 млрд грн.

Нагадаємо, бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям вже понад 7,6 млрд грн (понад $223 млн) за 24 місяці повномасштабного вторгнення. Головні напрямки допомоги – підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад та захисників Маріуполя.