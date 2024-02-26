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газ (7803) промисловість (424) ціни (3277)

Ціни на газ для бізнесу в Україні впали посеред лютого до рівня минулого літа

газ

Ціни на природний газ на українському ринку на початку минулого тижня (19 лютого) опустилися нижче 14 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Востаннє газ на внутрішньому ринку торгувався нижче цієї позначки на початку липня 2023 року, свідчать котирування Natural gas галузевого майданчика ExPro.

За його даними, протягом тижня на українському ринку зберігався тренд на зниження цін і станом на п’ятницю (23 лютого) газ в Україні торгувався за цінами 13 400 – 13 850 грн за тис. куб. м (з ПДВ).

Ціни на газ в Україні підають
Фото: ExPro
Ціни на газ в Україні підають

Як повідомлялося, раніше вартість ф’ючерсів на газ у Європі на хабі TTF у Нідерландах опустились нижче 25 євро за МВт-год (близько 260 євро за тисячу кубометрів) – востаннє такий рівень цін також спостерігався влітку. Порівняно з лютим минулого року ціни на газ у Європі впали на понад 50%.

Зниженню цін сприяла тепла зима, рекордні запаси та помітне зниження споживання газу як промисловістю, так і населенням. Ще одним фактором різкого зниження цін на природний газ в Європі стала висока ефективність відновлюваних джерел енергії цієї зими та високі обсяги виробництва атомної енергії.

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То до того що комуналка стане дешевше , чи Ахметов з Фірташем мають заробляти понад усе??
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26.02.2024 15:08 Відповісти
Прям замерзла Україна від ракетних атак. Уламки ракет на десятки мільярдів доларів валяються по Україні, а в наших оселях тепло і світло, а газ ще й дешевшає слідо за Європою
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26.02.2024 15:17 Відповісти
Тільки от в Європі він 260, а у нас 320-330 євриків за тисячу кубометрів.
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26.02.2024 16:35 Відповісти
Нагазувались вже...
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26.02.2024 15:26 Відповісти
Кацапы, глушите скважины по тюменЯм и томскам.
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26.02.2024 16:37 Відповісти
Ціна укрїнського газу
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3828
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26.02.2024 22:23 Відповісти
Цены на газ на газовом хабе TTF (Нидерланды) в пересчете на 1000 м³
26.02.2024 Пн 273,3 $, а в Америке меньше 60 долларов. На сайте минфина есть цены с перерасчётом. Учитывая погоду и запасы, в марте цена опустится ниже 220 долларов. Количество ветрянной энергии бьёт рекорды. Количество разрешений на строительство новых вышек бьёт рекорды. При меркель было около 500 разрешений в год, сейчас 1500 в год. Такая же примерно картина и по солнечной энергетике.
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27.02.2024 01:58 Відповісти

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