Зеленський закликав створити "моральний договір" бізнесу з державою

Президент Володимир Зеленський заявляє про необхідність погодити сучасний "моральний договір" між суспільством та бізнесом, між державою та бізнесом.

Про це він сказав на презентації платформи "Зроблено в Україні" у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Підприємницькі успіхи окремої людини мають бути частиною суспільного успіху та загальної сили всієї України. Це можливо лише за умови, що бізнес працює чисто, по-білому, сплачує податки в Україні, намагається створювати гідні робочі місця для громадян України та не працює в Росії і не допомагає війні проти України", – сказав очільник держави.



Зеленський наголосив, що це цілком зрозумілі моральні правила, і кожен, хто дотримується таких правил, має отримати повне сприяння держави та всіх інституцій.



"Підприємництво відображає одну з найкращих якостей людини – вміння організувати життя, вміння організовувати стосунки з іншими так, щоб не тільки ти сам, а й інші були більш захищені, мали більш надійне, приємне життя та відчували більше впевненість у своєму завтра. Держава точно не має і не буде цьому заважати", – зазначив також президент.

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Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні, у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське".