Фонд держмайна продав кар’єр та Вінницький інститут землеустрою за 100 мільйонів

Фонд держмайна провів 23 лютого провів онлайн-аукціони з приватизації єдиний майнових комплексів ДП "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" та ДП "Закупнянський кар’єр".

Як зазначили у пресслужбі Фонду, за результатами аукціонів після укладання угод до бюджету надійде 106,6 млн гривень.

Початкова сума продажу Вінницького інституту землеустрою стартувала з 15,6 млн грн, кінцева ціна зросла у 3,5 раза – до 54,6 млн грн. За актив змагалися 8 учасників.

Майно підприємства розташоване у Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому та області.

Підприємство займається дослідженням й експериментальною розробкою у сфері інших природничих і технічних наук. Переможцю аукціону також необхідно сплатити борги підприємства у майже 5,4 млн грн.

Стартова вартість "Закупнянського кар’єру", що на Хмельниччині, склала понад 15,8 млн грн. Сума переможних ставок також зросла у 3,5 раза – до 52 млн грн. За державний актив змагалися 5 покупців.

Основний вид діяльності підприємства: добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Підприємство має заборгованість у майже 5 млн гривень, яку має сплатити переможець торгів.

Переможцям торгів на оплату вартості лотів надається 20 робочих днів після завершення аукціону.

Як додали у Фонді держмайна, за поточний рік до державного та місцевих бюджетів від малої приватизації надійшло понад 380 тис. грн. Від продажу державних об’єктів отримано понад 200 тис. грн, від продажу комунальних підприємств – понад 180 тис. грн.

На кінець лютого 2024 року в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" оголошено майже сотня аукціонів з приватизації державного та комунального майна.