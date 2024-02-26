Зеленський спростив виділення землі під забудову заводами і складами

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови".

Відповідний законопроєкт №9627 повернуто з підписом голови держави 26 лютого, свідчить інформація на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон у другому читанні 6 лютого.

Законом пропонується на час воєнного стану та п'ять років після його завершення встановити спрощений порядок зміни цільового призначення земельних ділянок на територіях за межами населених пунктів, у разі якщо стосовно таких територій відсутня затверджена містобудівна документація на місцевому рівні.

Спрощений порядок не поширюватиметься на землі, віднесені до категорій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення, водного фонду, рекреаційного, лісогосподарського призначення.

Що передбачає ухвалений закон?

Спрощений порядок зміни цільового призначення ділянок діятиме для розміщення таких об’єктів:

промислові та складські будівлі;

нежитлові сільськогосподарські будівлі;

трубопроводи, лінії електронних комунікаційних мереж та електропередачі (крім магістральних нафтопроводів та газопроводів);

комплексні споруди промислових об'єктів (крім підприємств, пов'язаних з ядерною енергетикою; сміттєспалювальних заводів та атомних станцій).

Зміну цільового призначення земельних ділянок для таких об'єктів дозволять здійснювати за рішенням власника такої ділянки шляхом подання заяви.

Зміна цільового призначення земельних ділянок в таких випадках здійснюватиметься:

за рішенням власника земельної ділянки шляхом подання ним заяви про внесення відомостей про змінене цільове призначення земельної ділянки до Державного земельного кадастру;

без розроблення документації із землеустрою;

на підставі мотивованого висновку органу містобудування та архітектури про дотримання обмежень у використанні земель, який є особливим видом містобудівних умов та обмежень.

Автори законопроєкту вважають, що його ухвалення "сприятиме відновленню економіки України під час дії воєнного стану та після закінчення воєнних дій шляхом залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для швидкій реалізації проектів будівництва об’єктів промисловості".

Про що попереджали експерти?

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що спрощений порядок зміни цільового призначення пропонується застосувати до земель сільськогосподарського призначення, у тому числі особливо цінних, земель оздоровчого призначення, земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони тощо.

Водночас у проєкті не визначені будь-які обмеження щодо розміру земельних ділянок, віднесених до категорій земель, щодо яких допускається зміна їх цільового призначення.

"На практиці реалізація запропонованих у проекті новел щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок... може спричинити їх неконтрольовану забудову, особливо навколо великих міст, ситуація із забудовою яких і так є критичною на сьогоднішній день", – попереджають експерти.

Крім цього, Головне експертне управління ВР вказує, що запровадження такого підходу збільшує корупційні ризики у цій сфері, оскільки чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено з однієї категорії на іншу, у проєкті не визначено.