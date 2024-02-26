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Держава запустить кешбек за придбання української продукції, – Зеленський (оновлено)

зеленський

Громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні, у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

"За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", – сказав він.

Зеленський уточнив, що дав відповідне доручення уряду, і зараз програма розробляється.

За словами президента, завданням цієї програми є, "щоб українські гроші залишилися та працювали в Україні".

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Вже готуються параметри українського кешбеку: фінансові та технічні", – наголосив президент.

Він додав, що потрібно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цього року.

Зеленський заявив, що новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та підприємців.

Голова держави зазначив, що триває робота й над іншими держпрограмами, які дозволять вітчизняному виробнику масштабувати роботу.

"Це державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попит через український кешбек, допомогу на зовнішніх ринках", – пояснив президент.

Своэю чергою перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила під час презентації, що в бюджет країни повертається до 40% у вигляді податків при купівлі українського товару, пише Укрінформ.

"До 40% повертається у вигляді податків при купівлі українського товару. Нам треба повертати своїх співвітчизників, і тому, купуючи українське, виробляючи українське, ми створюємо робочі місця. І українці, які повертаються, витрачають гроші на вітчизняні товари. Я вважаю, що виробляти українське, споживати українське – це така ж гордість, як і пишатись військовими", – зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, у січні президент Володимир Зеленський підписав укази про заснування Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" та про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. 

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Топ коментарі
+23
Чудово, давайте купимо нормального президента , та повернемо Залужного
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26.02.2024 13:59
+16
Випускники криворізко-трускавецької школи економіки ....
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26.02.2024 13:59
+16
Хто буде оплачувати кешбеки - бізнес чи держава? В першому випадку - це додаткові побори з бізнесу . В другому випадку - це гроші з кишень платників податків .

Але елєхторату зеленського зайде ...
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26.02.2024 14:24
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Чудово, давайте купимо нормального президента , та повернемо Залужного
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26.02.2024 13:59 Відповісти
***, яке ж дурне та невеликоване, знов мілліард дерев, тарифи в два рази нижче, дітям гос дачи, учителям 5тисяч долларів зарплата, велике крадівніцтво, во власть тільки друзів та родичев незважаючи на їх довбойобство та зраду, новий найвеличнийший інстітут в васюках імені найвеличнейшего довбоюба в світі янелохоалетряпки. Ауууууууууууууу зеленоухіе ця туфта для вас жрите. ***** уродіна сходи в АТБ подивись як товпа стариків чекають коли вивезуть стілаж з самим дешевим хлібом, поживи на копіки яки ти падло платиш пришедшим з війни пораненим війсковим.
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26.02.2024 16:47 Відповісти
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26.02.2024 16:49 Відповісти
Знімаючи Залужного бідкався, що грошей нема. Тепер "поперло"
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26.02.2024 18:08 Відповісти
нарешті й прості люди зможуть отримати відкати
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26.02.2024 13:59 Відповісти
Треба бити орків, а не придумувати якусь уйню.
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26.02.2024 16:28 Відповісти
Випускники криворізко-трускавецької школи економіки ....
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26.02.2024 13:59 Відповісти
Схоже на схему підкупу потенційних виборців. Кеш-бек це не питання держави, ну якщо тільки не думаєш - держава - це я.
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26.02.2024 14:02 Відповісти
Отличная идея
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26.02.2024 14:09 Відповісти
Та так зробити всіх українців *інвестнянями*,зібрати з усіх в кишеню(бюджет)а то стала дірява, що б з неї тягати як до В. війни.
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26.02.2024 17:59 Відповісти
Це типовий "развод" для споживачів ЗЕмарафону. Основний посил - це "спеціальна картка". Зауважте, не зарплатна, не пенсійна, а інша від обраного банку, за обслуговування якої прийдеться сплачувати, а також за трансакції на неї з іншої. Вже не відомо, хто кому буде винен, бо той мізерний кешбек може й не покрити ті витрати, витрачені на забезпечення чергового ЗЕдятла, який ********** цей месендж, та захотів нажитися за наш рахунок під час війни.
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26.02.2024 19:48 Відповісти
Ще дійсна Е-карта, здається до 25 р.
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26.02.2024 21:25 Відповісти
Це й придурок вважає що українці досі мають можливість купувати щось дороге іноземне...
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26.02.2024 14:10 Відповісти
Особливо кацап Коболєв і жидок Смілянський який отримує від держави зарплатню на Укрпочті більшу в рази за президента США... Я чомусь не вмію "заробляти" так як "заробляють" вони. Це Організована Злочинна Група інородців які грабують Україну.
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26.02.2024 14:50 Відповісти
Спробують напевно.
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26.02.2024 15:31 Відповісти
від чого?
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26.02.2024 14:11 Відповісти
Вова, ти краще запускай виробничі лінії українських шахедів та гераней, що працюють цілодобово, а з кешбеком ми вже сами розберемось.
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26.02.2024 14:12 Відповісти
Що значить "Вова запуска ?". През. займається по Конституції у нас питаннями правоохронних органів, обороною та зовнішньою політикою.

А Прем*єр у нас нащо ?? Чому про це Шмигаль не виступає.
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26.02.2024 21:28 Відповісти
Офіційна відповідь: Україна обігнала рф, по виготовленню дронів аналогів Шахедів.
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27.02.2024 13:16 Відповісти
...отримати повернення частини коштів на спеціальну картку...
З цієї картки можна буде купити тільки обмежену кількість товарів і послуг. Це не гроші, а імітація грошей, бо товар купляєш за реальні гроші, а кешбек отримаєш у вигляді недогрошей.
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26.02.2024 14:23 Відповісти
Уже проходили такую муйню с выплатами за вакцинацию.
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26.02.2024 16:36 Відповісти
Хто буде оплачувати кешбеки - бізнес чи держава? В першому випадку - це додаткові побори з бізнесу . В другому випадку - це гроші з кишень платників податків .

Але елєхторату зеленського зайде ...
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26.02.2024 14:24 Відповісти
"Мільярдер Косюк отримав від держави 812 мільйонів дотацій"

ПОНЕДІЛОК, 5 ЛИСТОПАДА 2018

"Але елєхторату зеленського зайде ..."
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26.02.2024 15:00 Відповісти
саме так: "це гроші з кишень платників податків"
А фішечка проекту - "спеціальні картки".

Як казав його колишній власник: "Якщо в схемі ти не бачиш лоха, то лох - це ти"
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26.02.2024 18:11 Відповісти
Kешбек говориш? Ну, ну.
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26.02.2024 14:24 Відповісти
Це буде визнано державним субсидіюванням, що в свою чергу дискримінує імпортну продукцію, не виключено, що на цій підставі країни - члени СОТ зможуть ввести захисні заходи проти товарів з України . . . Тут треба добре обдумати це питання, в Уряді і коло нього є профільні фахівці грамотні (Тарас Качка, Олена Зеркаль та інші), які брали участь у перемовинах України і по лінії СОТ, і по лінії угоди про асоціацію з ЄС. Той же ж Козьяков, колишній голова ВККС, його адвокатська фірма спеціалізується на зовнішній торгівлі, теж може прокоментувати.
Акуратно треба, аби не нарватися на створення проблем українським експортерам - вони їм зараз ні до чого.
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26.02.2024 14:25 Відповісти
Можна конкретизувати на китайську продукцію, або ще круче, не ЄС. Тоді претензій не буде.
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26.02.2024 17:31 Відповісти
Хоча, як "текущая" влада блокує 40 відсотків налогових накладних, вангую, що кешбек буде "для своїх". Буде ще одна кормушка.
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26.02.2024 17:34 Відповісти
Не тільки, це порушення діючого закону про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органів влади, Антимонопольний має втрутитись
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26.02.2024 18:21 Відповісти
Скильки % ?

ежли 15-20%, то еще имеет смысл, назад на карту
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26.02.2024 14:28 Відповісти
ПОДАТКИ і БЮДЖЕТ
йтимуть не на оборону, - а на кешбеки ************
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26.02.2024 14:47 Відповісти
За сплачені реальні кошти (зарплата, пенсія, тощо) тобі повертають віртуальні та ще й на спеціальну картку. Спеціальна карта буде мати (стопудово) спеціальні обмеження: не можна зняти готівкою, купувати обмежений перелік товарів, невикористання кешбеку визначений час (скажімо 3 місяці) і навіть ці віртуальні грошики тю-тю, сплатити з цього кешбеку можна буде тільки частину (може навіть менше 25%) вартості товару, а решту - за реальні...

Чим це відрізняється від програм бонусів деяких торгівельних мереж, які вже діють? Нащо це?
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26.02.2024 14:49 Відповісти
Так , поки рекламне ля-ля ...
Конкретно :
1 - список товарів ?
2 - "спеціальна карточка" - вже підозріла назва ! Я зможу користуватися як звичайною - зняти готівку , перевести кошти на іншу карточку (свою чи чужу) , розрахуватися у будь-якому магазині ?
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26.02.2024 15:15 Відповісти
От як би Держава запустила кулю в лобу зеленському, ото б була новина, радісна.
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26.02.2024 14:54 Відповісти
шо за хрень? популизм чистой воды
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26.02.2024 15:13 Відповісти
Правильний закон - Польскі блокувальники мають відповісти за свою поведінку. Україна не оголошує торгову війну Польші, Україна оголошує торгову війну польським фермерам.
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26.02.2024 16:28 Відповісти
Вибачаюсь, просто цікаво чому ви вважаєте, що польскім фермерам не пох що ви за якісні україньські товари доплатите тепер ще трохи з власних податків.
Дуже важливе питання: Кому саме? Власникам тогрівельних та/або логістичних мереж? Добре було якби ж ці гроші пішли україньским фермерам, але ж то таке, хто про то думає...
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26.02.2024 17:01 Відповісти
Час відновлювати українське сільгосп господарство, повертати українців з Польші на свою территорію та давати їм робочі місця. Війна з Рашкою не вічна і прийде момент коли саме українська продукція поїде на россійскі ринки замість польскої.
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26.02.2024 17:05 Відповісти
Повертають рабів на зелені плантації.
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26.02.2024 17:16 Відповісти
Та а я про що? Кому це заважатиме, точно не польським споживачам. Але є кілька нюаньсів:
1. у Польші купують місцеву молочку, м'ясо та іньше без кешбеків, бо воно якісніше та ще й значно дешевше за, наприклад, молочку з Германії. А чому дешевше? Бо:
- дешевше виробництво.
- нема логістики з іньшого краю.
- дешевша праця на усіх ланках від землі до споживача.
Якщо виробництво не здатне конкурувати саме у виробництво потрібні державні дотаціі та програма оптимізації.

На мій погляд, той кешбек - це тільки збільшення прибутку гуртових та роздрібних торг. мереж, сподіваюся, не треба пояснювати чому.
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26.02.2024 17:24 Відповісти
Ваші пункти до лампочки, молочка дешева тому що дотується безбожно! Я против дотацій в Україні, не з нашою корупцією.
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26.02.2024 18:06 Відповісти
Так, але у Польші вона дотується коли ще у корові, і це насправді розвиток сільського господарства.
Дотувати сільське господарство, коли молочка вже у вигляді йогурта у Новусі (а саме так працює цей кешбек) це якось допоможе у боротьбі с корупцією? Як саме?
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26.02.2024 18:21 Відповісти
Який це к чорту розвиток. Дорозвивалися, що в Польші конкуренціі бояться як вогню, звичайно жити на дотаціях добре. Кешбек збільшить обсяги продаж української продукції в країні, не відміняючи конкуренції. Але поки немає деталей це все теорія, треба дивитися на конкретику, но точно не дотації!!!
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26.02.2024 20:57 Відповісти
скікоб бзделенський не вискакував із штанів зі своїм піаром, Залужний наступний президент держави Україна! Слава Україні, Слава ЗСУ, Слава Залужному!
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26.02.2024 16:30 Відповісти
"За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав він.

Розрахуватися цієї спеціальною карткою можна буде лише за певні товари або послуги, які саме, не важко здогадатися.
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26.02.2024 16:36 Відповісти
Як це потужно, потужніше не буває
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26.02.2024 16:36 Відповісти
Не зрозуміло, за чий рахунок банкет?
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26.02.2024 16:41 Відповісти
в інших країнах просто загороджувальні мита на чужі товари, але ж ви з ЄС підписали кабалу
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26.02.2024 16:49 Відповісти
"нової державної програми кешбеку" Джерело: https://biz.censor.net/n3475488

За державний, тобто за кошт платників податків.
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26.02.2024 16:53 Відповісти
-"це можливості нашої держави, зокрема й оборонні"- так тиж виробника оборонки своїми ''руками'' пресуєш! На кого оті ''перли'' розраховані?
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26.02.2024 16:54 Відповісти
В бізнесі всі кешбеки формуються із виручки за продаж товарів і послуг. В державі і так великий дефіцит бюджету. Звідки можливе формування "фонду кешбеків" - лише через збільшення податків та зборів до бюджету. На перерозподіл ринку товарів такі "програми" ніяк не вплинуть. Тому, скоріш за все нам готують підвищення ставок податків, та або введення нових. Як кістку за такий фінт бізнесу населенню дістанеться віртуальний кешбек.
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26.02.2024 16:54 Відповісти
Це не кешбек. Це конвертація реальних грошей і недогроші. Скоріше за все можна буде придбати обмежений перелік товарів і послуг, і то не на всю суму - решта доплачуватимеся реальними грошима, готівку зняти не можна, термін дії недогрошей буде суттєво обмежений.
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26.02.2024 17:25 Відповісти
звичайно обмежений, якщо ти купуєш українське, то витрачати кешбек на імпортний буде не правильно. програма то купуй українське. ) все буде до банального, купив 5 одиниць товару маєш докупити 1 одиницю кешбеком )
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26.02.2024 17:59 Відповісти
Хай самі грають в цю муйню. Чергові зелені експерименти над людьми.
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26.02.2024 18:15 Відповісти
На додаток ще товари під кешбеком можуть зрости у цені - краще продаються, бо є кешбек..
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26.02.2024 17:35 Відповісти
вони в будь якому випадку зростуть, бо в ціну будуть закладені всі ризики, щоб відповідати "параметрам державної програми" і наступним державним перевіркам
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26.02.2024 17:52 Відповісти
А "спеціяльну картку" ти отримаєш у ТЦК
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26.02.2024 18:12 Відповісти
Боже яке дурне, це пздць.....
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26.02.2024 18:59 Відповісти
...треба детально роз'яснити для населення:
кешбек ,діджітал, інвестняні....
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26.02.2024 19:15 Відповісти
Нахіба?
Вже є дисконтні картки і Монобанк.
Може просто припинити наїзди на бізнес?
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26.02.2024 20:19 Відповісти
Треба обмежувати китайський імпорт. Це ворожа до нас країна, економіку якої ми, чомусь, стимулюємо.
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26.02.2024 21:44 Відповісти
В нас кешбек працює навпаки-з кожного товара платимо по 20% ПДВ
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27.02.2024 01:34 Відповісти
Рожева мрія зеклована - вилізти з теплої ванни і побачити себе зепуйлом...
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27.02.2024 02:12 Відповісти
Грошей на снаряди і дрони чеський президент шукає. А цей лише тринькає їх на піар.
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27.02.2024 04:08 Відповісти
Хлопчики граються в пісочниці Черговий піар і НІЧОГО про економіку.
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27.02.2024 08:06 Відповісти

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