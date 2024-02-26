Держава запустить кешбек за придбання української продукції, – Зеленський (оновлено)
Громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні, у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське".
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.
"За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", – сказав він.
Зеленський уточнив, що дав відповідне доручення уряду, і зараз програма розробляється.
За словами президента, завданням цієї програми є, "щоб українські гроші залишилися та працювали в Україні".
"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Вже готуються параметри українського кешбеку: фінансові та технічні", – наголосив президент.
Він додав, що потрібно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цього року.
Зеленський заявив, що новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та підприємців.
Голова держави зазначив, що триває робота й над іншими держпрограмами, які дозволять вітчизняному виробнику масштабувати роботу.
"Це державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попит через український кешбек, допомогу на зовнішніх ринках", – пояснив президент.
Своэю чергою перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила під час презентації, що в бюджет країни повертається до 40% у вигляді податків при купівлі українського товару, пише Укрінформ.
"До 40% повертається у вигляді податків при купівлі українського товару. Нам треба повертати своїх співвітчизників, і тому, купуючи українське, виробляючи українське, ми створюємо робочі місця. І українці, які повертаються, витрачають гроші на вітчизняні товари. Я вважаю, що виробляти українське, споживати українське – це така ж гордість, як і пишатись військовими", – зазначила Свириденко.
Як повідомлялося, у січні президент Володимир Зеленський підписав укази про заснування Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" та про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
А Прем*єр у нас нащо ?? Чому про це Шмигаль не виступає.
З цієї картки можна буде купити тільки обмежену кількість товарів і послуг. Це не гроші, а імітація грошей, бо товар купляєш за реальні гроші, а кешбек отримаєш у вигляді недогрошей.
Але елєхторату зеленського зайде ...
ПОНЕДІЛОК, 5 ЛИСТОПАДА 2018
"Але елєхторату
зеленськогозайде ..."
А фішечка проекту - "спеціальні картки".
Як казав його колишній власник: "Якщо в схемі ти не бачиш лоха, то лох - це ти"
Акуратно треба, аби не нарватися на створення проблем українським експортерам - вони їм зараз ні до чого.
ежли 15-20%, то еще имеет смысл, назад на карту
йтимуть не на оборону, - а на кешбеки ************
Чим це відрізняється від програм бонусів деяких торгівельних мереж, які вже діють? Нащо це?
Конкретно :
1 - список товарів ?
2 - "спеціальна карточка" - вже підозріла назва ! Я зможу користуватися як звичайною - зняти готівку , перевести кошти на іншу карточку (свою чи чужу) , розрахуватися у будь-якому магазині ?
Дуже важливе питання: Кому саме? Власникам тогрівельних та/або логістичних мереж? Добре було якби ж ці гроші пішли україньским фермерам, але ж то таке, хто про то думає...
1. у Польші купують місцеву молочку, м'ясо та іньше без кешбеків, бо воно якісніше та ще й значно дешевше за, наприклад, молочку з Германії. А чому дешевше? Бо:
- дешевше виробництво.
- нема логістики з іньшого краю.
- дешевша праця на усіх ланках від землі до споживача.
Якщо виробництво не здатне конкурувати саме у виробництво потрібні державні дотаціі та програма оптимізації.
На мій погляд, той кешбек - це тільки збільшення прибутку гуртових та роздрібних торг. мереж, сподіваюся, не треба пояснювати чому.
Дотувати сільське господарство, коли молочка вже у вигляді йогурта у Новусі (а саме так працює цей кешбек) це якось допоможе у боротьбі с корупцією? Як саме?
Розрахуватися цієї спеціальною карткою можна буде лише за певні товари або послуги, які саме, не важко здогадатися.
За державний, тобто за кошт платників податків.
кешбек ,діджітал, інвестняні....
Вже є дисконтні картки і Монобанк.
Може просто припинити наїзди на бізнес?