Держава запустить кешбек за придбання української продукції, – Зеленський (оновлено)

Громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні, у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

"За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", – сказав він.

Зеленський уточнив, що дав відповідне доручення уряду, і зараз програма розробляється.

За словами президента, завданням цієї програми є, "щоб українські гроші залишилися та працювали в Україні".

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Вже готуються параметри українського кешбеку: фінансові та технічні", – наголосив президент.

Він додав, що потрібно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цього року.

Зеленський заявив, що новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та підприємців.

Голова держави зазначив, що триває робота й над іншими держпрограмами, які дозволять вітчизняному виробнику масштабувати роботу.

"Це державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попит через український кешбек, допомогу на зовнішніх ринках", – пояснив президент.

Своэю чергою перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила під час презентації, що в бюджет країни повертається до 40% у вигляді податків при купівлі українського товару, пише Укрінформ.

"До 40% повертається у вигляді податків при купівлі українського товару. Нам треба повертати своїх співвітчизників, і тому, купуючи українське, виробляючи українське, ми створюємо робочі місця. І українці, які повертаються, витрачають гроші на вітчизняні товари. Я вважаю, що виробляти українське, споживати українське – це така ж гордість, як і пишатись військовими", – зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, у січні президент Володимир Зеленський підписав укази про заснування Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" та про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.