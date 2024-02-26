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тендер (2113) Харківщина (262) закупівлі (2508) фортифікації (23)

Влада Харківщини замовила будівництво укріплень на 2 мільярди під час наступу російських військ

оборона,фортифікація

Департамент житлово-комунального господарства Харківської ОДА з початку лютого уклав сотні угод на будівництво фортифікаційних споруд загальною вартістю понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Таким чином ОДА за тиждень фактично подвоїла свій портфель "оборонних" замовлень.

"Всі ці угоди були укладені у лютому, коли падіння Авдіївки було очевидне, а тиск рашистів на Харківщину лише посилився", – зауважує видання.

Кожна із закупівель менше 45 млн грн. Щонайменше у частині з них датою завершення робіт вказано 30 січня 2025 року.

Найбільшими підрядниками Харківської ОДА за угодами з будівництва фортифікацій за весь час вторгнення стали ПАТ "Трест Житлобуд-1" (1,75 млрд грн), ТОВ "Проектний Альянс" (0,81 млрд грн), ТДВ "Житлобуд-2" (0,50 млрд грн), ТОВ "Жилстрой-3" (0,35 млрд грн), ТОВ "Тех-інком" (0,23 млрд грн), ТОВ "Бізнес проєкт" (0,18 млрд грн).

Як повідомлялося, Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА також у лютому уклав три угоди на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території області загальною вартістю 946,86 мільйона гривень.

У системі не вказано ні виду оборонної споруди, ні точної локації, ні назви будівельного підрядника, ні кошторисних цін, у "Прозорро" оприлюднено тільки дату завершення будівництва – 26 грудня 2025 року. Тобто йдеться про будівництво секретних об’єктів впродовж двох років.

Скільки коштів держава виділила на будівництво укріплень?

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.

Тоді ж президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд, доручивши прискорити їх зведення на всіх основних напрямках.

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Топ коментарі
+10
все добре, але прорабами мають бути військові інженери, або інженери з бодай якоюсь військовою підготовкою будівництва фортифікацій

і знову сосна !!!

в країні немає сталі та цементу ?
фортифікація на кордоні, особливо навколо Харківа - це НА ВІКА !!!!
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26.02.2024 14:53
+10
Вони за кого нас мають?Оборонні споруди повинні булиб вже збудовані!!!Що вони робили у 2023?Чекали поки візьмуть Авдіївку.Корупціонери х...ви!!!
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26.02.2024 15:21
+8
Нагадай що там було і на яку суму , бо ляпати звісно можна , тільки чи варто ...... Раптом що , то переглянь скільки тоді планувалося на загороджувальні споруди і скільки фактично використали , бо триндіти - не мішки носити , навіть підкажу - іще свинарчуків забувся згадати і ліпєцькі канхвєти у апачлєнцев ((
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26.02.2024 15:44
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Щось подібне уже було за часів привладних гройсмана та яценюка….

Пішли вони, на диво тихо і без ЗВІТУ!! Як і гроші з ними…
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26.02.2024 14:25 Відповісти
Нагадай що там було і на яку суму , бо ляпати звісно можна , тільки чи варто ...... Раптом що , то переглянь скільки тоді планувалося на загороджувальні споруди і скільки фактично використали , бо триндіти - не мішки носити , навіть підкажу - іще свинарчуків забувся згадати і ліпєцькі канхвєти у апачлєнцев ((
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26.02.2024 15:44 Відповісти
Які там гроші? 12% від запланованих? І, сотні кілометрів лінії були збудовані. Іксперд, мля...
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27.02.2024 14:07 Відповісти
Знову зпіонерили .
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26.02.2024 14:29 Відповісти
Мгм...
Лінія Мажіно з ямок, прикритих гілочками з плівкою.
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26.02.2024 14:51 Відповісти
лінія Мажіно, а тоді ж ще не було клятих КАБів !!!

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26.02.2024 14:55 Відповісти
Нажаль Гітлєр ії просто обійшов і увійшов у Францію іншим шляхом.
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26.02.2024 14:58 Відповісти
але були просто бомби, які сипали як град, у КАБів кацапських теж точність не дуже, тому і кидають їх багато.
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26.02.2024 20:11 Відповісти
Ну в рейха були. Правда не в такій кількості як зараз кацапи нас засипають.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Fritz_X

Якщо що то не дивуйтесь совок просто дуже і дуже ВІДСТАЛИМ був. А так то РЕБ, дрони і т.п. це ще перша світова, як наслідок перед другою в совку існував міф затичка що не треба рацій бо ребом (міфічним ребом) і так все заглушиться, но правда була в тому що виробництво і технічна еліта банально не могли забезпечити державу. (Взагалі перша світова це безліч неймовірних та ефективних видів озброєння які після того ппца домовились не використовувати)

Так ось кремль завдяки кладовій планети навіть при страшній корупції зміг трохи розвинутись накупивши технологій, ну а ми завдяки відсутності ресурсів та плагіаті законів кремля ні не змогли, і зараз ударними темпами пробуємо досягти переваги хоч в чомусь.

Так ось якщо правильно будувати укріпрайони то каби страшними не будуть. Ну в найгіршому випадку прилетить та вб'є одного-двох, а в кращому лиш трохи пилюкою і шумом шугане. Інший нюанс що в нас на таке бюджету напевне немає, а тому треба принаймні в цій сфері запустити військову економіку.
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26.02.2024 23:25 Відповісти
все добре, але прорабами мають бути військові інженери, або інженери з бодай якоюсь військовою підготовкою будівництва фортифікацій

і знову сосна !!!

в країні немає сталі та цементу ?
фортифікація на кордоні, особливо навколо Харківа - це НА ВІКА !!!!
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26.02.2024 14:53 Відповісти
Будувати укріплення проти кацапів треба, питання тільки до влади якій вже у світі корупції майже ніхто не довіряє.
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26.02.2024 14:57 Відповісти
Вони за кого нас мають?Оборонні споруди повинні булиб вже збудовані!!!Що вони робили у 2023?Чекали поки візьмуть Авдіївку.Корупціонери х...ви!!!
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26.02.2024 15:21 Відповісти
У 2023 шашлики маринували до кави у Ялті... Про оборону ніхто не думав, бо оборона то була "зрада", яка дасть хутіну можливість відновитися...
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26.02.2024 15:58 Відповісти
Гроші закопали, а толку? При нинішній війні все це на 30 хвилин інтенсивного бою і 1-2 нальоти авіації!
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26.02.2024 16:05 Відповісти
Вы в Генштабе служите? Или принимали участие в реальных боях? Почему хорошоукрепленную Авдеевку брали аж 2 года а Чонгар который Зеленский приказал разминировать и убрать от туда все войска-взяли за 3 часа? ЛЮБЫЕ фортификационные сооружения имеют смысл. Любые линии обороны-даже из песка и досок. А еще лучше из железобетона
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26.02.2024 23:44 Відповісти
Фортифікаційні споруди з піску, що карткові будиночки на піску. У тих фортифікаціях з піску, як Ви тут написали, стільки солдат ЗСУ загинуло! Дрон таке пробиває легесенько, а уламками самопального бетону травмує ще гірше ніж від гранати, бо вони дрібні і гострі. Це не фортифікація, це окозамилювання. Війна 21-го століття зовсім інша. Одна вакумна бомба з літака і вся фортифікація перетворюється на братську могилу. Таке і в Авдіївці, і в Маріїнці, і в Ілловайську, і в Азовсталі було. Чому не втримали Азовсталь з її підвалами-катакомбами?! Бо русня використовувала не лише КАБ, а і фугасні авіабомби зі скрапленим газом, який заходив у найдрібніші щиліни, а потім після підриву випалював усе!
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27.02.2024 08:26 Відповісти
Будь які фортифікаційні споруди краще, ніж їх відсутність. А падіння Авдіївки пояснювати лише КАБами може тільки Охвіс преЗедента. Якщо що, то я - 128 ОМБр і за 13 місяців в ЗСУ ще не бачив ЖОДНОГО справжнього укріплення, спорудженого для ЗСУ.
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27.02.2024 14:12 Відповісти
Деребанять щоб хватило на життя в Іспанії. Вже всі розуміють, що з цими бандитами у владі вихід тільки накрасти та втікти.
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26.02.2024 16:18 Відповісти
Воно то може й не зайве, але... 2 роки??? Вони впевнені, що в них є 2 роки??? Чомусь рашисти звели свої "лінії суровікіна" за півроку, а тут цілі 2! А з рашистами вони домовилися, що ті їх зачекають?
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26.02.2024 22:49 Відповісти
Ви такі наївні)))) Це ідеальна схема, не вказано що будувати і де будувати, а 2 лярда тю-тю, провірити неможливо, навіть якщо б і було що провірити
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27.02.2024 10:09 Відповісти
Ну взагалі-то наївним є Ви. Бо для тендерів, пов,язаних з потребами ЗСУ, це є цілком нормальна та розумна практика: в умовах тендеру викладається лише загальна інформація, а деталі (місце, а інколи й об,єм) залишається закритими для публічного доступу. Чи Ви вважаєте, що краще діяти так, як діяла дєржаудиторка басалаєва, яка не просто відрапортувала відкрито про проведений аудит КБ "Промінь", але й вказала актуальні адреси десятків суміжників КБ, і через тиждень рашистські ракети прилетіли одночасно ПО ВСІХ вказаних басалаєвою адресах.
А стосовно "неможливості перевірки", то вона неможлива для пересічної людини, а для допущених до держтаємниці перевіряючих органів все можливо. Звісно, "перевіряльники" теж можуть бути в долі, тоді ще залишаються закордонні донори.
І як на мене, то краще вже злодії вкрадуть ще мільярд, ніж будуть зруйновані виробничі потужності і загинуть фахівці.
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01.03.2024 21:06 Відповісти
поперше - виробничі потужності, КБ та підприємства, взагалі ніяк не дотичні до будівництва оборонних споруд.
подруге - ви очевидно ніяк не повязані з будівництвом, а тим паче з будівництвом в Україні та ще й за бюджетні кошти.
Тож нашо писати такий довгий текст, не маючи жодного поняття про тему? Тим паче сидячі в Німечині...
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01.03.2024 21:20 Відповісти
Важко дискутувати з людиною, до якої доходить, як до жирафи із шиєю, довжиною від Землі до Місяця. Приклад з КБ "Промінь" наведено для того, щоби показати, що буває під час війни, коли у відкритий доступ викладають детальні данні про виконавців робіт. Де там сказано, що КБ "Промінь" проводить хоч якісь будівельні роботи??? Я не міг навести приклад з прильотами будівельникам оборонних споруд просто тому, що за 2 роки зе-шобла так і не спромоглася збудувати жодної оборонної споруди. Хіба це не очевидно? У яку затуманену свідомість могла прийти ідея, що виробник ракет ще й окопи копає?
А стосовно мого розуміння будівельної справи, то спробуй сам відповісти, не користуючися Гуглом, що таке, наприклад, захватка, атріум або дюкер.
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02.03.2024 17:02 Відповісти
Я думав, що ти людина, а виявляється, що ти звичайне зе-бидло, яке демонструє розкидисті роги, коли аргументів зовсім нема.
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02.03.2024 19:50 Відповісти
очевидно надо "строителей" и "дирекцию" разместить перманентно до 25 года (и еще может где-то годика на 3) поблизости от их "строений". тогда может что-то и будет.
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27.02.2024 03:38 Відповісти
Тобто два роки не чухались, а тепер прозріли? Асфальтом та бруківкою закидаємо
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27.02.2024 12:11 Відповісти
та вгамуйся вже, невміняємий
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02.03.2024 20:30 Відповісти

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