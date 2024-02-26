Влада Харківщини замовила будівництво укріплень на 2 мільярди під час наступу російських військ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської ОДА з початку лютого уклав сотні угод на будівництво фортифікаційних споруд загальною вартістю понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Таким чином ОДА за тиждень фактично подвоїла свій портфель "оборонних" замовлень.

"Всі ці угоди були укладені у лютому, коли падіння Авдіївки було очевидне, а тиск рашистів на Харківщину лише посилився", – зауважує видання.

Кожна із закупівель менше 45 млн грн. Щонайменше у частині з них датою завершення робіт вказано 30 січня 2025 року.

Найбільшими підрядниками Харківської ОДА за угодами з будівництва фортифікацій за весь час вторгнення стали ПАТ "Трест Житлобуд-1" (1,75 млрд грн), ТОВ "Проектний Альянс" (0,81 млрд грн), ТДВ "Житлобуд-2" (0,50 млрд грн), ТОВ "Жилстрой-3" (0,35 млрд грн), ТОВ "Тех-інком" (0,23 млрд грн), ТОВ "Бізнес проєкт" (0,18 млрд грн).

Як повідомлялося, Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА також у лютому уклав три угоди на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території області загальною вартістю 946,86 мільйона гривень.

У системі не вказано ні виду оборонної споруди, ні точної локації, ні назви будівельного підрядника, ні кошторисних цін, у "Прозорро" оприлюднено тільки дату завершення будівництва – 26 грудня 2025 року. Тобто йдеться про будівництво секретних об’єктів впродовж двох років.

Скільки коштів держава виділила на будівництво укріплень?

19 січня Кабмін виділив профільним відомствам та обласними державним адміністраціям 17,5 мільярда гривень на зведення фортифікаційних укріплень та невибухових загороджень.

12 січня Кабінет Міністрів виділив Міністерству оборони 2,49 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних укріплень та загороджувальних смуг.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.

Тоді ж президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд, доручивши прискорити їх зведення на всіх основних напрямках.