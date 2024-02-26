Влада Харківщини замовила будівництво укріплень на 2 мільярди під час наступу російських військ
Департамент житлово-комунального господарства Харківської ОДА з початку лютого уклав сотні угод на будівництво фортифікаційних споруд загальною вартістю понад 2 мільярди гривень.
Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Таким чином ОДА за тиждень фактично подвоїла свій портфель "оборонних" замовлень.
"Всі ці угоди були укладені у лютому, коли падіння Авдіївки було очевидне, а тиск рашистів на Харківщину лише посилився", – зауважує видання.
Кожна із закупівель менше 45 млн грн. Щонайменше у частині з них датою завершення робіт вказано 30 січня 2025 року.
Найбільшими підрядниками Харківської ОДА за угодами з будівництва фортифікацій за весь час вторгнення стали ПАТ "Трест Житлобуд-1" (1,75 млрд грн), ТОВ "Проектний Альянс" (0,81 млрд грн), ТДВ "Житлобуд-2" (0,50 млрд грн), ТОВ "Жилстрой-3" (0,35 млрд грн), ТОВ "Тех-інком" (0,23 млрд грн), ТОВ "Бізнес проєкт" (0,18 млрд грн).
Як повідомлялося, Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА також у лютому уклав три угоди на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території області загальною вартістю 946,86 мільйона гривень.
У системі не вказано ні виду оборонної споруди, ні точної локації, ні назви будівельного підрядника, ні кошторисних цін, у "Прозорро" оприлюднено тільки дату завершення будівництва – 26 грудня 2025 року. Тобто йдеться про будівництво секретних об’єктів впродовж двох років.
Скільки коштів держава виділила на будівництво укріплень?
- 19 січня Кабмін виділив профільним відомствам та обласними державним адміністраціям 17,5 мільярда гривень на зведення фортифікаційних укріплень та невибухових загороджень.
- 12 січня Кабінет Міністрів виділив Міністерству оборони 2,49 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних укріплень та загороджувальних смуг.
Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.
Тоді ж президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд, доручивши прискорити їх зведення на всіх основних напрямках.
Будь ласка, зачекайте...
Пішли вони, на диво тихо і без ЗВІТУ!! Як і гроші з ними…
Лінія Мажіно з ямок, прикритих гілочками з плівкою.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Fritz_X
Якщо що то не дивуйтесь совок просто дуже і дуже ВІДСТАЛИМ був. А так то РЕБ, дрони і т.п. це ще перша світова, як наслідок перед другою в совку існував міф затичка що не треба рацій бо ребом (міфічним ребом) і так все заглушиться, но правда була в тому що виробництво і технічна еліта банально не могли забезпечити державу. (Взагалі перша світова це безліч неймовірних та ефективних видів озброєння які після того ппца домовились не використовувати)
Так ось кремль завдяки кладовій планети навіть при страшній корупції зміг трохи розвинутись накупивши технологій, ну а ми завдяки відсутності ресурсів та плагіаті законів кремля ні не змогли, і зараз ударними темпами пробуємо досягти переваги хоч в чомусь.
Так ось якщо правильно будувати укріпрайони то каби страшними не будуть. Ну в найгіршому випадку прилетить та вб'є одного-двох, а в кращому лиш трохи пилюкою і шумом шугане. Інший нюанс що в нас на таке бюджету напевне немає, а тому треба принаймні в цій сфері запустити військову економіку.
і знову сосна !!!
в країні немає сталі та цементу ?
фортифікація на кордоні, особливо навколо Харківа - це НА ВІКА !!!!
А стосовно "неможливості перевірки", то вона неможлива для пересічної людини, а для допущених до держтаємниці перевіряючих органів все можливо. Звісно, "перевіряльники" теж можуть бути в долі, тоді ще залишаються закордонні донори.
І як на мене, то краще вже злодії вкрадуть ще мільярд, ніж будуть зруйновані виробничі потужності і загинуть фахівці.
подруге - ви очевидно ніяк не повязані з будівництвом, а тим паче з будівництвом в Україні та ще й за бюджетні кошти.
Тож нашо писати такий довгий текст, не маючи жодного поняття про тему? Тим паче сидячі в Німечині...
А стосовно мого розуміння будівельної справи, то спробуй сам відповісти, не користуючися Гуглом, що таке, наприклад, захватка, атріум або дюкер.