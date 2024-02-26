Польща знову вимагає відновити квоти на експорт української продукції до ЄС

Відповідальність за ситуацію, що спричинила протести фермерів по всій Європі, несе Єврокомісія, вона має шукати відповідні рішення, зокрема, повернути квотування української агропродукції.

Про це заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"У Польщі досі діє ембарго на ввезення пшениці, ріпаку, кукурудзи, соняшнику та похідних цих продуктів (з України, – ред.). Пломби ставляться на вагони і вантажівки, що перевозять зерно транзитом через Польщу. Підрив правильної роботи інспекційних служб у Польщі – це політична гра інших угруповань", – заявив посадовець.

Він зазначив, що Єврокомісії і Польщі необхідні довгострокові рішення, "оскільки Україна є і залишиться нашим сусідом".

Крім того, Колодзейчак вважає, що Єврокомісія має розпочати перегляд положень "зеленого курсу" і позбутися найшкідливіших із них.

Водночас заступник польського міністра відзначив небезпеку політизації протестів фермерів.

"Я попереджаю фермерів. За ці роки ми створили величезний капітал суспільної довіри і поваги до фермерів, і сьогодні ми бачимо багато політичних бовдурів, які хочуть приєднатися до фермерів-протестувальників", – додав заступник міністра.

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Як повідомлялося, Єврокомісія пропонує продовжити до червня 2025 року дію безмитної торгівлі з Україною, яка передбачає тимчасове скасування квот, встановленних Угодою про вільну торгівлю.

Нагадаємо, ще 15 вересня 2023 року Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити систему ліцензування експорту, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Наразі тривають переговори України щодо запровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн, відомо, що конкретних домовленостей вдалося досягти з Болгарією.