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АЗС (1571) ціни (3277) скраплений газ (1114)

Ціни на автогаз у мережах АЗС за вихідні зросли ще на 30 копійок за літр

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Скраплений автомобільний газ у період з 23 по 26 лютого у мережах АЗС здорожчав у середньому на 27 копійок – до 27,87 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

У мережі групи "Приват" вартість газу в середньому зросла на 87 копійок, до 27,62 грн/л. Максимальне збільшення у мережі було зафіксовано в Чернігівській області – 1,1 грн. Там вартість цього ресурсу становить 26,49 грн/л.

На станціях SOCAR, Mango, Neftek, Chipo й RLS автогаз здорожчав на 50 копійок.

Такі мережі як Shell, VST, Ovis, Luxwen та інші переглянули цінники у бік збільшення на 0,4-1 грн/л.

Разом з цим дискаунт-мережа "Авантаж", продукт якої на минулому тижні здорожчав на 1,5 грн, на вихідних знизила ціну на 50 копійок – 25,95 грн/л.

Ціни на автогаз

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все мало і мало. шобвиподавилися
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26.02.2024 14:13 Відповісти
Так, теперь цена нефти пошла вниз - доллар укрепляется.
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26.02.2024 14:59 Відповісти

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