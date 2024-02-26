"Нафтогаз" забрав в облгазів Фірташа ліцензії на розподіл газу ще у трьох областях. КАРТА

"Газмережі" отримали ліцензію на розподіл газу в усій Чернівецькій області, а також у Тисменицькому районі Івано-Франківської області та Коростишівському районі на Житомирщині.

Як повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", усіх мешканців цих областей з 1 березня обслуговуватимуть Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська філії "Газмереж".

В компанії наголосили, що особові рахунки клієнтів залишаються незмінними, однак з березня за послуги з доставки газу потрібно буде сплачувати за новими реквізитами.

"Нафтогаз" отримав ліцензії на розподіл газу у трьох областях

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Зазначається, що клієнти також мають можливість повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ "Чернівцігаз", АТ "Тисменицягаз" і АТ "Коростишівгаз". Для цього достатньо подати відповідну заяву у найближчий Центр обслуговування клієнтів "Газмереж" в межах області.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року група "Нафтогаз" завершила інтеграцію 27 газорозподільчих підприємств ("обл-" і "міськгазів"), що входили до групи "РГК" Дмитра Фірташа.

Таким чином, у складі групи "Нафтогаз" працюють 27 газорозподільних підприємств, які планувалося передати під контроль держави.