БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2086 відвідувачів онлайн
Новини
356 0
Дерипаска (155) ЗАлК (42) ФДМУ (1352)

Дерипаска більше не акціонер. Фонд держмайна забрав його частку у Запорізькому алюмінієвому комбінаті

дерипаска

В управління Фонду державного майна перейшла частина акцій Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Facebook.

"Вищий антикорупційний суд передав нам 29,54% від акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", – зазначив він.

Раніше Фонд мав понад 68% акцій цього підприємства. Сьогодні ця частка зросла до 97,5%.

"Російське майно має працювати на державу. Тому Фонд активно працює з санкційними активами", – додав Коваль.

Запорізький алюмінієвий комбінат – єдиний виробник алюмінію в Україні.

Як повідомлялося, у лютому СБУ повідомила про підозру російському олігарху та співвласнику компанії "РусАл" Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до Росії сировину для виробництва "Іскандерів".

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 