Уряд схвалив оформлення тимчасового посвідчення громадянина України на окупованих територіях

Кабінет міністрів ухвалив документ щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України тим, хто перебуває у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях.

Як уточнює Міністерство внутрішніх справ, експериментальний проєкт запроваджується терміном на два роки.

Зазначається, що постанова спрямована на повернення громадян України з тимчасово окупованих територій через треті країни.

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну громадянам України, які знаходяться на тимчасово окупованій території, є неможливим з огляду та те, що окремими країнами, особливо державою-агресором, це буде використано як визнання Україною окупованих територій – територією іноземної держави.

"Враховуючи зазначене, на засіданні Координаційного штабу було прийнято рішення про розробку проєкту, яким передбачено оформлення тимчасового посвідчення громадянина України людям, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих РФ", – зазначили в МВС.

Це рішення дає можливість громадянам України отримати документ, що буде посвідчувати особу та підтверджувати громадянство.

За допомогою нього люди матимуть можливість виїхати через територію, зокрема РФ, в’їхати на територію третіх країн та звернутися до закордонних дипломатичних установ для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Можливість використання такого документа на території інших держав буде узгоджуватися за сприянням Міністерства закордонних справ.