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Німеччина (1835) кордон (1091) Польща (2385)

У Польщі фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною

польща,німеччина

Польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною поблизу Франкфурта-на-Одері.

Як пише Spiegel, блокада автобану біля Франкфурта-на-Одері призведе до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка, передає Європейська правда.

Поліція закликала перевізників, зокрема, уникати автобану A12, якщо це можливо. Слід використовувати прикордонний перехід Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Передній Померанії та прикордонний перехід Форст на автобані 13. Навіть тим, хто подорожує автомобілем, слід обирати інші шляхи.

Численні вантажівки, легкові автомобілі та автобуси були змушені в неділю їхати в об'їзд, оскільки трактори були припарковані на багато кілометрів на польській стороні. У Польщі фермери сформували колону з тракторів на автобані 2 – продовженні A12 на польській стороні – на прикордонному переході Швєцк.

У неділю ввечері на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами і вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.

Як повідомляють польські ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах – і в основному вони чекають на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС.

Очікується, що блокада триватиме до 13:00, але поки що це попереджувальний протест. Не виключено, що вона буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокування.

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Топ коментарі
+20
Взагалі нехай повністю закриють кордон зі всіма країнами щоб жити незалежно від усіх і нікого нікуди не впускають та не випускають)))
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26.02.2024 11:09
+17
А поліція в Польші є?
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26.02.2024 11:08
+17
В Польщі є поліція і коли потрібно, то працює так, що аж пір'я летить з протестувальників, як це відбулося, коли польські протестувальники заблокували ЗД, по которій рухалися цистерни з нафтопродуктами в Україну. Коли польські нафтотрейдери понесли збитки, то польські поліціянти за 2 години підсрачниками розігнали всю ту братію протестувальників і більше в цієї братії чомусь не з'являється бажання даже потикатися в тому напрямку.
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26.02.2024 11:18
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26.02.2024 11:08 Відповісти
А поліція в Польші є?
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26.02.2024 11:08 Відповісти
курва,я єстем польскім дзядем.Отримав юш 137 мільярдов євро.жи би блоковаць граніцу з Українов.тераз рашист куйло ми заплаців за то жи б заблоковав граніцу з нємцамі...Так бендзєми заробят для сєби піньодзи.бо єстесь ми російскимі лайдакамі в Європейскій унії...
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26.02.2024 11:16 Відповісти
Піньодзи - це добре -- але и голову потрібно включати - все має свою межу
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26.02.2024 11:23 Відповісти
Вєш фацет, курва, як ма російскі,а чи то якісь інні піньондзи ,то на тих мяст глову , запиха в свою дупу
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26.02.2024 11:28 Відповісти
В Польщі є поліція і коли потрібно, то працює так, що аж пір'я летить з протестувальників, як це відбулося, коли польські протестувальники заблокували ЗД, по которій рухалися цистерни з нафтопродуктами в Україну. Коли польські нафтотрейдери понесли збитки, то польські поліціянти за 2 години підсрачниками розігнали всю ту братію протестувальників і більше в цієї братії чомусь не з'являється бажання даже потикатися в тому напрямку.
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26.02.2024 11:18 Відповісти
деякі переходи на кордоні вже внесли до списку об'єктів критичної інфраструктури, які заборонено блокувати - а цей перехід очевидно до цього списку не входить і поліції пофіг
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26.02.2024 13:43 Відповісти
Ну тут вже поліцай може відгемселити
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26.02.2024 11:09 Відповісти
Взагалі нехай повністю закриють кордон зі всіма країнами щоб жити незалежно від усіх і нікого нікуди не впускають та не випускають)))
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26.02.2024 11:09 Відповісти
Так, а субсидії хто буде платити? Як казав Шаріков, а гдє же я харчєваЦЦА буду?
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26.02.2024 11:14 Відповісти
І їдять всьо своє натураль і без хімії , а нє то бандєровскоє на хімії.
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26.02.2024 11:31 Відповісти
А працювати ти "хвермери" не пробували??
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26.02.2024 11:10 Відповісти
навіщо працювати, коли щедрий ЄС по 137 млрд. дотацій на рік роздає? а якшо ше трошки поблокувати, то і всі 200 дадуть.
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26.02.2024 11:44 Відповісти
Це якісь неправильні фермери, земля вже їх заждалася
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26.02.2024 11:15 Відповісти
хер то фермери, то заробітчани бабла з луб'янки
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26.02.2024 11:30 Відповісти
Хочуть пісти від усіх отримати.
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26.02.2024 11:16 Відповісти
Це велика помилка прийняття Польщі до ЄС, які вони до ду..пи європейці... блокують дороги які їм побудувало ЄС, пхають своє дешеве барахло усюди, ще й грошей вимагають... порушують європейські домовленності як можуть... треба їх заблокувати у їх Польщі нехай там і сидять...
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26.02.2024 11:22 Відповісти
То європейці ще наших Майданів не відчули на собі, ви це хотіли сказати?
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26.02.2024 12:27 Відповісти
То європейці ще наших, втiкших в рашу, беркутiвцiв не відчули на собі...
Майдановця Гаврилюка голим на морозi, пам"ятаете?
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26.02.2024 14:42 Відповісти
Тобто сіяти і пахати вони не збираються? А буде голод - Україна знову їх корми ????
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26.02.2024 11:23 Відповісти
Та дайте уже этим фермерам селедки!
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26.02.2024 11:25 Відповісти
От тут поляки молодці. Я їх підтримую. Щеб з литвою кордон заблокували, щоб ох#їли вже всі від цього свавілля.
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26.02.2024 11:34 Відповісти
Так вже планують.
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26.02.2024 11:39 Відповісти
Ой,нн на ту країну раша напала,не на ту...
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26.02.2024 11:55 Відповісти
Запасаемся попкорном.)))
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26.02.2024 11:58 Відповісти
Чудово..це щоб не пускати додому своїх заробітчан чи не випускати?
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26.02.2024 12:02 Відповісти
Володимир Буковський на основі документів пояснював, що ЄС планувалося Радянським Союзом, щоб створити схожу структуру в масштабі Європи з усіма оцими квотами, що вбивають ринок, і так далі.
СРСР розпався, а гниле ЄС лишилось.
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26.02.2024 12:24 Відповісти
Не знаю ким планувалось те ЕС, але я вже давно
провела паралель мiж ссср та ЕС. I дивлячись з
початку повномасштабноi вiйни цей бардак, що
відбувається в ЕС, то ну його нафiк... Треба будувати
свою сильну та квiтучу державу!
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26.02.2024 14:50 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/*********** https://www.youtube.com/shorts/*********** 😥

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26.02.2024 14:57 Відповісти
tps://www.youtube.com/shorts/*********** 😥
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26.02.2024 14:52 Відповісти
Впевнений на 100%, що німці поставлять цих гнійних франеків-селюків-жебраків на своє місце, котрі за КОШТИ ЄВРОСОЮЗУ хочуть вирішити свої підшкірні питання, недофінансування своєї галузі хитрожопим урядом Польщі, котре киває на ЄВРОСОЮЗ і звинувачує у цьому Європарламент...!!!
Хоча усі знають, що 20% польських агрохолдингів приближених до уряду польщі отримують фінансування на 100%, а інша частина приватних фермерів 80% смокчуть моркву один в одного без гарантованого ринку збуту та державного ринку замовлення такої агропродукції, бо не відповідає євростандартам по їх розмірам та якостям, а лише пригожа до глибокої переробки...!!!
Ці польські сільські-гнойки на усьому економлять, то відповідних добрив не додають то відповідного прополювання не роблять, економлячи дизпаливо, то не якісно проводять збір цього урожаю, порушуючи усі вимого технологій вирощування та збору агропродукції...!!!
А в усій Європі діють свої норми негайної реалізації агропродукції з умовами ПОЛЕ-СУПЕРМАРКЕТ-МАГАЗИН-ПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО...!!!

А ці франеки-гумняжики замість того щоб вирішити питання на правовому рівні зі своєю владою про недофінансування їхньої галузі, хитрожопим Польським Урядом, та скуповуванням "задарма" агропродукції переробними підприємствами Польщі, вереском кричить та закликають інших таких самих тупих гівняних-селюків, що у всьому винен Євросоюз з іхніми ВИМОГАМИ ЯКОСТІ агропродукції і хай за це нам тупорилим башляють, а тепер ще і УКРАЇНА...!!!
Цього року вони нажируться своєї агропродукції від душі, якщо держави Європи закриють для їхньої неякісної агропродукції свої ринки

В Україну, човники бусами завозять у більшості польський фальсифікат котрий немає жодних сертифікатів відповідності та фіто-ветеренарної перевірки котрий виготовляють не на підприємствах а у приватних цехах з порушенням технологій та рецептури, котрими завалені усі ринки та стихійні базари з бусами в УКРАЇНІ, під чутким кришуванням муніципалів та місцевої падліції...!!!

Для прикладу, купіть чисто Італійську, Нутеллу-шоколадну пасту, Лавацу-каву, БРІЛО-макарони, масло вершкове чи паштетно-мясні консерви і порівняйте їхню якість з польським ФАЛЬСИФІКАТОМ...!!! ЦЕ НЕБО і земля у своїй СМАКОВІЙ ЯКОСТІ...!!!

А усі хвороби та онкозахворювання у людей з того, що вони у себе НАПИХАЮТЬ і що СПОЖИВАЮТЬ...!!!
Але ПОЛЬСЬКИМ ФАЛЬСИФІКАТОРАМ усе це до одного місця...!!!

Це поляки навчили наших мудрогеликів-фермерів вирощувати кур бройлерів, свиней бройлерів та велику рогату худобу за 30-45-180 днів з усякими кормами преміксами хімічної отрути...!!!
Тому це куплене мясо, якщо його зразу не спожити через 2 дні вже стає усе слизьке та починає смирдіти, а при глибокій заморозці та подальшому розмороженні та переробці стає як пінопласт...!!!
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26.02.2024 12:33 Відповісти
Польща, інтегрувалася в ЄС в 2004 році, і від моменту підписання нею угоди про асоціацію до вступу пройшло більше 13 років. Поляки відразу ж отримали величезні субсидії від ЄС 85 млрд євро. А в бюджеті ЄС на 2014-2020 рр. для Польщі виділили вже 105,8 млрд євро. І тут же злісна профашистська личакова паРаша (росія) пригрозила Польщі повним закриттям свого ринку. І що, тепер ми бачимо що навіть без ринку паРаші ВВП на душу населення Польщі за перші 10 років в ЄС збільшився на 70% і продовжив стрімко зростати. Якщо ці темпи збережуться, в Польщі скоро рівень життя буде такою ж, як у Німеччині чи Франції. Уже в ЄС Польща змогла створити привабливий інвестиційний клімат - і туди ринув західний капітал. У підсумку за невеликий час перебування в ЄС Польща на багато обігнала жахливу личакову ********* паРашу (росію) з її незліченними природними багатствами, по ВВП на душу населення. Ну а якщо полякам не подобається ЄС то будь ласка можуть вийти та вступити до в'язниці народів в Митний союз під крило паРаши.
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26.02.2024 12:44 Відповісти
Бо в Польщі влада не крала,а дбала про народ,на відміну від української влади.
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26.02.2024 14:40 Відповісти
Один мужчина казав на польській мові, що питань нема, блокуйте кордони і заодно забирайте своїх заробітчан з Германії та Британії. На їх місце наші поїдуть з Польщі, а не будуть батрачить на польську економіку за копійки. Зерно можна
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26.02.2024 12:50 Відповісти
ляхи не вірять у перемогу Україні и йдуть за трампом, а з Литви чому ні заблокували? а там же з рф сбіжжа везуть, нетреба злити пуйла.
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26.02.2024 14:00 Відповісти
Ти поляків не чіпай,сміття! Вони не тупі безмозклі українці,перевалочну базу зі своєї держави не дадуть зробити і мовчати і терпіти не будуть!
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26.02.2024 14:38 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/*********** https://www.youtube.com/shorts/*********** 😥😠

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26.02.2024 14:56 Відповісти
А пункт пропуску на Білоруський Брест не блокують, і чому поляки толерантні до білорусомоскалів
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26.02.2024 22:39 Відповісти
вівця не блєй, мовчки жуй овес разом з ляхами, що вічно служить кремлю.
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29.02.2024 10:05 Відповісти

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