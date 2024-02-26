У Польщі фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
Польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною поблизу Франкфурта-на-Одері.
Як пише Spiegel, блокада автобану біля Франкфурта-на-Одері призведе до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка, передає Європейська правда.
Поліція закликала перевізників, зокрема, уникати автобану A12, якщо це можливо. Слід використовувати прикордонний перехід Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Передній Померанії та прикордонний перехід Форст на автобані 13. Навіть тим, хто подорожує автомобілем, слід обирати інші шляхи.
Численні вантажівки, легкові автомобілі та автобуси були змушені в неділю їхати в об'їзд, оскільки трактори були припарковані на багато кілометрів на польській стороні. У Польщі фермери сформували колону з тракторів на автобані 2 – продовженні A12 на польській стороні – на прикордонному переході Швєцк.
У неділю ввечері на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами і вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.
Як повідомляють польські ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах – і в основному вони чекають на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС.
Очікується, що блокада триватиме до 13:00, але поки що це попереджувальний протест. Не виключено, що вона буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокування.
Будь ласка, зачекайте...
Майдановця Гаврилюка голим на морозi, пам"ятаете?
СРСР розпався, а гниле ЄС лишилось.
провела паралель мiж ссср та ЕС. I дивлячись з
початку повномасштабноi вiйни цей бардак, що
відбувається в ЕС, то ну його нафiк... Треба будувати
свою сильну та квiтучу державу!
Хоча усі знають, що 20% польських агрохолдингів приближених до уряду польщі отримують фінансування на 100%, а інша частина приватних фермерів 80% смокчуть моркву один в одного без гарантованого ринку збуту та державного ринку замовлення такої агропродукції, бо не відповідає євростандартам по їх розмірам та якостям, а лише пригожа до глибокої переробки...!!!
Ці польські сільські-гнойки на усьому економлять, то відповідних добрив не додають то відповідного прополювання не роблять, економлячи дизпаливо, то не якісно проводять збір цього урожаю, порушуючи усі вимого технологій вирощування та збору агропродукції...!!!
А в усій Європі діють свої норми негайної реалізації агропродукції з умовами ПОЛЕ-СУПЕРМАРКЕТ-МАГАЗИН-ПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО...!!!
А ці франеки-гумняжики замість того щоб вирішити питання на правовому рівні зі своєю владою про недофінансування їхньої галузі, хитрожопим Польським Урядом, та скуповуванням "задарма" агропродукції переробними підприємствами Польщі, вереском кричить та закликають інших таких самих тупих гівняних-селюків, що у всьому винен Євросоюз з іхніми ВИМОГАМИ ЯКОСТІ агропродукції і хай за це нам тупорилим башляють, а тепер ще і УКРАЇНА...!!!
Цього року вони нажируться своєї агропродукції від душі, якщо держави Європи закриють для їхньої неякісної агропродукції свої ринки
В Україну, човники бусами завозять у більшості польський фальсифікат котрий немає жодних сертифікатів відповідності та фіто-ветеренарної перевірки котрий виготовляють не на підприємствах а у приватних цехах з порушенням технологій та рецептури, котрими завалені усі ринки та стихійні базари з бусами в УКРАЇНІ, під чутким кришуванням муніципалів та місцевої падліції...!!!
Для прикладу, купіть чисто Італійську, Нутеллу-шоколадну пасту, Лавацу-каву, БРІЛО-макарони, масло вершкове чи паштетно-мясні консерви і порівняйте їхню якість з польським ФАЛЬСИФІКАТОМ...!!! ЦЕ НЕБО і земля у своїй СМАКОВІЙ ЯКОСТІ...!!!
А усі хвороби та онкозахворювання у людей з того, що вони у себе НАПИХАЮТЬ і що СПОЖИВАЮТЬ...!!!
Але ПОЛЬСЬКИМ ФАЛЬСИФІКАТОРАМ усе це до одного місця...!!!
Це поляки навчили наших мудрогеликів-фермерів вирощувати кур бройлерів, свиней бройлерів та велику рогату худобу за 30-45-180 днів з усякими кормами преміксами хімічної отрути...!!!
Тому це куплене мясо, якщо його зразу не спожити через 2 дні вже стає усе слизьке та починає смирдіти, а при глибокій заморозці та подальшому розмороженні та переробці стає як пінопласт...!!!