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кордон (1092) Польща (2385)

Польські перевізники планують приєднатися до фермерів та відновити протести на кордоні з Україною з 1 березня

кордон

Польські перевізники планують з 1 березня відновити протести на кордоні з Україною. Їхні акції були призупинені в січні цього року.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на організаторів.

Так, перевізники з Люблінського та Підкарпатського воєводств хочуть приєднатися до блокування переходів "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин", "Корчова – Краківець", і, можливо, "Медика – Шегині".

Перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку. Із листопада 2023 року вони вимагають поновити обов'язок перевізників з України мати дозвільні документи на перевезення.

Як повідомлялося, із 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали протести на кордоні з Україною. Уже 16 січня кордон розблокували після підписання угоди між перевізниками та польським урядом.

Протестувальтники вимагали заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.

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польські товари в ігнор! інакше їх не попустить...
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26.02.2024 13:34 Відповісти
Поляки- це вам не українське тупе стадо,вони терпіти і мовчати не будуть.
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26.02.2024 14:37 Відповісти
Зе ВЛАДА СВОГО ДОМОГЛАСЯ - ВІДНОШЕННЯ З СОЮЗНИКАМИ ЙДУТЬ ПО ВСІХ ШВАХ.

Про міліарди зароблені Зе владою на продажі агропродукції з 2022 а ні півслова.
МИЩІ З'ЇЛИ.
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26.02.2024 15:01 Відповісти
можливо час перевізникам із ЕС пшеків трошки притиснути....
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26.02.2024 17:07 Відповісти

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