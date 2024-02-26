БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
911 відвідувач онлайн
Новини
5 450 26
декларація (520) чиновник (83) криптовалюта (604)

Найбільше криптовалюти у 2022 році задекларували посадовці з Нацполіції та прокуратури

крипта,криптовалют,криптовалюти

У 2022 році чиновники зареєстрували 1428 декларації зі згадкою про криптовалюту. Найбільше її прихильників виявилося у Національній поліції та прокуратурі.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій.

Так, найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції – 171 (12%) і прокуратурі – 150 (10,5%). До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад – 75 (9,5%).

Хто з чиновників зберігає найбільше криптовалюти

По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровщина та Одещина – по 72 декларації, та Харківщина– 64. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.

Найпопулярнішою криптовалютою залишився біткоїн – його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях.

Як повідомлялося, у 2022 році українські чиновники подали 1428 декларацій з криптовалютними активами, що майже удвічі більше, ніж у 2021 році.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Це просто грьобаний звєздець!!!! Ви собі уявляєте такий запис про американських чи європейських правоохоронців??? І де би вони вже були, якщо це би підтвердилось?
показати весь коментар
26.02.2024 10:41
+10
Хтось здивувався?!!
показати весь коментар
26.02.2024 10:33
+8
Мобілізувати та відправити на штурм Авдіївки, броніки та танки хай самі купляють.
показати весь коментар
26.02.2024 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось здивувався?!!
показати весь коментар
26.02.2024 10:33 Відповісти
Це просто грьобаний звєздець!!!! Ви собі уявляєте такий запис про американських чи європейських правоохоронців??? І де би вони вже були, якщо це би підтвердилось?
показати весь коментар
26.02.2024 10:41 Відповісти
то ж дніпровські мусара пояснили ситуацію
20 років вони недосипали, недоїдали....
тому воювати не підуть
і саме тлму у них є крипта.
показати весь коментар
27.02.2024 08:57 Відповісти
у кріптє краще хабарі брати
показати весь коментар
26.02.2024 10:44 Відповісти
Коментарі зайві.
показати весь коментар
26.02.2024 10:57 Відповісти
Мобілізувати та відправити на штурм Авдіївки, броніки та танки хай самі купляють.
показати весь коментар
26.02.2024 10:59 Відповісти
Танкіст.... Видали броніки фірми дружини ковідного міністра антиздоров'я... Мабуть тендер виграла
показати весь коментар
26.02.2024 21:20 Відповісти
а інші - то ті п'ять-шість хлопаків, про яких я подумав?...
показати весь коментар
26.02.2024 11:06 Відповісти
мусара збирають криптовалюту................це повний треш..
показати весь коментар
26.02.2024 11:14 Відповісти
Я був впевнений, що тільки перукарі і таксисти )))
показати весь коментар
26.02.2024 11:15 Відповісти
воровскі сиротки?
показати весь коментар
26.02.2024 11:16 Відповісти
а на третьому працівники ТЦК ?
показати весь коментар
26.02.2024 12:10 Відповісти
...так це давно відомо: рішали від Держави, це є мафія, яка працює на себе самих.
показати весь коментар
26.02.2024 13:41 Відповісти
Iншi - это Офис Президента
показати весь коментар
26.02.2024 14:37 Відповісти
это патамушто зарплаты маленькие!)
показати весь коментар
26.02.2024 15:09 Відповісти
Причому, всі чесно закупилися бітком в 16-му році і в великій кількості...
показати весь коментар
26.02.2024 16:46 Відповісти
Щоб ви усі, падли, вилетіли в трубу.
показати весь коментар
26.02.2024 17:15 Відповісти
Пан Портніков заявив сьогодні що в демокаратичній країні воювати та померати виключно прерогатива простих людей не еліти. Я чуть не зблював від того
показати весь коментар
26.02.2024 18:42 Відповісти
Це якраз ті "силовики", які присягали захищати країну, натомість, рублять бабло ховаючись за спинами цивільних. У когось ще є питання, чому цивільні всіляко ухиляються від мобілізації?
показати весь коментар
26.02.2024 20:51 Відповісти
Біток - то лотерея. В крипту вкладають кошти, які не шкода втратити
показати весь коментар
26.02.2024 21:21 Відповісти
1 биткоин = 2 144 700 грн это же какие взятки надо брать чтобы в декларацию писать криптовалюту или у всех этих .. госслужащих - бюджетников.. зарплата больше двух лимонов в месяц . так у нас вова зеля имеет зарплату 28 000 грн в месяц --- где то ооочень большое ********** а зеля трындит что с коррупцией идет борьба . у этих крыс как у князева двери в сейфах уже не закрываются от пачек долларов и они переганяют эти пачки в крипту
показати весь коментар
27.02.2024 07:10 Відповісти
Найбільше криптовалюти у 2022 році задекларували посадовці з Нацполіції та прокуратури .....два стовпи на яких тримається зе влада.
показати весь коментар
27.02.2024 07:33 Відповісти
Думаю, зрозуміло, що крипту ці утирки не купували, а намайнили.
При чому, з використанням державної електроенергії, яка для них була безкощтовною.
Не здивуюсь, якщо мусора і прокурори рубали бабло, коли міста сиділи без світла.
показати весь коментар
27.02.2024 10:10 Відповісти
"Намайнили" методом терморектального криптоаналізу.
показати весь коментар
27.02.2024 11:57 Відповісти
Вони там всі занадто "недолугі" щоб самим щось майнити.
Відпресували з підприємців й усіляких ділків за можливість уникнення відкриття чи за закриття кримінальних проваджень. Незаконне збагачення на державних посадах процвітає
показати весь коментар
27.02.2024 11:26 Відповісти
Терморектальний криптоаналіз - така штука, проти якої ніякий ухилянт від надання хабарів нацполіціянтам та прокурорським не встоїть.
показати весь коментар
27.02.2024 11:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 