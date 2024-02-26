Найбільше криптовалюти у 2022 році задекларували посадовці з Нацполіції та прокуратури

У 2022 році чиновники зареєстрували 1428 декларації зі згадкою про криптовалюту. Найбільше її прихильників виявилося у Національній поліції та прокуратурі.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій.

Так, найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції – 171 (12%) і прокуратурі – 150 (10,5%). До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад – 75 (9,5%).

По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровщина та Одещина – по 72 декларації, та Харківщина– 64. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.

Найпопулярнішою криптовалютою залишився біткоїн – його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях.

Як повідомлялося, у 2022 році українські чиновники подали 1428 декларацій з криптовалютними активами, що майже удвічі більше, ніж у 2021 році.