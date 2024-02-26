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конкурс (416) НАЗК (501)

НАЗК очолить детектив НАБУ Віктор Павлущик. Хто він такий

павлущик

Конкурсна комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що за його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії. Наразі очікується відповідне рішення уряду щодо призначення.

Віктор Павлущик – старший детектив та керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

"Конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків Голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності", – йдеться у повідомленні.

У своїй автобіографії Павлущик вказав, що закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю "Правознавство" та Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародний бізнес", пише hromadske.

Із 2008-го по 2015 рік Павлущик проходив службу в органах СБУ на оперативних та керівних посадах. Після цього почав працювати детективом у НАБУ. З листопада 2017-го став старшим детективом – керівником відділу детективів НАБУ.

Як пише Lb.ua, минулого року Павлущик брав участь у співбесіді на посаду директора НАБУ. Тоді члени комісії мали питання щодо нерухомості його батьків: 2005 року Павлущик-старший купив квартиру в Києві, а 2014-го – ще одну, для сина. Комісія також звернула увагу, що перше помешкання придбане за ціною в чотири рази нижчою за ринкову. На що детектив НАБУ зазначив, що батьки переконали його в реальній вартості, а він не має можливості оцінити це майно.

Тепер же для конкурсу на посаду голови НАЗК кандидат подав декларацію за 2022 рік, де вказав 1,4 млн грн доходу та право користування квартирою в Києві. У його власності також Toyota Camry 2014 року. Сини кандидата мали тимчасове житло в Румунії в межах програми тимчасового захисту.

Співмешканка Павлущика Тетяна Водоп’янова отримала 1,2 млн грн доходів в НАБУ та 260 тис. грн від продажу авто. У її власності – авто Nissan Leaf 2019 року, житловий будинок і земельна ділянка в Бучанському районі. У мотиваційному листі Павлущик зазначив, що має досвід роботи з НАЗК, зокрема, в системі декларування та спецперевірках.

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Топ коментарі
+3
"...кандидат подав декларацію за 2022 рік, де вказав 1,4 млн грн доходу...". Як гарно можно жити під час війни, працюючи в бюджетній установі ! А тепер на новій посаді ще краще буде людина жити ! Біженці та пенсіонери заздрять ... але ж вони в своїй більшості за таке життя для ЦИХ й проголосували в 2019 році - "Кожен з вас Президент!"
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26.02.2024 11:30
+2
Це що, феномен самовідтворення лайна державного рівня?
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26.02.2024 10:23
+1
Комісія також звернула увагу, що перше помешкання придбане за ціною в чотири рази нижчою за ринкову. На що детектив НАБУ зазначив, що батьки переконали його в реальній вартості, а він не має можливості оцінити це майно.
Джерело: https://biz.censor.net/n3475422
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26.02.2024 10:45
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Це що, феномен самовідтворення лайна державного рівня?
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26.02.2024 10:23 Відповісти
Комісія також звернула увагу, що перше помешкання придбане за ціною в чотири рази нижчою за ринкову. На що детектив НАБУ зазначив, що батьки переконали його в реальній вартості, а він не має можливості оцінити це майно.
Джерело: https://biz.censor.net/n3475422
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26.02.2024 10:45 Відповісти
Не має можливості - і комісія повірила
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26.02.2024 11:20 Відповісти
У мотиваційному листі Павлущик зазначив, що має досвід роботи з НАЗК, зокрема, в системі декларування та спецперевірках.
Джерело: https://biz.censor.net/n3475422
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26.02.2024 11:23 Відповісти
"...кандидат подав декларацію за 2022 рік, де вказав 1,4 млн грн доходу...". Як гарно можно жити під час війни, працюючи в бюджетній установі ! А тепер на новій посаді ще краще буде людина жити ! Біженці та пенсіонери заздрять ... але ж вони в своїй більшості за таке життя для ЦИХ й проголосували в 2019 році - "Кожен з вас Президент!"
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26.02.2024 11:30 Відповісти
Я хочу бути держслужбовцем, хоч якимось, хоч дрібним!
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26.02.2024 11:42 Відповісти
Якщо в перспективі,- здобувайте профільну освіту: економічну, юридичну, управлінську. Якщо просто зараз- вистачить знати таблицю ділення (спеціальну)
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26.02.2024 16:28 Відповісти
А щоб стати нардепом "Слуги народа" потрібна була освіта? А що було потрібно?
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26.02.2024 16:59 Відповісти
О, класно!!!! В нашій установі наразі є вакансії. Приходьте, ми з радістю втілимо ваше бажання у реальність!!! Тільки працювати доведеться і у вихідні дні, кожні, а ще, не факт що будете йти додому вчасно!!! Ну, іноді канцтовари там чи лампочки будете купувати власним коштом. А ще періодично, за бажанням керівництва будете вишивати чи кліпи знімати. Зато колектив класний і робота цікава, і зарплата велика, як ви думаєте, приходьте, чекаю!!!
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26.02.2024 16:59 Відповісти
Шо вони роблять? Що це за модіст??? Брюки прєвращаютса, прєвращаютса брюкі.
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26.02.2024 19:02 Відповісти

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