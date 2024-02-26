НАЗК очолить детектив НАБУ Віктор Павлущик. Хто він такий

Конкурсна комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що за його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії. Наразі очікується відповідне рішення уряду щодо призначення.

Віктор Павлущик – старший детектив та керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

"Конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків Голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності", – йдеться у повідомленні.

У своїй автобіографії Павлущик вказав, що закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю "Правознавство" та Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародний бізнес", пише hromadske.

Із 2008-го по 2015 рік Павлущик проходив службу в органах СБУ на оперативних та керівних посадах. Після цього почав працювати детективом у НАБУ. З листопада 2017-го став старшим детективом – керівником відділу детективів НАБУ.

Як пише Lb.ua, минулого року Павлущик брав участь у співбесіді на посаду директора НАБУ. Тоді члени комісії мали питання щодо нерухомості його батьків: 2005 року Павлущик-старший купив квартиру в Києві, а 2014-го – ще одну, для сина. Комісія також звернула увагу, що перше помешкання придбане за ціною в чотири рази нижчою за ринкову. На що детектив НАБУ зазначив, що батьки переконали його в реальній вартості, а він не має можливості оцінити це майно.

Тепер же для конкурсу на посаду голови НАЗК кандидат подав декларацію за 2022 рік, де вказав 1,4 млн грн доходу та право користування квартирою в Києві. У його власності також Toyota Camry 2014 року. Сини кандидата мали тимчасове житло в Румунії в межах програми тимчасового захисту.

Співмешканка Павлущика Тетяна Водоп’янова отримала 1,2 млн грн доходів в НАБУ та 260 тис. грн від продажу авто. У її власності – авто Nissan Leaf 2019 року, житловий будинок і земельна ділянка в Бучанському районі. У мотиваційному листі Павлущик зазначив, що має досвід роботи з НАЗК, зокрема, в системі декларування та спецперевірках.