Україна торік збільшила експорт готових харчових продуктів на 31%, – Держстат

У 2023 році Україна експортувала готових харчових продуктів на $3,27 млрд, що на 31% більше, як порівняти з 2022 роком.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Укрінформ.

Серед цієї категорії товарів найбільше зріс експорт цукру – на 99,1%, до $596,37 млн, алкогольних, безалкогольних напоїв та оцту – на 38,3%, до $283,01 млн, продуктів з м'яса та риби – на 38,1%, до $42,58 млн.

Раніше повідомлялося, що експорт агропродукції з України морським коридором у січні 2023 року у 18,1 раза перевищив обсяг, що був відправлений через сухопутні переходи територією Польщі, і склав 6,7 млн тонн проти 0,37 млн тонн відповідно.