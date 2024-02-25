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зерно (1847) Польща (2385) Укрзалізниця (4643) експорт (3737)

У Польщі вже вчетверте висипали українську агропродукцію. ФОТО

польща

У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали кукурудзу з 8 піввагонів, що є четвертим випадком втручання в роботу залізничного транспорту, що перевозить агропродукцію.

"Знову фіксуємо незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща. У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали українську кукурудзу з 8 піввагонів – близько 180 тонн. Інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну", – сказано в повідомленні "Укрзалізниці".

Там зазначили, що "Укрзалізниця" фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі.

"Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І що довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, то більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація. Єдиний вихід — це пошук рішень на двосторонньому рівні", – наголосили в компанії.

В "Укрзалізниці" додали, що українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно з домовленностями з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі.

"Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності", – прокоментував міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За цим правопорушенням також буде відповідне звернення до правоохоронців Польщі, підкреслили в компанії.

пшениця, польща
пшениця, польща
пшениця, польща

Напередодні повідомлялося, що вранці 24 лютого на польській залізничній станції "Дорогуськ" втретє пошкодили вантажні вагони та українську агропродукцію – невідомі висипали боби.

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-То на щастя!
Сказав, як його там, премʼєр України, і відправив ще декілька вагонів збіжжя та фур через Польщу.
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25.02.2024 19:54 Відповісти
Що сказати, це треба мати такий унікальний талантіщє, щоб спромогтися за останній рік побити горщики з майже усіма нашими основними стратегічними партнерами - з Польщею, з Британією, отримати облизня в США (дяка "потужному" переговорнику від представника москалів ОПи дЄрьмаку, який в США на переговори навіть керівника МЗС Кулєбу не взяв)... Всі добре пам"ятають, що все почалося з бикування зе-лідора на адресу прем"єр міністра Польщі, через порушення агротрейдерами, які всі сидять під дахом дЄрьмака, домовленностей з поляками... А все що сталося потім це вже наслідки, які посипалися як сніг на голову і якими кацапи та їхні проксі в Європі просто тупо скористалися, масштабували цю проблему та обернули всі ці оборудки дєрмаківської ОПи проти України і таке вже не вперше... Але хто ж зараз згадає причину? Всі обурюються наслідками, бо пам"ять у піпла, як у акваріумних рибок.
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25.02.2024 20:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nlnrvaT4P_Q Це суцільний кошмар. Поляки поставляють РФ компоненти через Киргизстан
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25.02.2024 21:13 Відповісти

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