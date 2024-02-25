У Польщі вже вчетверте висипали українську агропродукцію. ФОТО

У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали кукурудзу з 8 піввагонів, що є четвертим випадком втручання в роботу залізничного транспорту, що перевозить агропродукцію.

"Знову фіксуємо незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща. У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали українську кукурудзу з 8 піввагонів – близько 180 тонн. Інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну", – сказано в повідомленні "Укрзалізниці".

Там зазначили, що "Укрзалізниця" фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі.

"Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І що довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, то більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація. Єдиний вихід — це пошук рішень на двосторонньому рівні", – наголосили в компанії.

В "Укрзалізниці" додали, що українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно з домовленностями з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі.

"Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності", – прокоментував міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За цим правопорушенням також буде відповідне звернення до правоохоронців Польщі, підкреслили в компанії.







Напередодні повідомлялося, що вранці 24 лютого на польській залізничній станції "Дорогуськ" втретє пошкодили вантажні вагони та українську агропродукцію – невідомі висипали боби.