БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
900 відвідувачів онлайн
Новини
7 028 22
Епіцентр (39) Кернел (217) Новини компаній (3181) Нова пошта (266)

Два роки повномасштабної війни. Найбільше допомоги ЗСУ надали компанії "Нова пошта", Kernel та "Епіцентр"

зсу

Компанії "Нова пошта", Kernel та "Епіцентр" надали найбільше військової та гуманітарної допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії серед приватних компаній України.

Рейтинг опублікувало видання NV Бізнес на базі інформації, наданої більше як півсотнею українських бізнесів.

"Нова пошта" надала 2,75 млрд грн, Kernel – 2,04 млрд грн, "Епіцентр" – 2 млрд грн. У топ-5 також потрапили оператори мобільного зв'язку "Київстар" із 1,8 млрд грн та Vodafone – 1,7 млрд грн.

Лідером серед бізнес-груп став холдинг СКМ Ріната Ахметова – сумарно всі бізнеси і фонди бізнесмена задонатили 7,6 млрд грн.

На другому місці – бізнес та фонди Віктора Пінчука із 5,77 млрд грн.

Третім став Фонд Петра Порошенка – сума допомоги якого перевищила 4 млрд грн.

NV Бізнес надіслав запити близько 80 найбільшим компаніям України з 15 галузей із запитанням: скільки коштів вони виділили для Збройних Сил України й на гуманітарні потреби з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Свої відповіді надіслали 52 компанії. Сумарно компанії, які відповіли на запит, виділили на ЗСУ та гуманітарні потреби біля 48 млрд грн.

бізнес, зсу
Скільки бізнеси надали ЗСУ

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Найбільше допомогли прості громадяни-патріоти
показати весь коментар
25.02.2024 16:38
+8
А где фонд 95 квартала0?
показати весь коментар
25.02.2024 16:46
+5
Наприклод: такий помічник як "Нова почта" підняла в два рази ціни для, і так обдертого декілька раз, населення, а уже із ЗДЕРТОГО" частину віддала на фронт. Так хто допоміг військовим- питання риторичне.
показати весь коментар
25.02.2024 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо ця аналітика , щоб ворог знав куди направити ракети , щоб більше не допомагали ?
показати весь коментар
25.02.2024 16:32 Відповісти
Найбільше допомогли прості громадяни-патріоти
показати весь коментар
25.02.2024 16:38 Відповісти
А где фонд 95 квартала0?
показати весь коментар
25.02.2024 16:46 Відповісти
А ви хіба не знаєте? Орденоносці Пікалов та Кошовий так допомогли, так допомогли..., що аж в цю таблицю не влазять - десь згори височіють
показати весь коментар
25.02.2024 16:56 Відповісти
Там стільки нулів у сумі, що на листок не влізло.
показати весь коментар
25.02.2024 18:46 Відповісти
Наприклод: такий помічник як "Нова почта" підняла в два рази ціни для, і так обдертого декілька раз, населення, а уже із ЗДЕРТОГО" частину віддала на фронт. Так хто допоміг військовим- питання риторичне.
показати весь коментар
25.02.2024 16:54 Відповісти
а вас що насильно тягнуть в нову пошту ? існує купа інших перевзників , що заважає ? дайте вгадаю ? швідкість,доступність і тд і тп ?
показати весь коментар
25.02.2024 18:16 Відповісти
Нажаль, мене не спитали. Я б сказав, що 10 млрд. задонатив. Журнашлюшки все одно не перевірять КУДИ ці кошти були витрачені. Бо простіше журнашлюшкам заплатити, ніж на ЗСУ задонатити.
показати весь коментар
25.02.2024 16:59 Відповісти
Особливо ахмєтка!!! Той хто допоміг загарбати Донбас, де мав необмежену владу!!!
показати весь коментар
25.02.2024 17:14 Відповісти
Рыжий ахмэт стал фанатичным патриотом Украины? *****ж
показати весь коментар
25.02.2024 17:16 Відповісти
Звичайно ні, просто йому потрібна його Україна і раби, для заробітку бабла, він потім поверне все сторицею....
показати весь коментар
25.02.2024 17:26 Відповісти
Володарі сеті Епіцентр-Герегі які состоять в партіі ЗА МАЙБУТНЄ-бенефіциар цієї карманної партейкі пан Кал і ко.
показати весь коментар
25.02.2024 17:21 Відповісти
Найбільше допомогли- бабусі, які закинули на ЗСУ=1000грн зі своєї мізерної пенсії 2200грн. А цим жиробасам нікуя не буде, не схудають
показати весь коментар
25.02.2024 17:39 Відповісти
Кернел - викуповує акції інвесторів(тобто має гарне фінансові можливості), будує дунайський порт.
Епіцентр - намахува на масках під час пандемії, намагався продати волонтерські розгрузки (схвалили- людський фактор).
Напів святими лишаються нова пошта. За що їй шана. Хоча монополіст може диктувати тарифи.
І намагання держ апарату вирівняти укрпоштою за державні фінанси,не робить перших поганими. Як ощад - приват.
Нова пошта давно шукає інші ринки збуту. Дхл їм не переплюнути.
Але це непоганий приклад.
показати весь коментар
25.02.2024 17:56 Відповісти
Дивно, але чомусь не згадали Порошенка("набарижничав" вже понад вісім мільярдів на допомогу ВСУ, з них - понад чотири за два останні роки); Справу громад "забули". А про простих пенсіонерів взагалі мовчу, ці ж не цікаві для представників "вільних" засобів масової дибілізації, хай марафон дивляться і хвалять "найвеличнішого"...
показати весь коментар
25.02.2024 18:15 Відповісти
Аж здивували, таки дописали, в кінці таблиці й Порошенка, але не з усіма мільярдами...
показати весь коментар
25.02.2024 18:18 Відповісти
Як вони це підрахували? Багато компаній не афішують допомогу.

Знайшли кого піарити, Ахметку як не стадіон то аеропорт
показати весь коментар
25.02.2024 19:59 Відповісти
це все допомогли люди українці які платять цим компаніям
показати весь коментар
25.02.2024 20:25 Відповісти
Державний Приватбанк ?
показати весь коментар
25.02.2024 20:59 Відповісти
Это не компании дали помощь,, а их клиенты которые пользуются их услугами.
показати весь коментар
25.02.2024 21:06 Відповісти
А Пінчук як там очутився. Жодного слова ніколи не було чути. Може платить зарплату новому врємєні.
показати весь коментар
25.02.2024 21:28 Відповісти
Список минулих та майбутніх грабіжників-вбивць України та українчиків.
Пам'ятаємо!
показати весь коментар
26.02.2024 10:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 