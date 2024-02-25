Будівництво євроколії до Львова розпочнеться цього року, – Кубраков

Будівництво залізничної ділянки Мостиська-Скнилів від державного кордону з Польщею до Львова стартує цього року.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на форумі, передає Інтерфакс-Україна.

"Будівництво першої великої ділянки європейської колії, Мостиська-Скнилів. Ми з'єднаємо нашу залізницю з європейською мережею. Це перший проєкт, ми будуватимемо його вже цього року разом із європейськими партнерами та донорами", – сказав Кубраков.

Крім того, цього року планується відкриття кількох пунктів пропуску для автомобільного транспорту на кордоні з Молдовою, Румунією, Угорщиною та Польщею. Також триває процес модернізації 23 пунктів пропуску зусиллями Агентства поновлення, додав Кубраков.

Будівництво вузького єврошляху (1435 мм) на напрямі Мостиська-Скнилів планували розпочати ще 2020 року. Також уряд у 2020 році вніс цей проєкт до списку пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року. Проєкт оцінюється у $20,8 млн.

Роботу над проєктом будівництва колії АТ "Укрзалізниця" планувала завершити до кінця 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе "Укрзалізниці" модернізувати ділянку від станції Мостиська, яка знаходиться на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів).